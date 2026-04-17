Totuși, companiile aeriene prezente la noi spun că au asigurat necesarul de combustibil pentru lunile următoare. Nu exclud însă măsuri de eficientizare a activității.

Corespondent PRO TV: „Condițiile dificile de piață forțează companiile aeriene să ia astfel de măsuri. Situația devine critică dacă nu reduc numărul de zboruri și nu ajustează prețul biletelor”.

Una dintre cele mai mari companii aeriene din Europa, Lufthansa, a luat deja măsuri radicale. A anulat mai multe curse scurt și mediu curier, inclusiv zborurile directe Munchen-Sibiu din perioada următoare.

În plus, a redus frecventele pentru mai multe destinații, inclusiv pe ruta Munchen-Cluj sau Frankfurt-București. Și SAS - Scandinavian Airlines a anulat peste 1.000 de curse doar în această lună, inclusiv zborul direct Copenhaga-București. KLM de asemenea a anunțat că va anula 160 de zboruri în Europa până la finalul acestei luni.

Și cum prețul barilului de petrol a urcat vertiginos de la izbucnirea războiului din Iran, creșterea aceasta se reflectă automat și în prețul biletelor de avion. Companiile aeriene o vor aplica însă în funcție de propriile politici comerciale.

Bogdan Costaș, director general interimar Tarom: „Cert este că teama s-a instalat deja pe piață și oamenii nu se mai grăbesc să-și rezerve de-acum bilete pentru vacanță”.

Cu toate acestea, companiile aeriene de la noi spun că deocamdată nu există îngrijorări cu privire la alimentarea cu combustibil.

Reacția Wizz Air

Și compania Wizz Air a transmis că „monitorizează activ aprovizionarea cu combustibil, întrucât aceasta afectează toate companiile aeriene, dar în acest moment nu există nicio întrerupere. Compania aeriană va colabora cu furnizorii săi pentru a-și asigura disponibilitatea combustibilului de aviație în conformitate cu necesitățile sale."

Operatorul low cost nu exclude însă că programul zborurilor poate fi ajustat pe măsură ce situația evoluează.

Wizz Air confirmă, de asemenea, că, în urma escaladării continue a situației de securitate din Iran și din regiunea Orientului Mijlociu în general, compania aeriană a suspendat toate zborurile sale către și dinspre Israel, până pe 21 aprilie, precum și zborurile către/dinspre Dubai, Abu Dhabi, Amman și Jeddah din destinațiile din Europa continentală până la jumătatea lunii septembrie.

„Această suspendare temporară permite companiei aeriene să realoce capacitatea către câteva dintre cele mai populare destinații europene de vară, oferind clienților o selecție și mai mare de rute în timpul sezonului de vârf al călătoriilor. Cu mai multă capacitate, mai multe opțiuni și mai multe destinații de vară, Wizz Air se angajează să ofere o flexibilitate sporită și oportunități de călătorie interesante în întreaga sa rețea europeană.

Clienții se pot aștepta în curând la noi anunțuri privind noile rute de vară și frecvențele sporite către destinațiile populare — așa că urmăriți-ne pentru opțiuni de călătorie și mai interesante”.

Reacția companiei Animawings

La rândul său, compania Animawings a transmis pentru Știrile PRO TV că „pentru moment, nu a luat decizii de ajustare a tarifelor ca urmare a contextului actual. (...) Totuși, dacă prețul barilului de petrol se va menține ridicat pe termen mai lung, este posibil ca întreaga industrie aviatică să fie nevoită să reflecte aceste costuri suplimentare în structura tarifelor."

„În continuare, analizăm constant evoluțiile din piață și vom lua deciziile necesare astfel încât să menținem un echilibru între sustenabilitatea operațională și oferirea unor tarife corecte pentru pasagerii noștri”.

Conform datelor oficiale, necesarul României de kerosen pentru aviație este asigurat în totalitate din producția locală, deci blocajul din Orientul Mijlociu nu ar trebui să afecteze aprovizionarea de la noi. La nivel global însă, situația este profund influențată de această criză care i-ar putea afecta indirect pe pasagerii români câtă vreme industria aviatică este interconectată.

Corespondent PRO TV: „Chiar și dacă Strâmtoarea Ormuz s-ar redeschide astăzi, să spunem, industria aviatică tot nu ar putea reveni la normal imediat. E nevoie de mult timp pentru ca sutele de petroliere blocate în Golful Persic să ajungă la destinație, petrolul să fie procesat și kerosenul să fie transportat în final la aeroporturi”.