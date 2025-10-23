Napoli – atracții turistice, pizza tradițională, și experiențe culturale autentice în cel mai animat oraș al Italiei

Napoli, unul dintre cele mai vibrante orașe ale Italiei, fascinează prin energia sa autentică, istoria bogată și spiritul local plin de viață.

Un oraș al haosului organizat, cu o istorie legendară, un patrimoniu arhitectural și cultural impresionant și peisaje naturale deosebite, Napoli este una dintre cele mai populare destinații turistice din Italia și al treilea oraș ca mărime, după Roma și Milano. Este situat în sudul țării, în regiunea Campania. Iată tot ce trebuie să știi despre Napoli.

Aeroport – cum ajungi

Aeroportul din Napoli (oficial, Aeroportul Internațional Napoli Capodichino) este cel mai mare aeroport din sudul Italiei și unul dintre cele mai importante hub-uri pentru zboruri din întreaga țară.

Aeroportul din Napoli se află la nord de oraș, pe Viale Ruffo di Calabria, la aproximativ 4 km de centrul orașului și de gara principală, Stazione Centrale, situată în Piazza Garibaldi.

Există autobuze shuttle directe Alibus care leagă gara de aeroport.

Zborurile către și dinspre Capodichino oferă priveliști spectaculoase asupra Golfului Napoli, a Muntelui Vezuviu și a întregului oraș Napoli. Aeroportul internațional Napoli este cel mai apropiat de Positano și Coasta Amalfi, precum și de Capri, Ischia și celelalte insule din Golful Napoli, Pompeii, Caserta și alte destinații turistice din Campania.

De asemenea, este un hub convenabil pentru conexiuni către alte orașe din sudul Italiei și Sicilia, fie prin zboruri interne, fie cu trenul, mașina închiriată sau feribotul.

Modalități de a ajunge la aeroport din Napoli:

• Autobuz Terravision: face 3 opriri – una la gară și două în zona portului; durata călătoriei variază între 15 și 35 de minute. Biletul costă 5 € și se poate cumpăra online.

• Alibus: leagă aeroportul de centrul orașului cu plecări la fiecare 15-20 minute, între 5:45 și 23:45; face trei opriri, iar un bilet dus costă 5 € și se achiziționează direct în autobuz.

• Taxi: poți opta pentru tarif fix sau taximetru. Prețul fix de la aeroport la gara principală este de 20 €, iar către zona portului 23 €.

Transport public

Sistemul de transport public din Napoli este operat de două companii și include autobuzele urbane, liniile de funicular, autobuzele regionale, liniile de metrou 1, 2 și 6, precum și liniile de tren Circumvesuviana, Circumflegrea și Cumana.

Poți circula cu toate acestea în interiorul limitelor orașului folosind un bilet Unico sau TIC. Există și bilete care permit accesul în anumite zone ale provinciei Napoli, valabile și în oraș.

Tipuri de bilete:

• Bilet orar – valabil 90 de minute de la momentul validării.

• Bilet zilnic – valabil până la miezul nopții în ziua în care a fost validat.

• Bilet săptămânal – valabil până la miezul nopții în ultima zi a săptămânii de valabilitate.

Dacă ești în vacanță în Napoli, se recomandă achiziționarea Naples Pass, cardul digital turistic oficial al orașului.

Cu Naples Pass poți să îți îmbunătățești pachetul prin: acces nelimitat la transport timp de 3 sau 7 zile, posibilitatea de a cumpăra în avans trasee speciale (Pompei, Herculaneum, Caserta), transferuri la și de la Aeroportul Capodichino, reduceri la muzee și activități în oraș, și chiar pizza gratuită.

Principalele atracții turistice

Napoli este încărcat de istorie, iar la tot pasul se pot descoperi castele, biserici și palate impresionante, fiecare cu povești legendare. Chiar și fără a intra în Castel dell’Ovo, în Catedrala (Duomo), în Bazilica San Francesco di Paola sau în Palatul Regal din Napoli, o simplă plimbare pe străduțele pitorești este suficientă pentru a cuceri orice vizitator.

Galleria Umberto și teatrul San Carlo

Galleria Umberto I este o galerie publică de shopping situată chiar vizavi de teatrul de operă San Carlo, cea mai veche sală de operă activă continuu din lume, deschisă în 1737.

Palatul regal și muzeul Capodimonte

Charles al Bourbonului a transformat în 1738 conacul său de vânătoare din pădurea Capodimonte într-un palat regal-muzeu pentru a găzdui Colecția Farnese, primită de la mama sa. Muzeul expune opere de Tiziano, Botticelli, Caravaggio și mulți alții.

Catedrala din Napoli

Datând din secolul al XIII-lea, catedrala a fost modificată semnificativ de cutremure și restaurări, dar păstrează portalul central din 1407. Capela San Gennaro adăpostește craniul sfântului și vase cu sângele său, despre care se crede că se lichefiază anual pe 19 septembrie.

Piazza del Plebiscito

Cea mai mare piață publică din Napoli, loc de plimbare, decor pentru instalații artistice, sărbători de Anul Nou și concerte. Aici se află Palazzo Reale și Biblioteca Națională Vittorio Emanuele III, conform visitnaples.

Muntele Vezuviu și ruinele Pompei

La doar 10 km de Napoli, Vezuviu a acoperit Pompeiul cu cenușă și lavă acum 2.000 de ani. Se poate ajunge cu autobuze turistice sau combinații de tren și autobuz.

Muzeul Arheologic Național

Inaugurat în 1816, muzeul găzduiește numeroase obiecte descoperite la Pompei și alte situri arheologice din zonă.

Cristosul Velat la Cappella Sansevero

Sculptură realizată în 1753 de Giuseppe Sanmartino, care înfățișează trupul lui Hristos acoperit de un voal delicat, cu efect vizual impresionant.

Castel dell’Ovo

Cea mai veche fortificație din Napoli, numele său provenind din legenda poetului roman Virgilius, care a pus un ou magic în fundații pentru a susține castelul.

Plimbare pe Spaccanapoli, patrimoniu UNESCO

Strada principală care împarte Napoli și reprezintă inima centrului istoric, cu pizzerii tradiționale, cofetării și monumente importante.

Gastronomie – ce să mănânci

► Pentru cele mai bune deserturi din Napoli

Magazinele de patiserie din Napoli sunt dominate de două deserturi principale – babà și sfogliatella, simbolurile dulci ale orașului. Le vei găsi aproape peste tot, deși există locuri unde gustul este mai bun sau mai puțin bun.

Babà este un cozonac dospit însiropat cu rom sau limoncello, în formă de ciupercă mare. Este foarte umed și are origini poloneze.

Cel mai bun loc pentru a încerca babà este Scaturchio, unde este servit proaspăt și cu toppinguri delicioase.

Sfogliatella napoletană există în două variante: sfogliatella riccia, care seamănă cu o scoică și este făcută din aluat foietaj, și sfogliatella frolla, din aluat fraged. Ambele sunt umplute cu ricotta și griș, aromatizate cu coajă de portocală.

►Pentru cea mai bună pizza din Napoli

Pizza delicioasă se găsește la fiecare colț, dar câteva locuri se remarcă: Gino Sorbillo și L’antica Pizzeria da Michele. La Sorbillo, este recomandat să ajungi cu cel puțin 20 de minute înainte de deschidere pentru a evita aglomerația. Aperol Spritz-ul de la barul din apropiere face așteptarea mai plăcută.

Un alt loc celebru este Starita, cunoscut pentru scena din filmul L’oro di Napoli, în care Sophia Loren joacă rolul unei „pizzaiolo” preparând o pizza prăjită. Meniul include pizza Margherita (5 euro), Diavola cu salam picant și Pistacchi e salsiccia cu provola, cârnați, pesto de fistic și busuioc.

