Donald Trump a făcut presiuni asupra premierului Benjamin Netanyahu să accepte un armistițiu, inițial pentru 10 zile. Pe de altă parte, liderul american susține că Teheranul și-ar fi dat acordul să predea tot uraniul îmbogățit pe care îl deține.

Armistițiul cu Iranul ar urma să expire peste patru zile.

Reporter: Luați în calcul prelungirea armistițiului cu Iranul?

Donald Trump, președintele Statelor Unite: „Nu sunt sigur că este nevoie să fie prelungit. Sunt dispuși să facă lucruri astăzi pe care nu erau dispuși să le facă acum două luni”.

Președintele american susține că Teheranul ar fi acceptat să predea tot uraniul îmbogățit, peste 400 de kg.

Donald Trump: „Iranienii au acceptat să ne returneze praful nuclear care se află foarte adânc în subteran din cauza atacului pe care l-am efectuat cu bombardierele B‑2.”

Reporter: V-ați duce personal în Pakistan ca să semnați acordul?

Donald Trump: „M-aș duce. Pakistanul a fost nemaipomenit. S-ar putea să mă duc la Islamabad. Ei mă vor. (...) 17 ani de război în Vietnam și cinci ani de război în Afganistan. Iar noi am rezolvat în Iran în două luni!

Nic Robertson, CNN: „De trei zile, oficiali pakistanezi sunt la Teheran, unde încearcă să facă să avanseze un compromis, prin care Iranul să accepte unele cereri ale americanilor și, evident, iranienii vor și ei să li se aprobe anumite condiții. Președintele Trump a făcut două lucruri care să-i convingă pe iranieni să aibă încredere în Statele Unite. În primul rând, a pus presiune pe premierul israelian și pe Liban să declare armistițiu. Asta e ceva ce-și dorea Iranul. Al doilea indiciu căruia îi dau ei greutate este că președintele Trump pare foarte, foarte dornic să ajungă la un acord. Teheranul vede în asta șansa de a smulge condiții mai bune de la americani.”

Armistițiul din Liban, sărbătorit cu artificii

Rafale de gloanțe și artificii au marcat în noaptea de joi spre sâmbătă, în Liban, intrarea în vigoare a armistițiului de zece zile cu Israelul. Oamenii au sărbătorit pe străzi, mulți nerăbdători să se întoarcă acasă.

Potrivit unor estimări, un milion de libanezi și-au abandonat locuințele în timpul luptelor. Armata Libanului le-a transmis civililor să fie atenţi când revin în localitățile din sud. Iar Israelul a anunțat că, deocamdată, nu-și retrage soldații din teritoriile libaneze ocupate în apropierea graniței.

Benjamin Netanyahu, premierul israelian: „Vom rămâne într-o zonă de securitate pe o rază de 10 kilometri, care este mult mai puternică, mult mai bine consolidată, și mult mai solidă decât cea pe care o aveam înainte.”

Hezbollah a fost de acord să respecte armistițiul, dar a cerut „limitarea libertății de mișcare a trupelor israeliene din Liban”.

Reporter: Va respecta Hezbollah armistițiul?

Donald Trump: „Cred că o va face. Și cred că ar putea fi al zecelea (război oprit) pentru mine.”

Reporter: Israelul și Libanul au mai încercat să facă pace și în trecut. Care va fi diferența de data aceasta?

Donald Trump: „Eu sunt diferența.”

Un plan în șase puncte publicat de Departamentul de Stat precizează că luptele vor înceta ca „gest de bunăvoință" din partea Israelului.

E de așteptat ca Libanul să dezarmeze Hezbollah

Perioada de zece zile poate fi prelungită, dacă se înregistrează progrese în negocieri și dacă Libanul „demonstrează capacitatea de a-și afirma suveranitatea" – o trimitere la dezarmarea milițiilor Hezbollah.

Jonathan Conricus, fost purtător de cuvânt IDF: „Dacă Hezbollah este dezarmat de guvernul libanez, atunci sunt posibile pacea, stabilitatea, prosperitatea și multe lucruri bune pentru israelieni și libanezi. Dacă însă gruparea Hezbollah nu este dezarmată, asta înseamnă noi războaie în viitor și suferință. Întrebarea este dacă guvernul libanez va putea face ce s-a angajat să facă, ceva ce până acum nu a putut ori nu a dorit să facă. Dacă te uiți la raportul de forțe dintre cele două organizații, Hezbollah încă este foarte puternică în comparație cu forțele armate libaneze, încă trebuie slăbită militar în mod semnificativ”.

Reporter: Credeți că un acord de pace poate fi încheiat fără ca Hezbollah să fie de acord?

Donald Trump: „Da. Cred că vom avea un acord între Liban și ei se vor ocupa de Hezbollah.”

Reporter: Ați sprijini armata libaneză…?

Donald Trump: „Aș sprijini‑o, da.”

Donald Trump: „Nu vreau să fac pe deșteptul. Nu vreau să vorbesc prea devreme. Dar ne descurcăm foarte bine. Războiul din Iran evoluează de minune. Ar trebui să se încheie destul de curând. A fost perfect. Adică, este perfect.”

Reversul medaliei este ca americanii au stocurile de arme epuizate, iar Pentagonul a informat țările europene, în special statele baltice și scandinave, că unele livrări de arme contractate anterior vor întârzia.