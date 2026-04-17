Insula italiană despre care turiștii spun că e mai frumoasă decât Capri. Această destinație are peisaje de poveste

Adesea comparată cu celebra Capri, Ischia este descrisă de mulți turiști drept o alegere chiar mai spectaculoasă, datorită combinației dintre peisaje naturale spectaculoase, ape termale și sate autentice, încă neatinse de turismul de masă.

Imaginează-ți o insulă care reprezintă tot ce are Italia mai bun: priveliști spectaculoase, plaje frumoase, mâncare excelentă, fără nicio urmă de pretenție. Bine ai venit în Ischia, Italia. Această insulă din regiunea Campania, în sudul Italiei, oferă experiențe complete din toate punctele de vedere. Iată cum ajungi și ce trebuie neapărat să nu ratezi într-o vacanță aici. Unde se află Ischia și ce o face unică printre insulele italiene Ischia este cea mai mare insulă din golful Napoli și este considerată de mulți drept cea mai frumoasă, deși Capri este mult mai cunoscută. Are origine vulcanică și este încă clasificată ca vulcan activ, însă nu a mai erupt din 1302. Insula are aproximativ 10 km de la est la vest și 7 km de la nord la sud.Până la 6 milioane de turiști (în principal din Italia continentală și din Germania) ajung anual aici, atrași de spa-urile termale vulcanice, plaje și gastronomie. Situate în Golful Napoli, insulele Ischia și Capri au fost de mult timp destinațiile preferate de vacanță ale locuitorilor din Napoli. La doar câțiva kilometri de capitala regiunii Campania, Napoli, ambele insule sunt accesibile cu feribotul sau barca cu pânze, ceea ce înseamnă că ajungerea pe Ischia necesită puțină planificare. Citește și Ce poți face dacă ți-ai pierdut bagajul de avion. Despăgubiri pe care le poți primi Nu există o rută directă către niciuna dintre insule: trebuie să zbori fie către Roma, fie către Napoli, apoi să ajungi la principalul terminal de feriboturi din Napoli și să urci pe feribotul spre insulă. Călătoria de la Napoli la Ischia durează între 50 și 90 de minute. Plajele din Ischia pe care trebuie să le vezi măcar o dată Maronti Beach Întinzându-se pe aproape 3 kilometri, Maronti este cea mai lungă plajă de pe insulă și una dintre cele mai frumoase. Nisipul fin și apa limpede sunt doar începutul. Ceea ce o diferențiază sunt izvoarele termale naturale și băile de nămol. Se recomandă un taxi pe apă până la Cavascura, unde există tratamente termale încă din perioada romană. Este indicat să ajungi dimineața devreme pentru a prinde loc și a evita aglomerația.

Citara Beach Situată în Forio, plaja este cunoscută pentru nisipul auriu și pentru Poseidon Thermal Gardens. Are vedere spre Golful Citara și ape puțin adânci, potrivite pentru copii. Sunt disponibile activități precum paddleboarding și caiac. Există și piscine termale cu vedere la mare.

San Montano Beach Golf în formă de semilună, situat în Lacco Ameno, una dintre cele mai pitorești zone de pe insulă. Are nisip fin și ape calme, potrivite pentru familii. În apropiere se află Negombo Thermal Park, cunoscut pentru facilități spa. Zona este înconjurată de dealuri verzi și oferă mai multă liniște față de alte plaje.

Izvoarele termale și spa-urile naturale Apele termale din Ischia sunt considerate benefice pentru numeroase afecțiuni, inclusiv artrită, boli de piele și probleme respiratorii. În plus, apa caldă ajută la relaxarea mușchilor și la reducerea durerilor de cap cauzate de tensiune. Insula are și băi cu nămol termal, despre care se spune că ajută la detoxifierea organismului și la îmbunătățirea aspectului pielii. Cu peste 30 de resorturi spa de lux, izvoare termale publice gratuite și parcuri cu piscine cu apă termală, plaje și grote cu aburi, Ischia oferă numeroase opțiuni pentru relaxare și refacere în ape termale naturale. Dacă vrei mai mult decât o simplă piscină termală de hotel, poți petrece o zi într-unul dintre marile parcuri termale ale insulei. Aceste complexe sunt una dintre principalele atracții și motivul pentru care mulți turiști aleg Ischia, alături de accesul facil către insulele Capri și Procida pentru excursii de o zi, conform ischiainsider. Un parc termal este un complex mare care include piscine interioare și exterioare cu temperaturi diferite, saune, zone de relaxare, băi Kneipp, jacuzzi, camere pentru masaj și alte tratamente precum nămol termal și inhalații. Parcurile precum Poseidon Thermal Gardens sau Negombo Thermal Park au peste 20 de piscine, cu temperaturi de până la 40°C. La intrare se oferă o hartă pentru orientare, similar cu un parc de distracții, dar dedicat relaxării. Un bilet de o zi îți permite să folosești piscinele, saunele și plaja pe tot parcursul zilei, în timp ce masajele și tratamentele se plătesc separat. Există și opțiuni pentru mai multe zile sau acces redus pentru jumătate de zi. Copiii au tarife reduse și pot intra în piscine și pe plajă, dar nu și în zonele spa precum saunele sau băile de aburi. Regulile diferă în funcție de parc, deci trebuie verificate înainte. Parcurile termale din Ischia sunt deschise din mijlocul lunii aprilie până la mijlocul lunii octombrie. Nu este necesară rezervare, însă în weekendurile de vară poate fi aglomerat.

Cele mai importante parcuri termale Negombo Thermal Park Situat în golful San Montano, lângă Lacco Ameno, acest parc mare oferă plajă privată, ape termale cu temperaturi diferite, cascade și peșteri vulcanice. Include dușuri cu hidromasaj, baie turcească, hidromasaj cu apă de mare și băi Kneipp la 18°C și 38°C, utile pentru circulația picioarelor. În incintă există și baruri și restaurante.

Giardini Poseidon Situat în Forio, în golful Citara, este cel mai mare parc termal din Ischia, cu 20 de piscine (3 cu apă de mare), cu temperaturi între 28°C și 40°C. Include plajă, zone de relaxare, spa, grotă cu aburi și alte facilități pentru wellness.

Satele pitorești și străduțele care par dintr-o carte poștală În afara orașelor principale de pe insulă, satele din Ischia au propriul lor interes. Există șase „comune” (unități administrative similare unor cartiere sau municipii): Ischia, Forio, Casamicciola Terme, Lacco Ameno, Serrara Fontana și Barano. Fiecare comună include mai multe sate sau cătune mai mici, numite „frazione”. Sant’Angelo, satul atemporal Călătoria începe într-unul dintre cele mai reprezentative locuri de pe Ischia. Sant’Angelo d’Ischia este un fost sat de pescari transformat într-un centru pietonal elegant, unde liniștea este întreruptă doar de sunetul mării. Străduțele ordonate, casele albe și în culori pastel, micile buticuri și restaurantele de pe malul mării creează un loc liniștit. Aici se află și Miramare Sea Resort & Spa, cu vedere spre golf și înconjurat de vegetație.

Forio și apusurile sale Forio este unul dintre cele mai animate și caracteristice orașe ale insulei. Centrul istoric, cu biserici baroce, străduțe înguste și magazine artizanale, oferă o imagine autentică a insulei. Church of Soccorso, situată deasupra mării, oferă una dintre cele mai spectaculoase priveliști, potrivită pentru apus.

Ischia Ponte și Castelul Aragonese O vizită pe insulă nu este completă fără Ischia Ponte, cel mai vechi cartier. Aici se află Castello Aragonese, o fortăreață medievală construită deasupra mării. Are o istorie de secole și oferă panorame asupra golfului și a insulei Procida. Plimbarea pe străzile din Ischia Ponte, printre clădiri istorice și vedere spre mare, este o experiență aparte.

Atracții istorice: castele și biserici de poveste Castello Aragonese Castello Aragonese se află romantic la capătul unui dig lung din Ischia Ponte. Vizitarea castelului este una dintre cele mai bune activități din Ischia. Priveliștea de aici a determinat nenumărate rezervări de vacanță în Ischia, inclusiv a mea! Să privești din fortificațiile castelului asupra orașului Ischia Ponte este o experiență obligatorie, punând locul în topul lucrurilor de făcut pe insulă. Vizitează Chiesa del Soccorso Un alt reper al insulei este Chiesa del Soccorso. Situată dramatic pe stâncile de deasupra Mării Tireniene, această biserică albă are origini vechi și este un simbol venerat de protecție pe insulă. O legendă spune că crucifixul de lemn din interior datează din secolul al XV-lea și a fost găsit în mare de niște pescari, blocați în Ischia în timpul unei furtuni puternice. Pescarii l-au dus în biserică pentru păstrare, iar după ce furtuna a trecut, au încercat să-l scoată, dar ușa bisericii dispărea de fiecare dată când încercau să plece cu crucea. Au decis să-l lase acolo, unde rămâne pentru a proteja insula și toți marinarii care trec pe aici. Biserica Santa Maria del Soccorso Cea mai cunoscută este, fără îndoială, biserica Santa Maria del Soccorso, situată pe promontoriul omonim, cu o vedere sugestivă asupra portului la nord, asupra satului dominat de Muntele Epomeo la est și asupra mării albastre la vest. Fațada esențială combină elemente gotice (turnul mic cu acoperiș piramidal), elemente renascentiste (portalul din piatră gri) și elemente baroce (baza crucii în centrul fațadei cu două simplu decorate pe laterale). Decorul în majolică, reprezentând subiecte religioase și motive florale, de pe parapetele scărilor semi-eliptice de la intrare și pe treptele care duc în curtea bisericii este cu adevărat extraordinar. Arciconfraternita of Santa Maria Visitapoveri Nu departe se află Arciconfraternita of Santa Maria Visitapoveri, unde este păstrată celebra statuie a Îngerului, folosită în procesiunea tradițională de Paște. Situată într-un colț al Piazza Municipio, atrage imediat atenția prin fațada dublă, dominată de un turn central cu două obeliscuri piramidale laterale. În interior se află un frumos mozaic din secolul XVIII realizat de familia Chiaiese, renumiți maeștri ai majolicii napolitane, care au decorat și scările bisericii Soccorso. De neratat sunt și cele șase ovale pictate de Alfonso Di Spigna, cunoscut pictor din Forio și fost prior al congregației. San Gaetano Tot în Forio, cupola înaltă portocalie a bisericii recent restaurate San Gaetano domină portul, iar contraforturile laterale marchează zona Piazza Medaglie d’Oro. A fost construită la mijlocul secolului XVII cu contribuțiile pescarilor locali, ale căror resurse erau modeste, dar generozitatea mare. Frecventele apariții în picturile artistului Peperone arată popularitatea sa în rândul locuitorilor insulei. Ischia este o poveste în sine, așa că dacă te afli în orașe aproape de această insulă, nu ezita să o vizitezi. Găsești artă și istorie la fiecare pas, iar priveliște spectaculoase îți vor rămâne imprimate în memorie.

