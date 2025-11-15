Lasagna – cum să faci rețeta autentică la tine acasă. Ingrediente, mod de preparare și trucurile bucătăreselor din Italia

Lasagna este una dintre cele mai iubite mâncăruri italiene. Rețeta pare complicată la prima vedere, dar de fapt este un preparat simplu dacă respecți câteva reguli de bază.

Totul pleacă de la ingrediente bune și de la un ritm calm, ca în bucătăriile din Italia, unde fiecare pas are rostul lui. Lasagna, rețeta clasică din Italia, explicată simplu și clar. Află ce ingrediente îți trebuie, cum se prepară pas cu pas și ce trucuri folosesc bucătăresele italiene pentru o lasagna aromată și cremoasă.

Ce este lasagna

Lasagna este un preparat italian făcut din foi late de paste puse una peste alta cu sos și brânză. Vine din zona Emilia Romagna, unde oamenii o pregătesc de obicei în zilele de duminică, la masă cu familia. Rețeta clasică folosește foi proaspete de paste cu ou, un ragù făcut din carne și legume lăsate să fiarbă încet și un sos bechamel fin. Când aceste straturi se întâlnesc în aceeași tavă, iese un fel de mâncare bogat, cald și foarte iubit în toată Italia.

Ingrediente de bază pentru lasagna

Pentru o lasagna cu carne, suficientă pentru aproximativ șase porții, ai nevoie de câteva ingrediente simple, dar bine alese. Foile de lasagna se fac din făină și ouă și pot fi chiar colorate cu spanac. Carnea tocată este de obicei de vită, dar multe rețete folosesc un amestec de vită și porc. Pentru un gust mai bogat se pune și pancetta sau bacon tăiat mărunt.

Pentru ragù ai nevoie de ceapă, morcov și țelină tocate mărunt. Roșiile pot fi passata sau roșii pasate. Puțin vin alb se pune la început pentru gust, iar laptele se adaugă la final ca să mai îndulcească sosul. Legumele se călesc în ulei de măsline sau unt. Sare și piper după gust. Bechamelul se face din unt, făină și lapte, cu puțină nucșoară. La final, se presară Parmigiano Reggiano. Opțional se poate adăuga și mozzarella pentru ca produsul final să fie mai cremos.

Cum se prepară lasagna pas cu pas

►Prepararea sosului ragù

Într-o cratiță încăpătoare se călesc în puțin ulei și unt bucățelele de pancetta împreună cu ceapa, morcovul și țelina tocate fin. Când legumele s-au înmuiat se adaugă carnea tocată și se lasă să se rumenească bine. Se stinge cu vin alb și se așteaptă să se evapore. Apoi se pun roșiile pasate, sarea și piperul. Vasul se acoperă parțial și sosul se lasă să fiarbă foarte încet, cel puțin două ore, amestecând din când în când. La final se adaugă puțin lapte ca să mai îmblânzească aciditatea roșiilor.

►Prepararea sosului bechamel

Într-o altă cratiță se topește untul și se amestecă cu făina, până se formează un roux ușor aurit. Se toarnă treptat laptele rece, amestecând continuu ca să nu se formeze cocoloașe. Sosul se lasă să se îngroașe, apoi se potrivește cu sare și puțină nucșoară. Așa se obține un sos catifelat, care face lasagna cremoasă.

►Foi de lasagna

Dacă folosești foi proaspete cumpărate, urmează indicațiile de pe pachet. De obicei nu trebuie fierte înainte. Pentru foi de casă se face un aluat din făină și ouă, eventual cu spanac fiert pentru culoare, apoi se întinde subțire și se taie în dreptunghiuri potrivite. Foile se ating rapid cu apă clocotită și se lasă la uscat pe un prosop, ca să își păstreze textura ușor al dente la cuptor.

►Montarea lasagnei și coacerea

Tava se unge ușor cu unt. Pe fund se pune un strat subțire de ragù, apoi un strat de foi. Peste ele se adaugă ragù, bechamel și parmezan ras. Straturile se repetă în aceeași ordine până se termină ingredientele. Ultimul strat se acoperă cu bechamel, puțin unt și o cantitate generoasă de parmezan. Tava se bagă la cuptor la 160–180 °C pentru 30–40 de minute, până când se formează o crustă aurie.

Întinde bine fiecare strat, astfel încât să acopere și marginile tăvii. După coacere, lasagna se lasă să se odihnească 10–15 minute, ca să se lege și să poată fi tăiată ușor.

Variante populare de lasagna

Lasagna alla Bolognese este varianta clasică. Se folosesc foi verzi cu spanac, un ragù bogat din carne de vită și porc, bechamel și mult parmezan. Este considerată rețeta de bază în Italia.

Lasagna alla Napoletana vine din sud și se pregătește mai ales de carnaval. Pe lângă ragù, are chifteluțe mici de carne și felii de ou fiert. Aceste ingrediente îi dau un gust mai plin și o fac potrivită pentru ocazii speciale.

Lasagna cu pesto, cunoscută și ca Lasagne alla Portofino, este specifică zonei Liguria. Straturile de paste se combină cu pesto Genovese și bechamel, ceea ce aduce o aromă proaspătă de busuioc și o textură cremoasă.

Există și variante vegetariene, cu ricotta și spanac, sau lasagna cu pește și fructe de mare. Orice variantă ai alege, totul ține de sosuri și de modul în care sunt așezate straturile.

Sfaturi și trucuri pentru lasagna perfectă

Lasagna iese cu adevărat bună atunci când ai grijă la câteva detalii simple. Italianele spun că totul începe cu foile de paste. Dacă sunt făcute în casă, este bine să fie opărite foarte scurt în apă clocotită și apoi puse imediat pe un prosop curat. Așa rămân al dente, nu se lipesc și se așază ușor în tavă. Doar două secunde în apă sunt suficiente, cât să le dea un mic șoc termic.

Un alt truc este pregătirea sosurilor cu o zi înainte. Ragù și bechamelul stau foarte bine la frigider peste noapte. Aromele au timp să se așeze, iar sosurile capătă un gust mai intens. Dimineața sau înainte de montare se încălzesc ușor și sunt mult mai savuroase.

Consistența sosurilor contează mult. Ragù nu trebuie să fie nici prea apos, nici prea gros. Dacă are prea multă zeamă, lasagna se înmoaie și nu mai are acea textură plăcută. Dacă este prea dens, preparatul se usucă. La fel este și cu bechamelul. Trebuie să fie fin și legat, nu greu și nici curgător.

Un pas important este întinderea uniformă a fiecărui strat. Umplutura trebuie să ajungă în toate colțurile tăvii, fără goluri. Dacă rămân zone neacoperite, marginile se usucă și devin casante. Când straturile sunt întinse bine, lasagna se coace uniform și nu se ridică aiurea în cuptor.

Stratul final are nevoie de mai multă atenție. Se pune ragù din belșug, apoi un strat subțire de bechamel și mult parmezan ras. Acest amestec face să se formeze acea crustă aurie și crocantă pe care o iubesc toți.

De asemenea, lasagna nu trebuie să se taie imediat după ce e scoasă din cuptor. Ideal este să stea 10–15 minute acoperită cu un prosop curat. Unii o lasă chiar și 30 de minute. În acest timp straturile se așază, sosurile se distribuie uniform și felia se taie frumos, fără să curgă sau să se destrame.

