Petrolul s-a prăbușit pe bursele de mărfuri după anunțurile Iranului și al SUA. Barilul continuă să se ieftinească

În doar câteva minute prețul unui baril de petrol a coborât de la 96 la 88 de dolari.

Cotația petrolui Brent (de referință pentru Europa - pentru SUA referința e WTI) s-a prăbușit imediat pe bursele internaționale de mărfuri după ce SUA au confirmat anunțul Iranului privind deblocarea totală a strâmtorii Ormuz.

Iranul a anunțat vineri redeschiderea „completă” a Strâmtorii Ormuz pe toată durata armistiţiului.

„Conform armistiţiului în Liban, trecerea tuturor navelor comerciale ptin strâmtoarea Ormuz este complet deschisă pe toată durata rămasă a armistiţiului”, a scris, vineri, pe X ministrul iranian de Externe Abbas Araghchi.

Președintele SUA, Donald Trump, a reacționat la scurt timp și a confirmat anunțul.

„Iranul a anunțat că strâmtoarea Iranului este complet deschisă și pregătită pentru trafic complet. Mulțumesc!”,

„Strâmtoarea Ormuz este complet deschisă și pregătită pentru activitate și trafic complet, dar blocada navală va rămâne pe deplin în vigoare în ceea ce privește Iranul, doar până în momentul în care tranzacția noastră cu Iranul va fi 100% finalizată. Acest proces ar trebui să se deruleze foarte rapid, având în vedere că majoritatea punctelor sunt deja negociate”, a adăugat el.

Ca represalii în urma războiului declanşat de SUA şi Israel pe 28 februarie, Iranul a permis de atunci doar trecerea selectivă a navelor prin Strâmtoarea Ormuz.

Iranul acceptase deja redeschiderea strâmtorii de la începutul armistiţiului cu SUA intrat în vigoare miercurea trecută, dar nu a pus în practică acest angajament din cauza refuzului Israelului de a opri operaţiunile militare în Liban, operaţiuni pe care armata israeliană chiar le-a intensificat prin bombardamente puternice care au provocat multe victime civile.

Strâmtoarea Ormuz este unul dintre cele mai importante puncte de tranzit energetic din lume, prin care trece o parte semnificativă din exporturile globale de petrol și gaze naturale lichefiate (LNG) din statele Golfului. În prezent, traficul naval este sever afectat, iar numărul petrolierelor care traversează zona a scăzut drastic față de nivelul normal, arată experții.

Exporturile de petrol prin Strâmtoarea Ormuz s-au prăbuşit în timpul războiului, din cauza atacurilor iraniene asupra transportului comercial, generând cea mai mare perturbare din istorie a livrărilor de ţiţei.

Înainte ca Statele Unite şi Israelul să atace Iranul pe 28 februarie, aproximativ 20% din aprovizionarea globală cu petrol trecea prin această rută maritimă îngustă, care leagă producătorii din Golful Persic de pieţele mondiale.