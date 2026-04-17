Petrolul s-a prăbușit pe bursele de mărfuri după anunțurile Iranului și al SUA. Barilul continuă să se ieftinească

Prețul petrolului a scăzut la 85 de dolari pe baril după ce Iranul a anunțat redeschiderea Strâmtorii Ormuz pe toată durata armistițiului.

Lorena Mihăilă

Cotația petrolui Brent (de referință pentru Europa - pentru SUA referința e WTI) s-a prăbușit imediat pe bursele internaționale de mărfuri după ce SUA au confirmat anunțul Iranului privind deblocarea totală a strâmtorii Ormuz.

În doar câteva minute prețul unui baril de petrol a coborât de la 96 la 88 de dolari.

Iranul a anunțat vineri redeschiderea „completă” a Strâmtorii Ormuz pe toată durata armistiţiului.

„Conform armistiţiului în Liban, trecerea tuturor navelor comerciale ptin strâmtoarea Ormuz este complet deschisă pe toată durata rămasă a armistiţiului”, a scris, vineri, pe X ministrul iranian de Externe Abbas Araghchi.

Președintele SUA, Donald Trump, a reacționat la scurt timp și a confirmat anunțul.

„Iranul a anunțat că strâmtoarea Iranului este complet deschisă și pregătită pentru trafic complet. Mulțumesc!”,

„Strâmtoarea Ormuz este complet deschisă și pregătită pentru activitate și trafic complet, dar blocada navală va rămâne pe deplin în vigoare în ceea ce privește Iranul, doar până în momentul în care tranzacția noastră cu Iranul va fi 100% finalizată. Acest proces ar trebui să se deruleze foarte rapid, având în vedere că majoritatea punctelor sunt deja negociate”, a adăugat el.

Ca represalii în urma războiului declanşat de SUA şi Israel pe 28 februarie, Iranul a permis de atunci doar trecerea selectivă a navelor prin Strâmtoarea Ormuz.

Iranul acceptase deja redeschiderea strâmtorii de la începutul armistiţiului cu SUA intrat în vigoare miercurea trecută, dar nu a pus în practică acest angajament din cauza refuzului Israelului de a opri operaţiunile militare în Liban, operaţiuni pe care armata israeliană chiar le-a intensificat prin bombardamente puternice care au provocat multe victime civile.

Strâmtoarea Ormuz este unul dintre cele mai importante puncte de tranzit energetic din lume, prin care trece o parte semnificativă din exporturile globale de petrol și gaze naturale lichefiate (LNG) din statele Golfului. În prezent, traficul naval este sever afectat, iar numărul petrolierelor care traversează zona a scăzut drastic față de nivelul normal, arată experții.

Exporturile de petrol prin Strâmtoarea Ormuz s-au prăbuşit în timpul războiului, din cauza atacurilor iraniene asupra transportului comercial, generând cea mai mare perturbare din istorie a livrărilor de ţiţei.

Înainte ca Statele Unite şi Israelul să atace Iranul pe 28 februarie, aproximativ 20% din aprovizionarea globală cu petrol trecea prin această rută maritimă îngustă, care leagă producătorii din Golful Persic de pieţele mondiale.

Ce a postat Romario, după ce și-a înșelat iubita cu cea mai bună prietenă a ei: ”Așa am fost primit”
Donald Trump a interzis Israelului să mai atace Libanul. „Este destul"

Preşedintele american Donald Trump a declarat vineri că SUA au interzis Israelului să mai bombardeze Libanul, folosind un ton neobişnuit de dur cu vechiul aliat al SUA, relatează Reuters.
Reacția Rusiei după declararea armistițiului între Israel și Liban. Dmitri Peskov a ieșit public

Rusia salută armistițiul dintre Israel și Liban și speră la acorduri durabile pentru evitarea reluării războiului, a transmis oficial Kremlinul.
Iranul a anunțat că Strâmtoarea Ormuz este „complet deschisă" în timpul armistițiului. Reacția lui Donald Trump

Iranul a anunțat vineri redeschiderea "completă" a Strâmtorii Ormuz pe toată durata rămasă a armistiţiului, relatează AFP.

Serviciile de pază sunt în alertă după ce Nicușor Dan a fost amenințat cu moartea. A fost deschisă o anchetă

După ce președintele Nicușor Dan a fost amenințat cu moartea, serviciile de pază și protecție au sporit gradul de alertă, însă nu au mobilizat echipe suplimentare.

„Nu ne vindem țara": Grindeanu vrea lege pentru interzicerea privatizărilor. Scurt istoric al marilor privatizări PSD

Preşedintele PSD, Sorin Grindeanu, a anunțat că social-democraţii vor iniţia un proiect de lege care să prevadă interzicerea vânzării de acţiuni de la companiile de stat performante. PSD stă la baza celor mai mari privatizări din România. 

Stirile PRO TV # 13.00 - 17 Aprilie 2026

17 Aprilie 2026

Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

Doctor de bine
(P) Chirurgia robotică ginecologică: când este necesară histerectomia și cum influențează viața pacientelor

Romania, te iubesc!
Oamenii sunt lumina

Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

(P) Piața fotovoltaică din București în 2026: ce se schimbă pentru proprietarii de case și firme

(P) Ești antreprenor? Află cum te ajută o campanie de advertoriale să crești vizibilitatea și încrederea brandului tău

Chelsea a dat lovitura înainte de finalul sezonului: "Sunt fericit că am semnat!"

Rădoi, pe picior de plecare la FCSB, așteptat cu brațele deschise la clubul unde a scris istorie: „Top!"