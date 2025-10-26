Bologna – ghid complet de călătorie. Atracții turistice, gastronomie, universitate și experiențe culturale în Italia

Bologna, unul dintre cele mai vibrante orașe ale Italiei, îmbină perfect farmecul medieval cu energia unui centru universitar renumit. Orașul oferă vizitatorilor o incursiune captivantă în inima regiunii Emilia-Romagna.

Bologna este un oraș italian vibrant, cunoscut pentru istoria sa bogată, arhitectura impresionantă și bucătăria delicioasă. Este capitala regiunii Emilia-Romagna și cel mai mare oraș din regiune.

Bologna este faimoasă pentru cele două turnuri înclinate, Universitatea din Bologna și bucătăria sa tradițională, inclusiv tagliatelle al ragu. Iată tot ce trebuie să știi dacă ajungi aici.

Aeroport

Aeroportul Internațional Guglielmo Marconi, la 15 minute cu autobuzul de centrul istoric, leagă Bologna de principalele aeroporturi din Italia și Europa. Aeroportul din Bologna este unul dintre cele mai importante puncte de oprire din Italia pentru zboruri internaționale și oferă o gamă largă de conexiuni.

Aeroportul Bologna, situat la câțiva kilometri de centrul orașului, a câștigat în importanță pe scena națională de ani de zile, datorită deschiderii constante de noi rute aeriene. Are un terminal unic care se întinde pe două etaje și include numeroase servicii, cum ar fi multiple parcări, acces direct la gară și chiar un spațiu expozițional dedicat mașinilor Lamborghini.

Cel mai rapid mod de a ajunge de la Aeroportul Internațional Bologna la gara centrală este prin Marconi Express.

Marconi Express este o legătură feroviară expresă care conectează Aeroportul Bologna “Guglielmo Marconi” cu gara Bologna Centrale. Călătoria durează mai puțin de 10 minute și oprește atât la aeroport, cât și la gara din Bologna.

Aceasta este cea mai rapidă și una dintre cele mai convenabile modalități de a călători între cele două puncte.

Marconi Express circulă între 05:40 și miezul nopții în fiecare zi. Există până la 8 plecări pe oră în fiecare direcție, deși frecvența variază în funcție de ora din zi, cu servicii mai dese în orele de vârf. Călătoria durează aproximativ 7 minute.

Biletul costă 12,80 € pentru un bilet Flex dus simplu și 23,30 € pentru un bilet Flex dus-întors. Biletele pot fi achiziționate online de pe site-ul oficial sau, pentru mai multă comoditate, folosind sistemul de plată contactless din trenuri.

Tariful „Flex” înseamnă că poți folosi biletul în orice moment în termen de 12 luni de la achiziție.

Scurt istoric

Istoria orașului Bologna a început cu așezarea unui mic sat umbro înainte de a fi cucerit de etrusci, celți și romani, merită să recunoaștem splendoarea Evului Mediu, urmele căreia se mai păstrează în oraș și astăzi.

Conflictele dintre facțiunile pro-imperiale și cele pro-papale au determinat guvernul imperial să construiască renumitele turnuri medievale din Bologna, pentru a apăra și supraveghea orașul.

Între secolele XIV și XVIII, orașul medieval a fost transformat într-un centru renascentist și baroc, ducând la o explozie de locuințe impresionante, artă și cultură. Secolele XVI și XVII au adus noi revoluții arhitecturale, prin crearea de piețe noi și spectaculoase.

Bologna și-a consolidat semnificația ca centru istoric și cultural și după unificarea Italiei și continuă să-și mențină importanța și astăzi.

Principalele atracții turistice

Piazza Maggiore

Piazza Maggiore este piața principală din Bologna. Acest loc aglomerat și animat este înconjurat de unele dintre cele mai vechi și mai importante clădiri din oraș, inclusiv Palazzo Comunale, Palazzo del Podestà, Palazzo dei Notai și Bazilica San Petronio.

Această piață este un punct bun de orientare. Este situată central, iar multe tururi culinare și pietonale încep de aici. Dacă plănuiești să iei trenul turistic San Luca Express spre Sanctuarul Madonna di San Luca, acesta pleacă tot de aici.

Fântâna lui Neptun

Fântâna lui Neptun (Fontana del Nettuno) este o fântână din secolul al XVI-lea aflată lângă Piazza Maggiore. A fost comandată pentru a simboliza puterea Papei Pius al IV-lea. Papa avea rezerve în privința dimensiunii organelor genitale ale lui Neptun și a cerut să fie micșorate. Sculptorul Giambologna a făcut modificarea, dar a ajustat statuia astfel încât, dacă o privești din spate, brațul lui Neptun se proiectează într-un mod care poate crea o impresie diferită.

Bazilica San Petronio

Bazilica San Petronio se află în Piazza Maggiore. Această bazilică uriașă este una dintre cele mai mari din Europa și cea mai mare biserică gotică din lume construită din cărămidă. Este și neterminată – marmura acoperă doar jumătatea inferioară a fațadei. În interiorul bazilicii pot fi văzute mai multe elemente importante.

Linia meridiană (Sundial)

În 1655, Cassini a realizat o linie meridiană în interiorul bazilicii pentru a măsura poziția și dimensiunea Soarelui. Aceasta l-a ajutat să determine că orbita Pământului este eliptică. Linia actuală a înlocuit o alta mai veche, creată în secolul al XVI-lea de Danti. Pe podea există marcaje care arată poziția Soarelui de-a lungul anului.

Capela Regilor Magi (Cappella dei Re Magi)

Aceasta este cea mai notabilă dintre capele. Frescele sale datează de la începutul secolului al XV-lea și includ reprezentări ale Judecății de Apoi, cu scene din Rai și Iad, inspirate de „Infernul” lui Dante. Capela mai include un poliptic din lemn și un vitraliu vechi tot din secolul al XV-lea, conform earthtrekkers.

Capela Sant’Abbondio

Capela Sant’Abbondio a fost locul primei liturghii celebrate în bazilică, la 4 octombrie 1392. Legenda spune că aici a fost încoronat Carol al V-lea de Habsburg ca Împărat al Sfântului Imperiu Roman în februarie 1530.

Cartierul Quadrilatero

Cea mai bună activitate în Bologna este să mănânci, iar această zonă oferă cea mai autentică experiență gastronomică.

Am revenit de mai multe ori în cele trei zile petrecute acolo, iar atmosfera nu devine niciodată plictisitoare. Zona e ușor turistică, dar merită explorată.

Quadrilatero este vechea zonă de piață a orașului. Străduțele sale sunt pline de magazine, băcănii, baruri de vinuri și terase. Este un loc animat, ideal pentru iubitorii de gastronomie.

Cea mai fotogenică stradă este Via Pescherie Vecchie, unde sunt mai multe restaurante. Este locul perfect pentru o pauză cu un pahar de vin și o platou de brânzeturi și mezeluri.

Gastronomie – ce să mănânci

Tagliatelle al Ragù

Tagliatelle al ragù este un fel de paste cu ou făcute manual, servite cu un sos de carne gătit lent, care fierbe ore întregi.

Tortellini in Brodo

Tortellini sunt mici pachețele de paste făcute manual, umplute cu mușchi de porc, mortadella și Parmigiano Reggiano.

Potrivit legendei bologneze, forma lor a fost inspirată de buricul zeiței Venus.

Balanzoni

Denumite după bufonul de carnaval din Bologna, balanzoni sunt tortelloni mari, verzi, făcuți din aluat cu spanac și umpluți cu ricotta, mortadella și Parmigiano.

Culoarea lor verde intens ascunde o savoare bogată și consistentă, care le face unice.

Cotoletta alla Bolognese

Cotoleta alla bolognese, cunoscută și ca la petroniana, este o bucată de vițel prăjită în unt, acoperită cu prosciutto și Parmigiano, apoi stropită cu bulion fierbinte pentru a le topi pe toate într-un amestec cremos.

Mortadella

Acest cârnat antic, odinioară rezervat nobilimii, este astăzi un simbol local — dar cele mai bune variante sunt încă preparate artizanal, gătite lent și incredibil de aromate.

Adevărata mortadella este făcută din bucăți selectate de carne de porc, cuburi de grăsime (numite lardelli) și condimente fine, apoi gătită lent în cuptoare mari timp de până la 24 de ore.

