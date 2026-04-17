În funcție de circumstanțe, companiile aeriene oferă despăgubiri și soluții pentru recuperarea sau compensarea bagajelor de avion pierdute.

În transportul aerian, sute de mii de bagaje sunt manipulate zilnic, iar în sezonul vacanțelor de vară volumul de trafic crește considerabil, generând aglomerație în aeroporturi. În cele mai multe situații, bagajele ajung fără probleme la destinație împreună cu pasagerii. Totuși, pot apărea și cazuri în care acestea întârzie sau sunt deteriorate pe parcursul călătoriei.

De ce se pierd bagajele de avion

Întârzierile sau pierderea bagajelor pot apărea din mai multe motive, cele mai frecvente fiind legate de câțiva factori esențiali.

Conexiunile scurte între zboruri: atunci când un pasager are escale și primul zbor întârzie, timpul disponibil pentru transferul bagajelor poate deveni insuficient. Fiecare aeroport are un timp minim necesar pentru mutarea bagajelor între curse, iar dacă acesta nu este respectat, bagajul poate să nu ajungă la timp la următorul zbor.

Probleme tehnice sau de infrastructură aeroportuară: defecțiunile benzilor de bagaje sau alte disfuncționalități pot întârzia procesarea și încărcarea acestora în avion.

Pierderea etichetei de bagaj: una dintre cele mai frecvente cauze. Eticheta se poate desprinde în timpul manipulării, iar bagajul rămâne fără elemente de identificare.

Pentru a reduce riscul unor astfel de situații, este recomandat ca în interiorul bagajului să existe un element de identificare, precum o carte de vizită sau un obiect cu datele de contact. Chiar și detaliile simple pot facilita recuperarea rapidă a bagajului.

Primii pași de urmat imediat după aterizare

Dacă bagajul nu ajunge la destinație sau este deteriorat, este important ca pasagerul să acționeze imediat, înainte de a părăsi aeroportul. Procedura standard include câțiva pași.

Primul pas este prezentarea la biroul de bagaje pierdute (Lost & Found) al companiei aeriene care a operat ultimul segment de zbor. Reclamația se depune întotdeauna la destinația finală, indiferent de numărul companiilor implicate în călătorie.

Ai nevoie să completezi un raport de neregularitate a bagajului (PIR – Property Irregularity Report), direct la biroul Lost & Found.

În final trebuie să transmiți o reclamație scrisă către compania aeriană, prin care să soliciți despăgubiri pentru prejudiciul suferit.

Cât durează recuperarea unui bagaj întârziat

În cele mai multe situații, bagajele întârziate sunt localizate rapid și livrate la adresa indicată de pasager, fie ea permanentă sau temporară (de exemplu, hotelul), în decurs de 24–48 de ore. Cazurile în care recuperarea durează mai mult de câteva zile sunt mai puțin frecvente.

Pe perioada întârzierii, pasagerii pot solicita rambursarea cheltuielilor esențiale, pe baza documentelor justificative. De regulă, după primele 24 de ore pot fi decontate achizițiile de strictă necesitate, iar pentru întârzieri mai mari de 48 de ore, compensațiile pot crește, în funcție de politica fiecărei companii aeriene.

Despăgubiri pentru bagaje deteriorate

În cazul în care bagajul este deteriorat, companiile aeriene pot acorda despăgubiri în funcție de valoarea acestuia. De exemplu, TAROM acordă despăgubiri băneşti în limita valorii de achiziţie a bagajului deteriorat, suma maximă fără chitanţă de achiziţie fiind de 140 de euro.

La nivel internațional, limita maximă de despăgubire este stabilită prin Convenția de la Montreal și este de 1.512 DST (Drepturi Speciale de Tragere), o unitate monetară utilizată pentru a asigura un tratament egal pasagerilor din întreaga lume.

Informațiile complete despre drepturile pasagerilor, procedurile de reclamație și condițiile de acordare a despăgubirilor pot fi consultate pe site-ul oficial al companiei aeriene cu care zburați, în secțiunile dedicate termenilor și condițiilor de călătorie, precum și informațiilor utile pentru pasageri.