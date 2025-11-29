Trufe – aurul comestibil al pădurii. Diferențe, arome și curiozități despre cea mai scumpă ciupercă din lume

Când te gândești la delicatese culinare, probabil te gândești la trufe, acele chestii mici, negre scumpe.

Dar ce sunt, de fapt, trufele, de ce sunt atât de scumpe și cum poți să le folosești acasă pentru a îți impresiona musafirii? Iată ce trebuie să știi despre trufe, inclusiv ce gust au și de unde le poți cumpăra.

Ce sunt trufele și de ce sunt atât de valoroase

Trufele sunt spori comestibili care cresc pe o ciupercă subterană din familia Tuberaceae. Sunt adesea confundate cu ciupercile, dar, din punct de vedere tehnic, nu aparțin aceleiași specii. Ciupercile cresc la suprafață, în timp ce trufele se dezvoltă sub pământ.

Considerate o delicatesă gourmet de mulți din lumea culinară, trufele sunt extrem de greu de găsit și își pierd rapid aroma după ce au fost recoltate. Acești factori le fac una dintre cele mai scumpe alimente din lume. În funcție de soi (trufele albe italiene sunt, de obicei, cele mai scumpe), prețul lor poate ajunge până la 8.800 de euro pe kilogram.

De ce sunt considerate un lux gastronomic

Trufele, care sunt acum cultivate și recoltate în întreaga lume, cresc în jurul rădăcinilor copacilor, în zone umede.

Porcii femele erau folosiți tradițional pentru a căuta trufe din două motive: au un simț al mirosului foarte dezvoltat, iar trufele conțin androstenol, un hormon prezent în saliva porcilor masculi.

Astăzi, câinii sunt folosiți mai des pentru găsirea trufelor. Odată antrenați, aceștia sunt mai puțin predispuși decât porcii să mănânce trufele după ce le descoperă.

Raportat la greutate, trufa este unul dintre cele mai scumpe alimente care pot fi cumpărate. Motivele pentru acest preț ridicat sunt raritatea produsului, trufele sunt sezoniere, foarte greu de cultivat și necesită mulți ani pentru a se dezvolta. De asemenea, au o durată de valabilitate scurtă.

Unde cresc trufele

Trufele necesită un climat foarte specific pentru a crește și prezența unui număr mare de stejari, motiv pentru care sunt adesea găsite în păduri. Chiar și atunci când condițiile sunt ideale, nu există garanția că vor apărea trufe. Înființarea unei plantații de trufe poate dura până la 6 ani până la prima recoltă, o afacere riscantă și de durată, conform allrecipes.

Cum se găsesc trufele

Vânătoarea de trufe este o activitate laborioasă, deoarece poate fi nevoie de mai mulți culegători și câinii lor pentru a acoperi suficient teren ca să găsească cantitatea necesară pentru a satisface cererea, iar fiecare trufă trebuie scoasă manual din pământ.

Dificultățile nu se opresc aici: odată scoasă la suprafață, trufa începe imediat să piardă umiditate, așa că trebuie transportată rapid către clienți din întreaga lume, pentru a ajunge la farfurie cât mai proaspătă. Toate aceste costuri contribuie la prețul ridicat al trufelor.

Tipuri de trufe – negre, albe și alte varietăți rare

Fiecare varietate de trufe are un gust distinct și o perioadă proprie de recoltare. Cea mai cunoscută trufă albă este trufa de Alba, recoltată între octombrie și decembrie în regiunea Piemont din Italia. Este considerată cea mai aromată și se savurează cel mai bine proaspătă, rasă peste paste, ouă jumări sau cărnuri fine precum vițelul ori wagyu.

Trufele albe de primăvară, disponibile de obicei din ianuarie până în aprilie, au o aromă mai delicată, dar rămân parfumate. Sunt folosite adesea în preparate ușoare de sezon, cum ar fi risotto sau paste cu ierburi proaspete.

Trufele de vară sunt disponibile din mai până în septembrie și au un gust mai subtil. Aceste trufe negre sunt folosite frecvent pentru infuzii și sunt populare în uleiul și untul cu trufe. Trufele de toamnă, recoltate între octombrie și decembrie, au o aromă ușor de nucă, pământie, care se potrivește bine în preparate calde.

Trufa franceză Périgord, sau tuber melanosporum, este o varietate de iarnă disponibilă din decembrie până în martie. Este cunoscută pentru gustul și mirosul intens și este preferată în preparate clasice franțuzești, cum ar fi carnea de pasăre umplută cu trufe și sosurile pe bază de smântână.

Pentru cei care vor să încerce ceva diferit, trufele de miere sunt în sezon din august până în noiembrie. Aceste ciuperci rare au o notă dulce, care poate îmbunătăți atât rețetele dulci, cât și pe cele sărate.

Prețul trufelor – cât valorează un kilogram

Trufele albe de Alba (Tuber Magnatum Pico) sunt printre cele mai scumpe și căutate tipuri de trufe din lume. Prețul lor variază semnificativ în funcție de mărime, sezon și calitatea exemplarelor.

Conform celor mai recente date, actualizate la 23 octombrie 2025, prețul mediu al unui kilogram de trufe albe de Alba este de aproximativ 3.624 euro. Totuși, valoarea diferă în funcție de dimensiunea trufei, conform tartufo.

• Trufele mici, de 8–20 grame, costă în jur de 2.301 euro/kg

• Trufele medii, între 20 și 50 grame, ajung la 3.208 euro/kg

• Trufele mari, de peste 50 grame, pot fi cumpărate cu 4.005 euro/kg

• Trufele de dimensiuni foarte mari, de peste 100 grame, pot atinge chiar 4.980 euro/kg

După cum probabil ai observat, prețurile sunt indicate per kilogram. Acest lucru este util mai ales pentru cei mai puțin familiarizați, deoarece este mai ușor să înțelegi valoarea reală a unui aliment raportând costul la kilogram. Totuși, trebuie acordată atenție la cumpărare: prețurile trufelor sunt exprimate aproape întotdeauna în euro pe hectogram, adică €/kg.

• Trufa albă fină (Tuber Magnatum Pico) – între 2.100 €/kg și 3.500 €/kg

• Trufa neagră de iarnă (Tuber Melanosporum Vitt) – între 350 €/kg și 600 €/kg

Curiozități și mituri despre trufe

Câinii de trufe

Se știe că, fără ajutorul câinilor, oamenii nu pot detecta trufele cu propriul simț olfactiv. În trecut, se foloseau porcii pentru căutarea trufelor, însă această practică a fost abandonată atunci când s-a constatat că nu mai era practic să fie duși în pădure. În plus, porcii puteau călca din greșeală în locurile unde creșteau trufele, deteriorându-le.

Tipuri de trufe

Trufele nu sunt doar negre și albe. În Italia pot fi comercializate nouă tipuri de trufe, fiecare având un sezon diferit. Trufa albă prețioasă este în sezon între octombrie și decembrie, trufa neagră prețioasă între noiembrie și martie, trufa „bianchetto” între ianuarie și aprilie, iar trufa neagră de vară sau Scorzone între mai și august.

Există și alte varietăți, precum trufa neagră fină de Norcia, trufa neagră de iarnă, trufa neagră netedă, trufa muscată (sau „neagra tare”), trufa uncinată și trufa neagră de Bagnoli.

Prețul trufelor

Prețul trufelor nu este fix și poate varia chiar și în timpul sezonului. Factorul principal este anul — dacă vremea a favorizat sau nu dezvoltarea trufelor, ceea ce influențează oferta. Un alt criteriu important este dimensiunea: trufele mici, între 8 și 20 de grame, costă mai puțin decât cele de 50 de grame, iar exemplarele de peste 100 de grame pot ajunge la aproape 5.000 de euro, în special în cazul trufelor albe prețioase. Există burse online care actualizează constant prețurile, uneori chiar la câteva zile, conform gamberossointernational.

Cultivarea trufelor

Trufa albă nu poate fi cultivată. Au fost făcute câteva experimente, dar toate au avut rezultate negative. În schimb, trufa neagră poate fi cultivată. Acest lucru se face în plantații speciale de trufe, supuse unor controale preventive pentru a verifica dacă terenul este potrivit.

Durata de viață a trufelor

Trufele au o durată de viață foarte scurtă. Caracteristicile lor organoleptice se mențin la nivel optim timp de aproximativ zece zile, după care își pierd aroma și consistența. Pentru păstrare, este recomandat să fie învelite în prosoape de hârtie și să nu fie sigilate într-un recipient ermetic.

Cum se curăță și se taie corect trufele

La recoltare, trufele trebuie manevrate cu grijă și curățate cu o perie specială pentru a îndepărta excesul de pământ. Înainte de consum, se spală bine sub jet de apă rece.

Trufele pot fi răzuite sau rase în fâșii foarte subțiri.

Trufele feliate subțire deasupra unui preparat pot avea un efect vizual impresionant. Aspectul lor poate declanșa instant pofta de mâncare. Marmorarea frumoasă a unei trufe proaspete, cu modelele sale complexe și intercalate, atrage privirea, mai ales alături de un preparat bine prezentat.

Un alt avantaj al folosirii trufelor rase felii este echilibrul de gust pe care îl aduc în fiecare înghițitură, mai ales când sunt combinate cu alimente porționate, cum ar fi ravioli, legume, pește sau carne. În acest caz, o singură felie subțire de trufă poate fi așezată pe fiecare bucată din farfurie, astfel încât bucătarul să controleze exact aroma pe care dorește ca oaspetele să o simtă.

Deși felierea subțire și delicată a trufelor poate fi atrăgătoare vizual, răzuitul trufelor proaspete oferă alte avantaje. Prin răzuirea trufelor într-un preparat, se mărește suprafața și fibrele interne ale trufei expuse la aer, eliberând mai mult din proteina trufei. Acest lucru poate intensifica impactul aromelor și gustului pe care trufele proaspete le conferă mâncării.

