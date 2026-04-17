Acest lucru înseamnă mai multă vigilență în teren și controale sporite asupra persoanelor care intră în contact cu președintele.

Poliţiştii din Timiş s-au sesizat din oficiu şi au deschis o anchetă după ce un tânăr a scris pe o reţea socială că strânge fonduri pentru asasinarea preşedintelui Nicuşor Dan.

”Având în vedere imaginile apărute în spaţiul public pe o reţea de socializare, în care un tânăr a postat că ar organiza o strângere de fonduri pentru asasinarea unui demnitar public, vă aducem la cunoştinţă că poliţiştii IPJ Timiş s-au sesizat din oficiu şi efectuează verificări în vederea stabilirii situaţiei de fapt şi luării măsurilor legale care se impun”, a anunţat, vineri, Inspectoratul de Poliţie Judeţean Timiş.

Potrivit paginadetimis.ro, este vorba despre un bărbat care a postat un mesaj pe o reţea socială în care susţinea că strânge fonduri pentru asasinarea preşedintelui Nicuşor Dan, afirmând că ”fiecare leu contează”.

Mai multe persoane au întrebat, în comentarii, unde pot dona bani.