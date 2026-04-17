Destinația este considerată una dintre cele mai neobișnuite din lume, capabilă să transforme orice vizită într-o experiență memorabilă, potrivit Express.

Unde se află Insula Ormuz

Insula Ormuz este situată la doar 8 km de coasta Iranului, în Strâmtoarea Ormuz – unul dintre cele mai importante puncte strategice maritime din lume.

Deși este o destinație turistică spectaculoasă, insula se află în prezent în contextul unor tensiuni regionale crescute. Chiar și în condițiile unui armistițiu temporar și ale redeschiderii Golfului Persic, autoritățile mențin avertismente de călătorie, iar situația rămâne incertă.

De-a lungul anilor, Insula Ormuz a rămas relativ puțin cunoscută publicului larg, însă a atras exploratori și creatori de conținut din întreaga lume datorită peisajelor sale spectaculoase.

Modelată în formă de lacrimă, insula este alcătuită din straturi de rocă vulcanică, sare și minerale, care dau naștere unui spectru natural de culori intense.

„Cea mai diversă și mai frumoasă insulă pe care am văzut-o vreodată”, a mărturisit un turist, după vizite în peste 50 de țări. Într-un alt clip, el adaugă: „Are unele dintre cele mai magice locuri pe care le-am văzut vreodată și pare o altă planetă.”

Pentru explorare, el recomandă tuk-tuk sau scuter, insula putând fi traversată în aproximativ 40 de minute.

Valea Curcubeului – spectacolul natural care a dat numele insulei

Una dintre cele mai spectaculoase zone este Valea Curcubeului, unde straturi de roșu, verde, portocaliu, roz și violet traversează relieful. Acest peisaj unic a dus la supranumele insulei: „insula curcubeului”.

În partea de vest se află „Zeița Sării”, o formațiune naturală spectaculoasă formată din cristale de sare strălucitoare.

Localnicii cred că zona are proprietăți vindecătoare, fiind asociată cu eliminarea energiilor negative și starea de bine, motiv pentru care este numită și „Muntele Energiei”.

„Parcă suntem pe o altă planetă”

Și alți vizitatori confirmă impresiile spectaculoase ale insulei. „Pare că suntem pe o altă planetă”, a spus un creator de conținut, care compară peisajul cu deșertul Atacama din Chile.

Mai spre interior, Valea Șofranului impresionează prin nuanțe intense de galben și auriu, create de oxidul de fier și alte minerale. Este o zonă populară pentru drumeții, dar și pentru geologi și iubitorii de natură.

Un alt punct de atracție este Plaja Roșie, unde nisipul intens colorat se întinde până la țărm.

Solul local, numit „gelack”, este bogat în oxid de fier, fiind folosit atât în gastronomie, cât și în industrie – de la vopsele și cosmetice până la ceramică și sticlărie.

Când plouă, apa care curge pe insulă capătă o nuanță roșie intensă, formând șuvoaie spectaculoase.