Ce mănâncă grecii la micul dejun: obiceiuri simple care surprind mulți turiști

Stiri Turism
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iaurt grecesc
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Micul dejun în Grecia nu înseamnă neapărat o masă bogată, așa cum se întâmplă în multe hoteluri sau în alte țări europene. 

autor
Mădălina Cristea

Grecii preferă, de multe ori, lucruri simple, rapide și gustoase, potrivite pentru ritmul lor de zi cu zi. Micul dejun grecesc este simplu, gustos și diferit de ce aleg mulți turiști dimineața.

De ce micul dejun grecesc este diferit de cel european clasic

Micul dejun grecesc este diferit față de cel european clasic pentru că are mai multă legătură cu locul, cu produsele locale și cu obiceiurile de zi cu zi ale oamenilor. În multe hoteluri europene, micul dejun continental înseamnă, de obicei, cafea, pâine, cornuri, gem, unt, fructe, cereale sau câteva produse de patiserie.

Este o variantă simplă, practică și destul de asemănătoare de la o țară la alta. În Grecia, însă, prima masă a zilei poate spune mai mult despre locul în care te afli, pentru că aduce pe masă gusturi care fac parte din bucătăria locală. Într-un mic dejun grecesc pot apărea iaurt grecesc, miere, ulei de măsline, măsline, brânzeturi, pâine, fructe, ouă, plăcinte tradiționale sau produse de patiserie precum bougatsa.

Nu este neapărat o masă complicată, ci una construită din lucruri simple, dar hrănitoare. Tocmai această simplitate îi dă farmecul. Produsele nu par alese doar ca să umple o masă de hotel, ci ca să ofere turistului o primă întâlnire cu gusturile Greciei. Diferența se vede și în legătura cu dieta mediteraneană. Micul dejun grecesc folosește des ingrediente naturale, produse locale și combinații care nu sunt grele, dar țin de foame, scrie Olivetomato.com.

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În loc să fie același peste tot, poate arăta diferit de la o regiune la alta. În Creta poți întâlni anumite brânzeturi, plăcinte sau produse locale, în insule pot apărea alte ingrediente, iar în nordul Greciei masa de dimineață poate avea alte influențe și obiceiuri.

Alimente obișnuite consumate dimineața în Grecia

Micul dejun grecesc este, de multe ori, mai simplu decât își imaginează turiștii, dar tocmai asta îl face plăcut. Nu este neapărat o masă foarte încărcată, cu multe feluri puse pe masă, ci mai degrabă o combinație de alimente simple, bune și apropiate de viața de zi cu zi. Grecii aleg dimineața produse care se mănâncă ușor, fie acasă, fie pe drum spre serviciu, fie la o brutărie din cartier. De aceea, printre cele mai întâlnite alegeri se află plăcintele sărate, iaurtul grecesc, pâinea, mierea, fructele, brânzeturile, măslinele și cafeaua. Micul dejun nu arată la fel peste tot, pentru că depinde mult de zonă, de sezon și de obiceiurile fiecărei familii.

Un aliment foarte cunoscut este iaurtul grecesc, care poate fi mâncat simplu sau cu miere, nuci și fructe. Este cremos, sățios și ușor de combinat, așa că apare des atât în case, cât și în hoteluri sau taverne. Lângă el pot fi puse pâine proaspătă, pesmeți, brânză feta, alte brânzeturi locale, roșii, castraveți, măsline și ulei de măsline.

În orașe, mulți greci aleg dimineața ceva rapid de la brutărie. Koulouri, covrigul rotund cu susan, este una dintre cele mai cunoscute alegeri, mai ales pentru oamenii care pleacă devreme la muncă. La fel de întâlnite sunt plăcintele grecești, cum ar fi tiropita, cu brânză, spanakopita, cu spanac, sau bougatsa, care poate fi dulce sau sărată.

Sunt produse ușor de luat la pachet, țin de foame și nu fac micul dejun să pară greu. Brutăriile au un loc important în rutina de dimineață, pentru că oferă mâncare caldă, proaspătă și la îndemână, potrivită atât pentru cei grăbiți, cât și pentru cei care vor să înceapă ziua cu ceva familiar. În zonele turistice și în hotelurile care promovează „Greek Breakfast”, masa de dimineață poate fi mai bogată. Acolo pot apărea ouă, fructe proaspete, miere locală, gemuri, produse de patiserie, dulciuri tradiționale, legume, nuci sau specialități din zona respectivă.

Rolul cafelei în rutina zilnică a grecilor

Cafeaua are un loc foarte important în viața de zi cu zi a grecilor. Nu este doar băutura care îi trezește dimineața, ci și un motiv de pauză, de întâlnire și de stat la vorbă. Nu este mereu băută în grabă, cum se întâmplă în alte locuri. Uneori, o cafea poate fi savurată încet, timp de câteva ore, mai ales atunci când vine la pachet cu o conversație bună. Dimineața, cafeaua este adesea primul moment al zilei. Unii greci aleg cafeaua tradițională, făcută la ibric, în briki, cu zaț și cu spumă fină la suprafață.

Alții preferă espresso, cappuccino, freddo espresso sau freddo cappuccino, mai ales în orașe. În zilele calde, cafeaua rece este foarte populară și apare peste tot, de la cafenele până la paharele luate la pachet. Frappé-ul, făcut din cafea solubilă, apă și gheață, este una dintre băuturile cunoscute ale Greciei, iar freddo espresso a devenit o alegere modernă foarte iubită. Așa se vede cum tradiția și obiceiurile mai noi stau firesc una lângă alta. Cafeaua este importantă și pentru că adună oamenii. Expresia grecească „pame gia kafe”, adică „mergem la cafea”, nu înseamnă întotdeauna doar că cineva vrea să bea cafea. De multe ori, înseamnă „hai să ne vedem”, „hai să stăm de vorbă” sau „hai să petrecem puțin timp împreună”, conform Thisisathens.org.

Din acest motiv, cafenelele nu sunt doar locuri unde se comandă o băutură, ci și locuri în care oamenii se întâlnesc, discută, fac planuri și își iau o pauză. Chiar și cafeaua luată la pachet păstrează ceva din acest obicei, pentru că face parte dintr-un stil de viață recunoscut de toată lumea.

Cum să prepari un mic dejun grecesc la tine acasă

Un mic dejun grecesc poate fi pregătit ușor și acasă, fără ingrediente greu de găsit. Ai nevoie, în primul rând, de produse simple, cum ar fi iaurt grecesc, miere, nuci, brânză feta, ouă, roșii, foi de plăcintă, ulei de măsline sau susan. Nu trebuie să faci o masă foarte încărcată, ci să alegi una sau două preparate care se potrivesc cu dimineața ta. Unele variante sunt gata în câteva minute, iar altele cer puțin timp la cuptor, dar toate păstrează gustul simplu și cald al bucătăriei grecești.

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Iaurt grecesc cu miere, nuci și scorțișoară

Cea mai simplă variantă este iaurtul grecesc cu miere, nuci și scorțișoară. Pui iaurtul într-un bol, adaugi deasupra nucile rupte în bucăți și torni mierea încet, în fir subțire. La final, presari puțină scorțișoară, în funcție de gust. Este un mic dejun rapid, cremos și sățios, potrivit mai ales atunci când vrei ceva bun, dar nu ai timp să gătești. Se pregătește în câteva minute și poate fi completat, dacă vrei, cu fructe proaspete.

Tiropita rapidă, plăcintă grecească cu brânză

Tiropita este o plăcintă grecească simplă, cu brânză, care merge foarte bine la micul dejun sau ca gustare. Pentru o variantă de casă, ai nevoie de foi de plăcintă, brânză feta, ouă, puțin iaurt grecesc și ulei de măsline sau unt topit. Amesteci feta sfărâmată cu ouăle și iaurtul, apoi pui compoziția între foi, într-o tavă unsă. Ungi și ultimul strat, ca plăcinta să se rumenească frumos, apoi o dai la cuptor până devine aurie. Este bună caldă, dar poate fi mâncată și după ce se răcorește.

Koulouri, covrig grecesc cu susan

Koulouri este un covrig grecesc rotund, acoperit cu susan, foarte potrivit lângă cafea. Pentru o variantă simplificată, faci un aluat din făină, drojdie, apă călduță, puțin zahăr, sare și ulei de măsline. După ce aluatul crește, îl împarți în bucăți și formezi inele. Treci fiecare inel prin apă, apoi prin susan, ca semințele să se prindă bine. Le mai lași puțin la crescut, apoi le coci la 200 de grade Celsius, până devin aurii și ușor crocante.

Strapatsada, ouă grecești cu roșii și feta

Strapatsada este o mâncare simplă, făcută din ouă, roșii și feta. Ai nevoie de roșii bine coapte, ouă, brânză feta, ulei de măsline, oregano, sare și piper. Tai roșiile sau le dai pe răzătoare, apoi le gătești câteva minute în ulei de măsline, până când sosul scade puțin. Bați ouăle, le torni peste roșii și amesteci ușor, fără să le lași să se usuce prea tare. La final, adaugi feta sfărâmată și puțin oregano.

Bougatsa simplificată, cu cremă de griș

Bougatsa este o plăcintă grecească dulce, făcută cu foi subțiri și cremă fină de griș. Pentru o variantă simplificată, ai nevoie de foi de plăcintă, lapte, griș, zahăr, ouă, unt, vanilie, scorțișoară și zahăr pudră. Fierbi laptele cu zahărul și grișul până obții o cremă, apoi iei vasul de pe foc și adaugi ouăle și untul. Așezi câteva foi unse cu unt într-o tavă, pui crema peste ele, apoi acoperi cu alte foi. Dai plăcinta la cuptor până se rumenește, iar la final presari zahăr pudră și scorțișoară. 

Etichete: grecia, mancare tradiționala, vacanta grecia,

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