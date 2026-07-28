Radu Miruţă a fost întrebat, marţi, într-o conferinţă de presă, ce măsuri s-ar mai putea lua pentru dronele care intră în spaţiul nostru aerian, potrivit News.ro.

”Vă răspund astăzi la această întrebare tocmai pentru că trei drone au fost doborâte. Pare că e o zonă a României care e deranjată că Armata Română şi-a făcut treaba şi a doborât aceste drone. Faptul că au început să fie doborâte drone nu este doar pentru că într-o zi a venit vineri, ci pentru că în permanenţă la Minsterul Apărării au fost îmbunătăţite nişte măsuri care au dus în situaţia ca aceste drone să poată fi doborâte”, a declarat Radu Miruţă.

El a explicat că la Ministerul Apărării Naţionale au fost luate decizii de modernizare a unor capabilităţi.

”Generic, pentru că punctual nu este legal să declasific aceste lucruri, în permanenţă la Ministerul Apărării s-au luat decizii de reaşezare a capabilităţilor, de upgradare, de modernizare unde am găsit metode rapide de modernizare a unor capabilităţi care după modernizare au putut îndeplini funcţii diferite, o reconfigurare a unor capabilităţi de pe avioanele de vânătoare pentru a creşte şansele de interceptare a acestor drone. Au fost în permanenţă analize la resturile de drone pe care le-am găsit cu privire la urmărirea modului în care scade amprenta termică a motoarelor acestor drone pentru a realiza care este pragul de la care poate fi lansată o rachetă interceptoare pentru a doborî aceste drone”, a mai explicat ministrul interimar de la Apărare.

El a precizat că România a prezentat NATO o listă de capabilităţi care ar fi utile, iar aceasta a fost aprobată.

”Atunci când am văzut că nu a existat înainte o preocupare de înzestrare a Armatei Române cu capabilităţi antidronă, am făcut o propunere celor de la NATO extrem de concretă cu nume de capabilităţi pe care la MApN le-am considerat utile, aceste capabilităţi au fost trimise la nivel NATO, s-a aprobat această listă. Am venit în România trei luni şi jumătate ne-am făcut temele tocilăreşte într-un mod fantastic pentru care le mulţumesc colegilor mei care au muncit zi şi noapte, am reuşit semnarea unor contracte tocmai cu înzestare de capabilităţi antidronă şi a doua zi am ucat în avion şi am mers la NATO unde în faţa a 32 de reprezentanţi militari la cel mai înalt nivel am arătat contractul cu temele făcute de România, cu capabilităţile pe care le-am comandat, cum aceste capabilităţi vor fi amplasate, cum vom da jos dronele şi cum vom asigura şi spaţiul aerian al NATO prin aceste capabilităţi puse de România în zona graniţei cu Ucraina”, a mai afirmat ministrul interimar al Apărării.

Miruţă a subliniat că a cerut NATO ca până la livrarea acelor echipamente să se încerce un sprijin pentru ţara noastră la nivel aliat.

”Am cerut apăsat ceea ce cer şi astăzi şi în fiecare zi ca pe perioadă temporară, moment care am demonstrat că ne-am făcut temele şi am comandat, până ne vor fi livrate, să se încerce un sprijin la nivel aliat”, a mai declarat Miruţă.

El a fost întrebat dacă au fost găsite resturile de la cele trei drone doborâte.

”Nu, una a fost pulverizată în Marea Neagră. Daţi-vă seama că după ce o rachetă cu asemenea performanţă loveşte o dronă bucăţile sunt extrem de mici”, a transmis Miruţă.

Întrebat dacă la manifestările prilejuite de Ziua Marinei vor fi măsuri de securitate suplimentare în contextul ameninţărilor cu drone, ministrul interimar de la Apărare a răspuns: ”Vor fi măsuri de securitate apreciate de strategii armatei Române la momentul respectiv”.

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