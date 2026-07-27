Ensaladilla Rusa, varianta spaniolă a salatei de boef. Ce conține și de ce e atât de gustoasă

Ensaladilla Rusa seamănă la prima vedere cu salata de boeuf, însă varianta spaniolă are propriul gust și se pregătește puțin diferit.

Ingredientele cheie Cartofii sunt baza Pentru ensaladilla rusa, alege cartofi fermi, potriviți pentru fiert sau salate. Soiurile Monalisa și Agata sunt folosite des pentru că își păstrează forma, dar devin cremoase după fierbere. Dacă soiul nu este trecut pe ambalaj, merg bine cartofii galbeni. Evită-i pe cei foarte făinoși, care se sfărâmă ușor, dar și pe cei foarte noi, care pot rămâne apoși. Morcovul, mazărea și oul Morcovul aduce o ușoară dulceață și dă culoare salatei, iar mazărea completează textura. Poți folosi mazăre proaspătă, congelată sau din conservă, dar trebuie scursă bine. Oul fiert face salata mai gustoasă și mai sățioasă. Îl poți toca în compoziție sau poți păstra gălbenușul pentru decor. Tonul sau bonito Tonul din conservă apare foarte des în rețeta spaniolă, dar nu este obligatoriu. Bonito del norte are un gust mai fin și o textură delicată. Peștele trebuie scurs bine și desfăcut în bucăți mici, fără să fie transformat în pastă. Rolul lui este să completeze gustul cartofilor, nu să îi acopere. Pentru o variantă mai specială, poți folosi ventresca de ton sau creveți fierți. Maioneza Maioneza trebuie să lege ingredientele, nu să le acopere. O variantă cu gust neutru lasă legumele și peștele să se simtă mai bine. Poți adăuga puțin ulei de măsline, dar nu prea mult, mai ales dacă este extravirgin și are un gust intens. Pentru aciditate se folosesc lămâie, oțet de vin alb sau oțet de Jerez. Sarea se pune treptat, deoarece tonul, măslinele și murăturile sunt deja sărate. Alte ingrediente Măslinele umplute cu anșoa, ardeiul copt, ardeiul piquillo, castraveciorii, caperele, fasolea verde sau creveții apar în multe variante. Unele rețete conțin și sfeclă, care colorează întreaga salată în roz. Ceapa, porumbul sau mărul sunt adaosuri mai moderne și nu sunt obligatorii. Cel mai bine este să alegi doar două sau trei ingrediente de accent, pentru ca salata să nu devină prea încărcată. Cum fierbi și cum tai cartofii ca în barurile de tapas Textura cartofilor contează foarte mult. Dacă sunt fierți prea mult, salata devine apoasă și lipicioasă. Dacă rămân prea tari, nu se leagă bine cu maioneza. Cea mai sigură metodă este să îi fierbi întregi, cu tot cu coajă. Astfel, absorb mai puțină apă și își păstrează mai bine forma. Alege cartofi de dimensiuni apropiate, de preferat între 120 și 180 de grame. Spală-i bine, dar nu îi curăța și nu îi înțepa. Pune-i într-o oală, acoperă-i cu apă rece și adaugă sare. Apa trebuie să treacă peste ei cu aproximativ doi-trei centimetri. Lasă apa să se încălzească treptat, apoi fierbe cartofii la foc potrivit, fără clocote puternice. Dacă apa fierbe prea tare, coaja poate crăpa, iar exteriorul se va sfărâma înainte ca mijlocul să fie gata. Cartofii medii sunt gata, de obicei, după 20-25 de minute. Verifică-i cu vârful unui cuțit sau cu o frigăruie subțire. Aceasta trebuie să intre ușor până în centru, dar cartoful să rămână întreg. Cei mai mari pot avea nevoie de 30-35 de minute. Dacă fierbi și morcovii în aceeași oală, scoate-i mai devreme. Ei trebuie să fie fragezi, dar să nu se înmoaie atât de mult încât să se rupă la tăiere. După fierbere, scurge cartofii imediat și lasă-i câteva minute într-o sită. Aburul va elimina umezeala rămasă la suprafață. Nu îi lăsa în apa fierbinte, pentru că vor continua să absoarbă lichid. Curăță-i cât sunt încă ușor călduți. Coaja se desprinde mai ușor, iar miezul rămâne compact. Folosește un prosop curat pentru a-i ține, dar așteaptă puțin dacă sunt prea fierbinți. Taie cartofii în cuburi de aproximativ 7-10 milimetri, cu un cuțit bine ascuțit. Pentru o ensaladilla mai cremoasă, poți rade grosier o parte dintre cartofi sau poți zdrobi cu furculița aproximativ un sfert din cantitate. Restul trebuie să rămână în cuburi, pentru ca salata să nu se transforme în piure. Asezonează cartofii cât sunt încă ușor călduți. Adaugă puțină sare și câteva picături de oțet, pentru că gustul pătrunde mai bine în această etapă. Lasă apoi legumele să se răcorească înainte de a pune maioneza. Pot fi doar puțin călduțe, dar nu fierbinți.

Greșeli care strică textura Cartofii curățați și tăiați înainte de fierbere absorb mai multă apă și se pot sfărâma ușor. Fierberea puternică le rupe marginile și face amestecul lipicios. Nu răci cartofii în apă rece, deoarece vor deveni apoși. Baia de gheață este potrivită pentru ouă sau mazăre, nu pentru cartofi. La final, amestecă ușor, cu o spatulă lată și mișcări de jos în sus. Dacă îi amesteci prea energic, toate cuburile se vor zdrobi. Rețeta originală pas cu pas Este vorba despre o rețetă spaniolă clasică, apropiată de ensaladilla rusa servită în barurile de tapas. Rețeta lui Olivier nu s-a păstrat în forma originală, iar în Spania există numeroase variante. Ingrediente pentru 6 porții Ai nevoie de 800 g de cartofi fermi, de dimensiuni apropiate, doi morcovi medii, aproximativ 200 g, trei ouă, 120 g de mazăre, de preferat congelată, și 160 g de ton sau bonito, cântărit după scurgere. Mai adaugă 80-100 g de măsline verzi, simple sau umplute cu anșoa, 250-300 g de maioneză, una-două lingurițe de oțet de vin alb sau de Jerez și sare după gust. Pentru decor poți păstra ou ras, măsline, ardei piquillo și, opțional, câțiva creveți fierți. Mod de preparare · Spală cartofii și morcovii, apoi pune-i întregi, cu tot cu coajă, într-o oală cu apă rece și sare. Fierbe-i la foc blând. Morcovii se scot primii, când sunt fragezi, dar încă fermi. Cartofii sunt gata atunci când vârful unui cuțit intră ușor până în centru. · Separat, fierbe ouăle timp de 10-12 minute, apoi mută-le imediat în apă rece și curăță-le. Mazărea congelată are nevoie de doar două-patru minute de fierbere. După aceea, răcește-o în apă cu gheață și scurge-o bine. Dacă folosești mazăre din conservă, nu mai este nevoie să o fierbi. · Curăță cartofii cât sunt încă ușor călduți și taie-i în cuburi mici. Taie morcovii la aceeași dimensiune. Tocă două dintre ouă, iar pe al treilea păstrează-l pentru decor. · Pune cartofii și morcovii într-un bol încăpător, adaugă puțină sare și oțet, apoi amestecă ușor. Lasă-i câteva minute să prindă gust. · Adaugă mazărea, ouăle tocate, tonul desfăcut în bucăți și măslinele feliate. Gustă înainte să mai pui sare, deoarece tonul și măslinele pot fi deja suficient de sărate. · Începe cu aproximativ 220 g de maioneză și amestecă lent, fără să zdrobești cartofii. Mai adaugă doar dacă salata pare prea uscată. Păstrează două-trei linguri pentru stratul de deasupra. · Acoperă bolul și lasă salata la frigider între 30 și 60 de minute. Nu trebuie ținută peste noapte, pentru că este mai gustoasă și mai proaspătă în ziua în care a fost făcută. · La final, pune salata pe platou, întinde deasupra un strat subțire de maioneză și decorează cu ou ras, măsline, ardei piquillo și, dacă vrei, creveți. Dacă faci maioneza acasă · Folosește un ou pasteurizat, 220 ml de ulei cu gust neutru, 20-30 ml de ulei de măsline, o lingură de suc de lămâie sau oțet și puțină sare. · Pune toate ingredientele într-un vas înalt. Ține blenderul vertical pe fundul vasului până când începe să se formeze maioneza, apoi ridică-l încet. Pentru copii mici, femei însărcinate, persoane în vârstă sau cu imunitatea scăzută, este mai sigură maioneza din comerț, preparată din ou pasteurizat. Cum se montează și se servește tradițional În barurile spaniole, ensaladilla rusa este așezată simplu, într-o movilă joasă sau sub forma unei cupole. Suprafața se netezește cu dosul lingurii și se acoperă cu foarte puțină maioneză, doar cât să capete un aspect proaspăt. Un strat gros ar face salata prea grea și i-ar ascunde textura. Deasupra se pun, de obicei, ou fiert ras, măsline verzi, fâșii de ardei copt sau piquillo și câteva bucăți de ton. În unele zone din Andaluzia se adaugă și creveți întregi. Decorul trebuie să fie simplu și să arate ce conține salata. Pentru porții individuale, sunt suficiente una sau două linguri mari de ensaladilla și un singur ingredient așezat deasupra. Ensaladilla rusa se servește cu picos, regañás, grisine scurte sau felii de pâine prăjită. Poate fi pusă direct pe pâine, dar în barurile de tapas este adusă adesea simplu, cu pâinea alături. Merge bine cu bere rece, vermut, vin alb sec sau o băutură fără alcool, ușor acidulată. Poate fi servită lângă măsline, anșoa, jamón, crochete și alte tapas, deoarece are un gust blând și nu le acoperă aromele. Salata se ține la frigider, acoperită, până aproape de servire. Scoate doar cantitatea care va fi mâncată și las-o 10-15 minute înainte de a o pune pe masă. Astfel, nu va mai fi foarte rece, iar gustul se va simți mai bine.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













