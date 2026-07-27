Ensaladilla Rusa, varianta spaniolă a salatei de boef. Ce conține și de ce e atât de gustoasă

Este cremoasă, sățioasă și apare des în barurile de tapas, unde se servește rece, în porții mici. Află ce ingrediente se folosesc, cum se fierb și se taie cartofii, care sunt diferențele față de salata de boeuf și cum poți pregăti rețeta pas cu pas, chiar la tine acasă.
Ensaladilla rusa și salata de boeuf. Care este diferența
Ensaladilla rusa și salata de boeuf seamănă foarte mult. Ambele se prepară din legume fierte, tăiate și amestecate cu maioneză, iar printre ingredientele de bază se găsesc de obicei cartofii, morcovii, mazărea și ouăle. Diferențele apar mai ales din felul în care fiecare rețetă a fost adaptată în Spania și în România. Contează proteina folosită, cantitatea de murături, textura salatei, modul de decorare și momentul în care preparatul este pus pe masă.
Cum se servește ensaladilla rusa
În Spania, ensaladilla rusa este servită ca tapas, aperitiv sau porție de împărțit. Se găsește tot anul în baruri și restaurante și nu este asociată doar de mesele pregătite pentru sărbători. Salata de boeuf este gătită mai ales pentru mesele festive. În România, apare frecvent pe mesele de Crăciun, Anul Nou sau Paște și este pregătită, de multe ori, în cantități mai mari.
Ensaladilla rusa conține adesea ton sau bonito, iar în unele rețete se adaugă creveți. Există și variante simple, făcute numai din legume și ouă. Salata de boeuf se prepară tradițional cu carne de vită, însă foarte multe persoane folosesc pui, curcan sau chiar și porc. Sunt întâlnite și versiuni fără carne, mai ales în perioada postului sau atunci când se dorește o salată mai ușoară.
În ensaladilla rusa, nota acrișoară poate veni de la măsline, ardei, puțin oțet sau murături. Ingredientele diferă de la o regiune la alta și chiar de la un local la altul. În salata de boeuf, castraveții și gogoșarii murați au un rol mult mai important. Ei dau gustul cunoscut al preparatului și echilibrează maioneza și legumele fierte.
Ensaladilla rusa este, de obicei, mai moale și mai cremoasă. Cartofii pot fi tăiați în cubulețe, rași sau zdrobiți ușor, astfel încât să lege mai bine compoziția. În salata de boeuf, ingredientele sunt tăiate în cubulețe mici și cât mai egale. Legumele, carnea și murăturile rămân mai bine delimitate, iar textura este mai ordonată.
Ensaladilla rusa are, de regulă, un aspect simplu. Poate fi așezată sub forma unei movile, acoperită cu un strat subțire de maioneză și decorată cu ou ras, măsline, ton sau creveți. În Spania, este servită adesea alături de picos, mici batoane crocante de pâine. Salata de boeuf este pusă de obicei pe un platou mare și acoperită complet cu maioneză, apoi decorată cu albuș, castraveți sau gogoșari.
În salata de boeuf, carnea și murăturile dau gustul principal. Preparatul este mai acrișor, mai consistent și are o textură în care fiecare ingredient se simte separat. În ensaladilla rusa, cartofii și maioneza sunt în centrul rețetei. Tonul sau bonito adaugă un gust ușor de pește, fără să acopere celelalte ingrediente, conform Spanishsabores.com.
Ingredientele cheie
Cartofii sunt baza
Pentru ensaladilla rusa, alege cartofi fermi, potriviți pentru fiert sau salate. Soiurile Monalisa și Agata sunt folosite des pentru că își păstrează forma, dar devin cremoase după fierbere. Dacă soiul nu este trecut pe ambalaj, merg bine cartofii galbeni. Evită-i pe cei foarte făinoși, care se sfărâmă ușor, dar și pe cei foarte noi, care pot rămâne apoși.
Morcovul, mazărea și oul
Morcovul aduce o ușoară dulceață și dă culoare salatei, iar mazărea completează textura. Poți folosi mazăre proaspătă, congelată sau din conservă, dar trebuie scursă bine. Oul fiert face salata mai gustoasă și mai sățioasă. Îl poți toca în compoziție sau poți păstra gălbenușul pentru decor.
Tonul sau bonito
Tonul din conservă apare foarte des în rețeta spaniolă, dar nu este obligatoriu. Bonito del norte are un gust mai fin și o textură delicată. Peștele trebuie scurs bine și desfăcut în bucăți mici, fără să fie transformat în pastă. Rolul lui este să completeze gustul cartofilor, nu să îi acopere. Pentru o variantă mai specială, poți folosi ventresca de ton sau creveți fierți.
Maioneza
Maioneza trebuie să lege ingredientele, nu să le acopere. O variantă cu gust neutru lasă legumele și peștele să se simtă mai bine. Poți adăuga puțin ulei de măsline, dar nu prea mult, mai ales dacă este extravirgin și are un gust intens. Pentru aciditate se folosesc lămâie, oțet de vin alb sau oțet de Jerez. Sarea se pune treptat, deoarece tonul, măslinele și murăturile sunt deja sărate.
Alte ingrediente
Măslinele umplute cu anșoa, ardeiul copt, ardeiul piquillo, castraveciorii, caperele, fasolea verde sau creveții apar în multe variante. Unele rețete conțin și sfeclă, care colorează întreaga salată în roz. Ceapa, porumbul sau mărul sunt adaosuri mai moderne și nu sunt obligatorii. Cel mai bine este să alegi doar două sau trei ingrediente de accent, pentru ca salata să nu devină prea încărcată.
Cum fierbi și cum tai cartofii ca în barurile de tapas
Textura cartofilor contează foarte mult. Dacă sunt fierți prea mult, salata devine apoasă și lipicioasă. Dacă rămân prea tari, nu se leagă bine cu maioneza. Cea mai sigură metodă este să îi fierbi întregi, cu tot cu coajă. Astfel, absorb mai puțină apă și își păstrează mai bine forma.
Alege cartofi de dimensiuni apropiate, de preferat între 120 și 180 de grame. Spală-i bine, dar nu îi curăța și nu îi înțepa. Pune-i într-o oală, acoperă-i cu apă rece și adaugă sare. Apa trebuie să treacă peste ei cu aproximativ doi-trei centimetri.
Lasă apa să se încălzească treptat, apoi fierbe cartofii la foc potrivit, fără clocote puternice. Dacă apa fierbe prea tare, coaja poate crăpa, iar exteriorul se va sfărâma înainte ca mijlocul să fie gata.
Cartofii medii sunt gata, de obicei, după 20-25 de minute. Verifică-i cu vârful unui cuțit sau cu o frigăruie subțire. Aceasta trebuie să intre ușor până în centru, dar cartoful să rămână întreg. Cei mai mari pot avea nevoie de 30-35 de minute.
Dacă fierbi și morcovii în aceeași oală, scoate-i mai devreme. Ei trebuie să fie fragezi, dar să nu se înmoaie atât de mult încât să se rupă la tăiere.
După fierbere, scurge cartofii imediat și lasă-i câteva minute într-o sită. Aburul va elimina umezeala rămasă la suprafață. Nu îi lăsa în apa fierbinte, pentru că vor continua să absoarbă lichid.
Curăță-i cât sunt încă ușor călduți. Coaja se desprinde mai ușor, iar miezul rămâne compact. Folosește un prosop curat pentru a-i ține, dar așteaptă puțin dacă sunt prea fierbinți.
Taie cartofii în cuburi de aproximativ 7-10 milimetri, cu un cuțit bine ascuțit. Pentru o ensaladilla mai cremoasă, poți rade grosier o parte dintre cartofi sau poți zdrobi cu furculița aproximativ un sfert din cantitate. Restul trebuie să rămână în cuburi, pentru ca salata să nu se transforme în piure.
Asezonează cartofii cât sunt încă ușor călduți. Adaugă puțină sare și câteva picături de oțet, pentru că gustul pătrunde mai bine în această etapă. Lasă apoi legumele să se răcorească înainte de a pune maioneza. Pot fi doar puțin călduțe, dar nu fierbinți.
Greșeli care strică textura
Cartofii curățați și tăiați înainte de fierbere absorb mai multă apă și se pot sfărâma ușor. Fierberea puternică le rupe marginile și face amestecul lipicios.
Nu răci cartofii în apă rece, deoarece vor deveni apoși. Baia de gheață este potrivită pentru ouă sau mazăre, nu pentru cartofi.
La final, amestecă ușor, cu o spatulă lată și mișcări de jos în sus. Dacă îi amesteci prea energic, toate cuburile se vor zdrobi.
Rețeta originală pas cu pas
Este vorba despre o rețetă spaniolă clasică, apropiată de ensaladilla rusa servită în barurile de tapas. Rețeta lui Olivier nu s-a păstrat în forma originală, iar în Spania există numeroase variante.
Ingrediente pentru 6 porții
Ai nevoie de 800 g de cartofi fermi, de dimensiuni apropiate, doi morcovi medii, aproximativ 200 g, trei ouă, 120 g de mazăre, de preferat congelată, și 160 g de ton sau bonito, cântărit după scurgere.
Mai adaugă 80-100 g de măsline verzi, simple sau umplute cu anșoa, 250-300 g de maioneză, una-două lingurițe de oțet de vin alb sau de Jerez și sare după gust. Pentru decor poți păstra ou ras, măsline, ardei piquillo și, opțional, câțiva creveți fierți.
Mod de preparare
· Spală cartofii și morcovii, apoi pune-i întregi, cu tot cu coajă, într-o oală cu apă rece și sare. Fierbe-i la foc blând. Morcovii se scot primii, când sunt fragezi, dar încă fermi. Cartofii sunt gata atunci când vârful unui cuțit intră ușor până în centru.
· Separat, fierbe ouăle timp de 10-12 minute, apoi mută-le imediat în apă rece și curăță-le. Mazărea congelată are nevoie de doar două-patru minute de fierbere. După aceea, răcește-o în apă cu gheață și scurge-o bine. Dacă folosești mazăre din conservă, nu mai este nevoie să o fierbi.
· Curăță cartofii cât sunt încă ușor călduți și taie-i în cuburi mici. Taie morcovii la aceeași dimensiune. Tocă două dintre ouă, iar pe al treilea păstrează-l pentru decor.
· Pune cartofii și morcovii într-un bol încăpător, adaugă puțină sare și oțet, apoi amestecă ușor. Lasă-i câteva minute să prindă gust.
· Adaugă mazărea, ouăle tocate, tonul desfăcut în bucăți și măslinele feliate. Gustă înainte să mai pui sare, deoarece tonul și măslinele pot fi deja suficient de sărate.
· Începe cu aproximativ 220 g de maioneză și amestecă lent, fără să zdrobești cartofii. Mai adaugă doar dacă salata pare prea uscată. Păstrează două-trei linguri pentru stratul de deasupra.
· Acoperă bolul și lasă salata la frigider între 30 și 60 de minute. Nu trebuie ținută peste noapte, pentru că este mai gustoasă și mai proaspătă în ziua în care a fost făcută.
· La final, pune salata pe platou, întinde deasupra un strat subțire de maioneză și decorează cu ou ras, măsline, ardei piquillo și, dacă vrei, creveți.
Dacă faci maioneza acasă
· Folosește un ou pasteurizat, 220 ml de ulei cu gust neutru, 20-30 ml de ulei de măsline, o lingură de suc de lămâie sau oțet și puțină sare.
· Pune toate ingredientele într-un vas înalt. Ține blenderul vertical pe fundul vasului până când începe să se formeze maioneza, apoi ridică-l încet.
Pentru copii mici, femei însărcinate, persoane în vârstă sau cu imunitatea scăzută, este mai sigură maioneza din comerț, preparată din ou pasteurizat.
Cum se montează și se servește tradițional
În barurile spaniole, ensaladilla rusa este așezată simplu, într-o movilă joasă sau sub forma unei cupole. Suprafața se netezește cu dosul lingurii și se acoperă cu foarte puțină maioneză, doar cât să capete un aspect proaspăt. Un strat gros ar face salata prea grea și i-ar ascunde textura.
Deasupra se pun, de obicei, ou fiert ras, măsline verzi, fâșii de ardei copt sau piquillo și câteva bucăți de ton. În unele zone din Andaluzia se adaugă și creveți întregi. Decorul trebuie să fie simplu și să arate ce conține salata. Pentru porții individuale, sunt suficiente una sau două linguri mari de ensaladilla și un singur ingredient așezat deasupra.
Ensaladilla rusa se servește cu picos, regañás, grisine scurte sau felii de pâine prăjită. Poate fi pusă direct pe pâine, dar în barurile de tapas este adusă adesea simplu, cu pâinea alături. Merge bine cu bere rece, vermut, vin alb sec sau o băutură fără alcool, ușor acidulată. Poate fi servită lângă măsline, anșoa, jamón, crochete și alte tapas, deoarece are un gust blând și nu le acoperă aromele.
Salata se ține la frigider, acoperită, până aproape de servire. Scoate doar cantitatea care va fi mâncată și las-o 10-15 minute înainte de a o pune pe masă. Astfel, nu va mai fi foarte rece, iar gustul se va simți mai bine.
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