Vibrația zilei este 1 și e de bine s-o luăm de la-nceput cu ceva care ne face bine.

Horoscop 28 iulie 2026 – LEU

O să interacționați cu diverse persoane care vor să vă cointereseze la tot felul de activități care să vă cultive talentele, resursele pe care nu le-ați scos, până acum, la vedere. O să vi se recunoască valoarea, poate luați un premiu, primiți o funcție, pare să fie o upgradare.

Horoscop 28 iulie 2026 – FECIOARĂ

Poate faceți un efort financiar să vă schimbați mașina sau să luați diverse lucruri utile pentru casă și o să încercați să nu depășiți bugetul. O să vă bucurați de suport din partea unor oameni care vă apreciază și vor să vă degreveze de niște greutăți.

Horoscop 28 iulie 2026 – BALANȚĂ

O invitație să plecați într-o călătorie și să vă refaceți starea de spirit, să vă întoarceți cu experiențe noi ca să lucrați cu mai mult spor. Poate aveți de dat un examen și o să faceți un efort de concentrare ca să treceți cu bine toate probele, etapele.

Horoscop 28 iulie 2026 – SCORPION

Poate faceți o rezervare să plecați pe undeva într-o vacanță, să dați deoparte stres, griji, ca să căpătați acea prospețime care să vă revigoreze. Vine și momentul vostru în care o să străluciți, că o să vă fie validată munca și încep să apară și recompensele.

Horoscop 28 iulie 2026 – SĂGETĂTOR

Vi se propune o colaborare, un parteneriat care o să scoată la iveală diverse calități, despre care nici nu bănuiați, și o să aveți parte de câștiguri. Poate vă duceți la un interviu pentru un job sau o funcție, ori poate ca să vă luați o viză, că plecați în vacanță. Sunt acte de semnat.

Horoscop 28 iulie 2026 – CAPRICORN

Poate abia acum primiți o confirmare de la bancă, de la o comisie care vă dă OK-ul pentru un business ori ca să urmați o specializare și începeți treaba. O să vă scoată cineva la o cafea, poate sunt chestiuni importante de discutat și o să trageți și niște concluzii.

Horoscop 28 iulie 2026 – VĂRSĂTOR

O să fiți la mare căutare de-aici încolo și o să vă prindă bine să intrați în legătură cu oameni de la care o să aveți ce învăța, ca să vă puneți în valoare calitățile. O să vă puteți reface viața de cuplu, dacă ați trecut printr-o separare, și o să întâlniți pe cineva care să vă completeze frumos.

Horoscop 28 iulie 2026 – PEȘTI

Se pare c-o să ieșiți mai des la socializare, c-o să fie un mediu propice, o să cunoașteți lume nouă și o să descoperiți o altă dimensiune socială. Revine cineva dintr-o relație care părea că se-ncheiase și o să vedeți ce se mai poate face.

Horoscop 28 iulie 2026 – BERBEC

E posibil să mai vină niște bani de unde vă așteptați cel mai puțin și o să aveți de ieșit în weekend pe undeva, la malul mării, la munte. Se poate să vă înscrieți la niște cursuri care să nu dureze mult și care să vă dea o calificare, la final.

Horoscop 28 iulie 2026 – TAUR

Se pare că v-ați mai liniștit și vă puteți gândi și la voi, să vă întemeiați o familie, că nu e genul vostru să trăiți de unul singur și o să vă adaptați din mers. Se observă o cheltuială și o să aveți grijă să vă refaceți capitalul secret, să aveți acolo o rezervă.

Horoscop 28 iulie 2026 – GEMENI

Poate o să vă sporiți veniturile cu banii din posibile colaborări și o să vă puteți mișca să mai faceți și lucrări pe care vi le-ați tot refuzat. Se ivește ocazia să cumpărați niște lucruri pentru casă și pentru că or fi mai ieftine zilele-astea și e convenabil.

Horoscop 28 iulie 2026 – RAC

E bine să verificați starea sănătății, să nu fie aspecte pe care să le ignorați, că se vor agrava și n-aveți nevoie de așa ceva. Puteți rezolva o sumedenie de lucruri, că o să aveți și energie, și disponibilitate sufletească să vă eliberați de restanțele care vă stăteau pe creier.