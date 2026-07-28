Radu Miruță a mai precizat că directorii care au în responsabilitate trenuri, iar problemele se observă că sunt repetate, atunci vor fi sancţionaţi, scrie News.ro.

Miruţă a mai declarat că pasagerii care călătoresc cu trenuri internaţionale, iar acestea au întârzieri de mai bine de 60 de minute, vor fi despăgubiţi prin completarea unui formular aflat pe site-ul CFR Călători.

„Am dispus ca fiecare tren din cele 1265 care circulă într-o zi are asignat un responsabil cu funcţie de director. Deci directorii din regionalele CFR, directorii de la nivel central au în responsabilitate, cu număr asociat numelui şi funcţiei, un tren. Astfel încât, când auzim că este o problemă cu trenul 1821, eu mă uit în tabel şi văd care este numele directorului care are responsabilitate pentru buna funcţionare a acestui tren", a declarat Radu Miruţă.

El a transmis că directorii responsabili de trenurile cu probleme vor fi sancţionaţi.

„Adiţional, pentru situaţiile pe care le vom urmări în continuare, directorii care au în responsabilitate trenuri şi problemele sunt repetate, se observă că sunt repetate, vor fi sancţionaţi ei. Nu mai merge în România să vrei doar să fii director şi să nu ai responsabilitate în elementul principal care interacţionează cu cel care te plăteşte", a explicat ministrul interimar de la Transporturi.

Directorii vor fi sancționați

Radu Miruţă a mai declarat că pasagerii aflaţi în trenuri internaţionale cu întârzieri de mai bine de o oră vor fi despăgubiţi pe baza unui formular online.

„Am încărcat pe site-ul CFR Călători un formular prin care orice persoană care are întârziere mai mult de 60 de minute cu trenurile internaţionale din România completează şi primeşte despăgubire. Acest lucru era posibil, dar imaginaţi-vă, în anul 2026, că varianta de a solicita despăgubiri era să mergi cu un dosar cu şină în Gara de Nord şi să depui această solicitare, fapt pentru care aproape nimeni nu îşi complica suplimentar viaţa să ceară această despăgubire. De astăzi începând, este un formular, se completează datele de identificare necesare pentru rambursarea banilor şi CFR Călători îşi va îndeplini obligaţia ca atunci când este de vină, să plătească", a mai afirmat Radu Miruţă.