Conform rezultatului publicat de Senat, cei opt senatori care au ales să se abțină sunt:

· Corneliu Negru (AUR)

· Cristian Ghinea (USR)

· Nadia-Cosmina Cerva (PIR)

· Rodica Cușnir (PIR)

· Olga Onea (PIR)

· Ninel Peia (PIR)

· Ioan-Cristian Rusu (PIR)

· Clement Sava (PIR)

Astfel, șase dintre cele opt abțineri au aparținut senatorilor Partidului Identitatea Românească (PIR), în timp ce câte o abținere a fost înregistrată din partea unui senator USR și a unui senator AUR.

Votul a fost exprimat în cadrul ședinței plenului Senatului din 27 iulie, convocată în sesiune extraordinară. Proiectul de lege L452/2026 a fost înscris pe ordinea de zi a Parlamentului în procedură de urgență.

Rezultatul nominal al votului este disponibil pe site-ul Senatului, unde este afișat modul în care a votat fiecare parlamentar.