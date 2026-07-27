În intervenţia sa, premierul Peter Magyar a vorbit despre "interpretarea anuală a lumii" a fostului prim-ministru Viktor Orban de la Băile Tuşnad din România, despre care a spus că a degenerat într-o "farsă şi o plictiseală" care nu a oferit "idei fructuoase, ci o iluzie politică tot mai confuză" prin care fostul premier îşi explică propria înfrângere şi îşi caută drumul înapoi la putere în speranţa unui eşec economic al Ungariei.

"Credeţi că este acceptabil ca un politician maghiar să îşi dorească ca inflaţia să scape de sub control în Ungaria la fel cum s-a întâmplat ani de zile în timpul administraţiei sale eşuate", a întrebat audienţa premierul Magyar, întrebându-se ce fel de lider politic vede în "suferinţa potenţială a familiilor ungare sau în declinul ţării sale" o condiţie prealabilă pentru propria revenire la putere.

"Ce fel de comunitate politică tolerează un astfel de lider care a eşuat deja?" a continuat şeful executivului ungar.

Adresându-se apoi deputaţilor Fidesz, Peter Magyar a afirmat că ceea ce au făcut aceştia împreună cu liderul partidului este "ruşinos, ruşinos, ruşinos".

Sâmbătă, fostul premier ungar Viktor Orban a criticat dur, la Universitatea de Vară de la Băile Tuşnad, actuala conducere a Ungariei, pe care o acuză de "abuz de putere", precizând că, în perioada următoare, principala misiune a partidului Fidesz nu este recâştigarea puterii, ci organizarea unei "coaliţii largi a libertăţii".

În discursul său în faţa a aproximativ şapte mii de persoane, Viktor Orban a criticat guvernul Tisza, pe care l-a acuzat de practici autoritare şi periculoase pentru democraţie, făcând referire la mai multe decizii ale noii conduceri de la Budapesta, precum anchetarea unor adversari politici sau modificarea Constituţiei pentru înlăturarea preşedintelui.

Fostul premier al Ungariei a mai susţinut că actualul guvern se concentrează pe comunicare şi imagine şi nu este interesat de gestionarea situaţiei economice.

De asemenea, Viktor Orban a reluat o serie de teme promovate în mod constant la Băile Tuşnad precum "reunificarea naţiunii", protejarea identităţii creştine a Ungariei, suveranitatea naţională sau respingerea imigraţiei.