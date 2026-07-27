Mecanismul propus în proiectul de lege cu măsuri pentru reducerea prețurilor la carburanți va duce la o ieftinire cu 34 de bani pe fiecare litru la pompă, a declarat luni deputatul PSD Bogdan Ivan, fost ministru al Energiei, potrivit News.ro.

El a precizat că acest cuantum va avea un impact de 34 de bani la cotaţiile actuale, şi poate să crească până la 64 de bani, respectiv 84 de bani, dacă va avea o creştere cu peste 20% a preţului, raportat la perioada anterioară începerii conflictului militar din Orientul Mijlociu.

Modul de calcul al reducerilor de prețuri la pompă

De exemplu, la nivelul de azi al preţurilor la motorină, acciza va fi scăzută cu 10%, ceea ce înseamnă o reducere de 34 de bani pentru fiecare litru.

Dacă presiunea din piaţă creşte, mecanismul intervine gradual:

- reducere de 51 de bani/litru (scădere cu 15% a accizei) pentru preţuri între 9,98 -10,42 lei pe litru;

- reducere de 68 de bani/litru (scădere de 20% a accizei) pentru intervalul 10,42 - 10,85 lei/litru

- reducere de 85 de bani/litru (scădere de 25% a accizei) pentru preţuri la pompă mai mari de 10,85 lei/litru

Nivelul se stabileşte în funcţie de evoluţia simultană a cotaţiilor Platts şi a preţului mediu la pompă, spune ministrul.

Potrivit lui Ivan, situaţia de criză pe piaţa ţiţeiului şi produselor petroliere este instituită până la 31 octombrie 2026, ca termen cert şi verificabil.

Bogdan Ivan a mai spus că vorbim despre limitarea exporturilor de motorină în statele vecine ale României şi o limitare a adaosului comercial la operatorii din piaţă, cu actualizarea cotei de inflaţie, de aproximativ 10%.

"Tocmai au trecut de comisiile parlamentare din Senat readoptarea situaţiei de criză în domeniul carburanţilor, cu o majoritate covârşitoare de voturi, prin care vom merge pe un mecanism nou, care va fi valabil timp de trei luni de zile şi care poate să fie prelungit cu încă trei luni de zile, de câte ori este cazul, dată fiind situaţia internaţională. Am căzut de acord asupra unui mecanism prin care vom scădea progresiv acciza la carburanţi, cuprins între 5% şi 25%, în funcţie de modul în care va creşte preţul cotaţiilor internaţionale, atât la petrolul brut, cât şi la tona de motorină", a anunţat fostul ministru al Energiei, Bogdan Ivan, la Parlament.

Exporturile de motorină și adaosul comercial al operatorilor, limitate de lege

”De asemenea, vorbim despre limitarea exporturilor de motorină în statele vecine ale României şi o limitare a adaosului comercial la operatorii din piaţă, cu actualizarea cotei de inflaţie, de aproximativ 10%.

”Este un proiect care urmează să fie supus votului în Senatul României şi sper ca acest proiect să fie adoptat pentru ca el să intre în procedură de urgenţă şi la Camera Deputaţilor, iar până la finalul acestei sesiuni parlamentare extraordinare să avem instituită starea de criză în domeniul carburanţilor, care ar duce la o stabilizare a piaţei şi la o reducere a preţului final", a menţionat Bogdan Ivan.

Deputatul PSD a mai spus că este datoria actualului ministru interimar al Energiei (premierul interimar Ilie Bolojan, nr.) să se asigure prin contracte bilaterale cu aceste state, că va face rost de suficiente produse în piaţă, pentru ca România să nu intre în situaţia de penurie.

Despre riscul de a se ajunge la o penurie de carburant, Bogdan Ivan a afirmat că în momentul în care a plecat din poziţia de ministru al Energiei, avea aproximativ un milion de tone de carburant în rezervă, fie că vorbim de petrol brut, fie că vorbim de produse rafinate.

”În clipa în care am plecat, în luna aprilie, acestea erau intacte, rezervele strategice ale României. Vorbim de aproximativ două luni de zile în care se pot folosi aceste produse petroliere, dar repet încă o dată, cât timp am fost ministru, nu am ajuns la situaţia în care să apelăm la aceste rezerve strategice, care, în momentul de faţă, aproximativ jumătate sunt pe teritoriul României, jumătate sunt în alte state, din raţiuni de securitate", a menţionat el.

”În viitor, Guvernul va putea interveni rapid, însă doar pe baza unor criterii obiective: o creştere de cel puţin 20% a cotaţiilor internaţionale sau a preţurilor la pompă, respectiv apariţia unui risc real de întrerupere a aprovizionării pieţei cu carburanţi; limitarea adaosului comercial este indexată o singură dată cu rata inflaţiei şi va fi verificată ca medie pe întreaga perioadă de criză; contribuţia pe veniturile excepţionale devine mai eficientă. Situaţia din lunile precedente ne-a arătat că această contribuţie trebuie ajustată. Ea se va activa nu doar atunci când creşte preţul petrolului Brent, ci şi atunci când cotaţia internaţională a motorinei urcă puternic. Tocmai această creştere ne afectează cel mai mult, în condiţiile în care România este dependentă de importurile de motorină", arată fostul ministru.

"Protejăm aprovizionarea pieţei interne, ţinem sub control creşterile excesive, reducem taxele atunci când românii au nevoie şi taxăm veniturile excepţionale atunci când piaţa o justifică. Asta înseamnă un mecanism responsabil: reguli clare, intervenţie rapidă şi protecţie reală pentru români şi pentru economie. Nu sloganuri. Nu improvizaţii. Măsuri care funcţionează cu adevărat", mai afirmă deputatul PSD.