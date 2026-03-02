LIVE UPDATE. A treia zi a operaţiunii militare americano-israeliane în Iran. Iranienii spun că nu vor negocia cu SUA
Beneficiile ascunse ale cafelei. Cât de des recomandă medicii să bei cafea

Stiri Diverse
62593123
Shutterstock

Cafeaua este una dintre cele mai consumate băuturi din lume, dar dincolo de energia pe care o oferă, are și beneficii mai puțin cunoscute. 

autor
Mădălina Cristea

Consumată corect și cu măsură, poate susține sănătatea în mai multe moduri. Important este cât și cât de des o bem. Iată care sunt beneficiile ascunse ale cafelei și cât recomandă medicii să bei zilnic.

Beneficiile ascunse ale cafelei

Cafeaua este mult mai mult decât o băutură care ne trezește dimineața. Pe lângă aroma ei plăcută, numeroase studii internaționale arată că un consum moderat poate aduce beneficii importante pentru sănătate. Cercetările sugerează că această băutură, consumată în cantități rezonabile, poate proteja organismul împotriva unor boli grave și poate susține funcțiile vitale pe termen lung.

Unul dintre cele mai interesante efecte este legat de sănătatea creierului. Consumul regulat, de aproximativ două până la trei căni pe zi, a fost asociat cu un risc mai scăzut de apariție a bolilor neurodegenerative precum Alzheimer și Parkinson, dar și cu o reducere a riscului de demență. Antioxidanții și compușii bioactivi din cafea par să reducă inflamația și stresul oxidativ, doi factori care contribuie la deteriorarea celulelor nervoase odată cu înaintarea în vârstă, potrivit Healthline.com.

Cafeaua are efecte pozitive și asupra metabolismului. Studiile arată că persoanele care consumă cafea în mod regulat au un risc mai mic de a dezvolta diabet de tip 2, posibil datorită influenței pe care anumite componente ale cafelei o au asupra modului în care organismul folosește insulina și reglează nivelul glicemiei. Acest efect protector este observat atât la cafeaua cu cofeină, cât și la cea decafeinizată.

Un alt beneficiu important este legat de sănătatea ficatului. Consumul constant de cafea a fost asociat cu un risc redus de boli hepatice, inclusiv cancer hepatic, iar unele cercetări arată că poate preveni acumularea de țesut cicatricial în ficat. Acest lucru sugerează că anumite substanțe din cafea pot avea un rol protector asupra acestui organ esențial.

Cafeaua pare să aibă efecte benefice și asupra inimii și sistemului cardiovascular. Consumul moderat a fost asociat cu un risc mai scăzut de accidente vasculare cerebrale și boli de inimă, posibil datorită influenței sale asupra tensiunii arteriale, a funcției vaselor de sânge și a reducerii inflamației generale din organism. Deși mecanismele exacte sunt încă studiate, rezultatele sunt încurajatoare.

Pe lângă aceste beneficii, cafeaua furnizează organismului și nutrienți importanți. O cană conține vitamine din complexul B, precum B2 și B3, dar și magneziu, minerale care susțin numeroase procese biologice. În plus, cafeaua este una dintre cele mai bogate surse de antioxidanți din dieta occidentală, contribuind la protejarea celulelor împotriva daunelor oxidative și la menținerea unei stări generale bune de sănătate.

Atenție! Aceste beneficii apar numai dacă această băutură este consumată cu moderație și fără să adăugați zahăr și frișcă în exces. Persoanele sensibile la cofeină sau cele cu anumite afecțiuni ar trebui să fie atente la cantitate și la modul în care organismul lor reacționează.

Câtă cafea este recomandat să bei pe zi

Cantitatea de cafea care este considerată sigură într-o zi depinde de mai mulți factori, cum ar fi starea generală de sănătate, sensibilitatea la cofeină, vârsta, sarcina sau existența unor afecțiuni medicale. Pentru majoritatea adulților sănătoși, specialiștii consideră că până la 400 de miligrame de cofeină pe zi reprezintă o doză sigură. Această cantitate corespunde, în medie, la aproximativ patru cești de cafea preparată, deși nivelul exact de cofeină poate varia în funcție de tipul de cafea, metoda de preparare și mărimea ceștii.

În plus, cafeaua conține numeroși compuși bioactivi care pot avea efecte benefice asupra organismului, iar consumul moderat, de două până la patru cești pe zi, a fost asociat în unele studii cu un risc mai scăzut de accident vascular cerebral și alte afecțiuni cardiovasculare. Există și cercetări care sugerează o posibilă reducere a riscului de diabet de tip 2 sau a unor tipuri de cancer, însă dovezile nu sunt încă definitive.

Alte studii medicale arată că un consum de trei până la cinci cești de cafea pe zi poate fi considerat moderat și poate aduce beneficii pentru persoanele fără probleme medicale care limitează consumul de cofeină. Această cantitate a fost asociată cu un risc mai redus de mortalitate generală și de boli cronice, atunci când este integrată într-un stil de viață echilibrat. Totuși, este important de reținut că noțiunea de „ceașcă de cafea” diferă de la o țară la alta, iar băuturile precum espresso sau cafeaua cu lapte pot avea concentrații foarte diferite de cofeină.

Există însă situații în care consumul de cafea trebuie redus sau monitorizat cu atenție. Femeile însărcinate sau care alăptează primesc de obicei recomandări mai stricte, iar specialiștii susțin un consum de maximum 200 de miligrame de cofeină pe zi, echivalentul a una sau două cești de cafea, pentru a reduce riscurile asupra fătului sau sugarului. De asemenea, persoanele cu anxietate, reflux gastric sever, aritmii cardiace sau hipertensiune necontrolată pot observa reacții neplăcute chiar și la doze mici, precum palpitații, insomnie sau disconfort gastric, motiv pentru care este recomandat ca în astfel de cazuri consumul să fie redus sau discutat cu un medic.

Cât de des ar trebui să bem cafea

Frecvența consumului de cafea depinde în mare măsură de toleranța individuală la cofeină. Unele persoane pot consuma mai multe cești pe zi fără efecte vizibile, în timp ce altele pot resimți palpitații, agitație sau neliniște după o cantitate mică. Pentru un adult sănătos, consumul zilnic de cafea este considerat sigur dacă nu depășește aproximativ 400 mg de cofeină pe zi. Această cantitate echivalează, în general, cu 2–4 cești de cafea, în funcție de tipul și metoda de preparare.

Momentul consumului este, de asemenea, important. Se recomandă ca cafeaua să fie băută în prima parte a zilei, ideal până la începutul după-amiezii. Consumul tardiv poate afecta calitatea somnului, chiar și la persoanele care nu se consideră sensibile la cofeină. În ceea ce privește frecvența, este mai bine ca ceștile de cafea să fie consumate la intervale de câteva ore, în loc să fie băute într-un timp scurt. Astfel, organismul poate metaboliza treptat cofeina, reducând riscul apariției stării de agitație sau disconfort.

Pentru anumite categorii, precum femeile însărcinate sau persoanele cu sensibilitate crescută la cofeină, este recomandată reducerea consumului, fiindcă efectele pot apărea chiar și la doze mai mici.

Cum se bea cafeaua pentru efectele benefice

Cafeaua poate fi mai mult decât un ritual plăcut de dimineață. Potrivit studiilor oamenilor de știință, atunci când este consumată cu moderație, poate aduce beneficii reale pentru sănătate. Specialiștii recomandă un aport de până la 400 mg de cofeină pe zi, echivalentul a aproximativ 2–4 cești de cafea, pentru a obține efectele pozitive fără riscul reacțiilor neplăcute. Depășirea acestei cantități poate duce la apariția nervozității, insomniei sau anxietății.

Este importantă și perioada din zi în care este consumată cafeaua. Potrivit specialiștilor, o cafea băută dimineața, în special înainte de prânz, este asociată cu un risc mai redus de boli cardiovasculare și de mortalitate prematură. Consumată mai târziu, cofeina poate afecta calitatea somnului, fiindcă rămâne activă în organism timp de mai multe ore.

Din punct de vedere nutrițional, cafeaua conține antioxidanți și compuși bioactivi care contribuie la reducerea inflamației și la protejarea celulelor. Consumul moderat este asociat cu un risc mai scăzut de diabet de tip 2, boala Parkinson, Alzheimer și anumite tipuri de cancer. În contextul unei alimentații echilibrate, poate susține funcțiile cognitive și sănătatea ficatului. Pentru beneficii optime, este recomandat ca această băutură să fie consumată simplă sau cu foarte puțin zahăr, evitând adaosurile bogate în calorii, precum siropurile sau frișca. Prepararea prin filtru de hârtie poate reduce cantitatea unor compuși care cresc colesterolul, făcând băutura mai prietenoasă pentru organism.

Cine nu ar trebui să consume cafea

Cafeaua nu este potrivită pentru toată lumea, iar în anumite situații, mai ales atunci când vorbim de probleme de sănătate, este recomandat să fie redusă sau chiar evitată. De exemplu, persoanele care se confruntă cu tulburări gastrice, precum gastrita sau refluxul gastroesofagian, pot observa că simptomele se accentuează după consum. Cofeina stimulează secreția de acid gastric, ceea ce poate intensifica arsurile la stomac și disconfortul abdominal. În mod similar, cei care suferă de hipertensiune arterială, palpitații sau aritmii cardiace ar trebui să manifeste prudență. Cofeina poate crește temporar tensiunea și ritmul cardiac, iar în aceste cazuri medicii pot recomanda limitarea consumului sau orientarea către variante decofeinizate, pentru a reduce impactul asupra sistemului cardiovascular, conform Verywellhealth.com.

Situațiile speciale, precum sarcina și alăptarea, necesită o atenție suplimentară. Cofeina traversează atât placenta, cât și în laptele matern, motiv pentru care specialiștii recomandă un prag mai scăzut de consum zilnic. Limitarea cantității ajută la reducerea riscurilor potențiale asupra dezvoltării fătului și la prevenirea tulburărilor de somn la sugar. Nici copiii și adolescenții nu ar trebui să consume cafea în mod regulat. Cofeina poate afecta somnul și concentrarea, iar sistemul nervos este încă în dezvoltare.

Există și persoane care, pur și simplu, nu tolerează bine cofeina. Dacă apar anxietate, tremur sau insomnie chiar și după puțină cafea, cel mai probabil organismul îți spune că e prea mult. În plus, cafeaua poate interacționa cu unele medicamente, cum ar fi cele pentru tiroidă, anticoagulantele sau anumite antidepresive. În astfel de cazuri, e bine să întrebi medicul sau farmacistul dacă există restricții.

