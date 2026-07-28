Greva generală în Sănătate. În peste 500 de spitale sunt asigurate doar serviciile medicale esențiale

SANITAS declanşează, marţi, 28 iulie, greva generală în semn de protest faţă de Legea salarizării, despre care reprezentanţii federaţiei spun că perpetuează inechităţi salariale între diferite categorii profesionale din sistem.
Negocierile, care au avut loc inclusiv la Palatul Cotroceni, nu i-au determinat pe angajaţii din sistem să renunţe la protest. Sindicaliştii SANITAS au reclamat presiuni, afirmând că managerii unor instituţii au solicitat liste cu numele salariaţilor care participă la protest, în vederea suspendării contractelor individuale de muncă. Decişi să intre în grevă generală pe termen nelimitat, sindicaliştii anunţă că spitalele vor asigura doar asistenţa medicală şi serviciile esenţiale, astfel încât pacienţii „să nu fie lipsiţi de îngrijirile de care au nevoie”, notează News.ro.
„Dragi colegi, începând de astăzi suntem în grevă. Împreună! Ceea ce cerem noi politicului nu sunt privilegii. Cerem responsabilitate față de oamenii care muncesc și față de pacienți. Cerem să înțeleagă faptul că Sănătatea nu se conduce împotriva oamenilor care o țin în picioare.Nu este un demers ușor! Știu că există presiuni și încercări de intimidare. Dar mai știu ceva: suntem mulți și suntem împreună. În această perioadă să nu uităm cine suntem și câtă forță avem atunci când nu ne lăsăm dezbinați”, a transmis Iulian Pope, președinte Sanitas la primele ore ale dimineții.
SANITAS intră în grevă generală, începând de marţi, pe perioadă nelimitată.
„Pe întreaga durată a grevei vom respecta obligaţiile legale privind asigurarea continuităţii asistenţei medicale şi a serviciilor esenţiale, astfel încât pacienţii să nu fie lipsiţi de îngrijirile de care au nevoie”, dă asigurări SANITAS şi anunţă că va continua greva până când „Guvernul va înţelege să reia procesul de dialog şi să prezinte un proiect de lege construit împreună cu partenerii sociali, care să respecte principiile echităţii, transparenţei şi recunoaşterii reale a muncii depuse de toţi salariaţii din sănătate şi asistenţă socială”.
Sindicaliştii cer Guvernului să opereze modificările necesare asupra proiectului legii salarizării, precizând că demersul lor nu reprezintă „o opţiune dorită, ci consecinţa directă a refuzului autorităţilor de a lua în considerare argumentele celor care reprezintă drepturile celor o sută de mii de salariaţi din sănătate şi asistenţă socială”.
„Guvernul interimar trebuie să înceteze politica de sufocare a sistemului public de sănătate! Deblocaţi angajările! Necesarul de personal în sistemul public de sănătate este evaluat astăzi la peste 30.000 de posturi. Dintre acestea, «celebrul» Memorandum pierdut prin sertarele Ministerului Finanţelor propune deblocarea a 7.621. A fost nevoie de tragedia de la Spitalul «Marie Curie» ca să se aprobe 22 de posturi pentru acest spital. Aritmetica guvernului Bolojan este cinică: dacă păstrează acelaşi ritm, înseamnă că mai aşteaptă 346 de drame ca să ducă la bun sfârşit un demers şi aşa insuficient?”, acuză sindicaliştii, într-un comunicat de presă.
Potrivit acestora, în spitale, „deficitul de personal nu este un număr într-un tabel": "Înseamnă ture tot mai greu de acoperit, suprasolicitare, epuizare şi mai puţin timp pentru fiecare pacient”.
„Opriţi reducerea veniturilor! Nu poţi cere servicii publice de calitate de la oameni cărora le reduci veniturile, în timp ce le creşti volumul de muncă şi responsabilitatea”, transmit sindicaliştii SANITAS. Ei adaugă că această grevă nu este „un moft” şi nici „o demonstraţie de forţă”, ci „răspunsul la o politică guvernamentală care pune sub asediu sistemul public de sănătate”.
„Guvernul Bolojan a decis reducerea cu 14.000 a numărului de paturi din spitale până în 2028. (...). Apoi, a venit rândul veniturilor angajaţilor din sănătate şi asistenţă socială. Guvernul Bolojan a scos din sertare un proiect de lege a salarizării bugetare care duce la scăderi de venit pentru mai bine de jumătate din categoriile de personal (...) Pe 28 iulie, nu facem grevă împotriva pacienţilor, şi nici împotriva spitalelor în care lucrăm. Facem grevă pentru ca aceste spitale să mai aibă oameni care să lucreze în ele. Facem grevă pentru apărarea sistemului public de sănătate. Facem grevă pentru că am ajuns la limită!”, mai spun sindicaliştii.
SANITAS a refuzat dialogul şi negocierea cu Ministerul Muncii, care a promovat proiectul de lege, dar a luat parte la consultările de la Palatul Cotroceni, unde, totuşi, nu s-a ajuns la un consens. Sindicaliştii au anunţat că vor discuta cu partidele parlamentare, pentru că proiectul de lege va ajunge la votul din Parlament.
Cum se pregătesc spitalele de greva generală
Peste 500 de unităţi medicale din ţară vor lua parte la greva generală, iar multe dintre acestea au anunţat că au dispus măsuri astfel încât pacienţii să fie cât mai puţin afectaţi.
„Au fost dispuse toate măsurile organizatorice necesare pentru gestionarea urgenţelor şi menţinerea siguranţei pacienţilor, astfel încât impactul grevei generale care începe marţi, organizată la nivel naţional de Federaţia SANITAS, asupra activităţii medicale să fie cât mai redus”, au transmis reprezentanţii Spitalului Judeţean de Urgenţă Piteşti.
Aceştia anunţă că activitatea se va derula normal în zonele critice - UPU-SMURD, ATI, USTACC, Dializă şi Laboratorul de Angiografie, Oncologie, Neonatologie, Neurologie, Bloc Operator (urgenţe), Sterilizare şi Camere de Gardă.
Spitalul Judeţean de Urgenţă Târgu Jiu a transmis că activitatea de urgenţă va fi asigurată, iar pacienţii din Ambulatoriu vor fi reprogramaţi cât de repede se va putea.
Revendicările sindicaliştilor din Sănătate
„Acuzăm perpetuarea unor inechităţi salariale între diferite categorii profesionale din sistem, în continuare constatăm că vor exista pierderi salariale pentru unii colegi, în continuare valoarea socială a muncii angajaţilor din Sănătate este subestimată de cei care fac politicile salariale în această ţară”, a declarat Iulian Pope, preşedintele SANITAS.
- SANITAS consideră că sporurile sunt drepturi care compensează riscurile profesionale, nu privilegii care pot fi distribuite arbitrar
- Federaţia SANITAS atrage atenţia că una dintre cele mai grave probleme ale proiectului o reprezintă modificarea regimului sporurilor: "Aşa-zisa restructurare a sporurilor ascunde, în realitate, o diminuare semnificativă a veniturilor personalului din sănătate. Spre exemplu, un spor de 3-5 lei/oră pentru cei care lucrează în ture de noapte, în weekend sau de sărbătorile legale este mai mult decât demotivant: este o bătaie de joc la adresa celor care ţin sistemul medical public în funcţiune".
- În plus, proiectul conduce la situaţia în care peste 30% dintre angajaţii sistemului sanitar nu vor mai beneficia de niciun spor, deşi natura activităţii lor nu se modifică.
- Compensarea riscului profesional este astfel transformată într-un mecanism generator de discriminare şi inechitate.
- Personalul TESA şi salariaţii din asistenţa socială continuă să fie discriminaţi.
- În loc să corecteze dezechilibrele existente, noua lege le accentuează.
- Personalul administrativ din unităţile sanitare şi angajaţii din sistemul de asistenţă socială rămân în continuare subevaluaţi şi insuficient remuneraţi, deşi activitatea acestora este indispensabilă funcţionării spitalelor, serviciilor medicale şi centrelor sociale.
„Fără economişti, jurişti, specialişti IT, personal administrativ, tehnic sau de suport şi fără angajaţii din asistenţa socială, niciun serviciu public din aceste domenii nu poate funcţiona în condiţii normale”, spun sindicaliştii.
Sindicatele acuză că s-au făcut presiuni asupra protestatarilor
SANITAS a anunţat, încă de luni, că au început presiunile asupra angajaţilor.
„Federaţia SANITAS a primit informaţii din spitale potrivit cărora conducerile unor instituţii solicită liste cu numele salariaţilor care şi-au exprimat acordul pentru participarea la grevă, în vederea suspendării contractelor individuale de muncă ale acestora încă de astăzi, luni, 27 iulie. Considerăm că asemenea demersuri, făcute înainte de declanşarea efectivă a grevei, pot fi interpretate drept instrumente de presiune şi intimidare a angajaţilor care şi-au exercitat un drept recunoscut de lege”, au transmis sindicaliştii, într-un comunicat de presă.
Aceştia susţin că semnarea pentru declanşarea grevei nu înseamnă că salariatul se află deja în grevă şi nu justifică suspendarea anticipată a contractului individual de muncă.
Potrivit SANITAS, Legea dialogului social nr. 367/2022 prevede că suspendarea contractului individual de muncă operează pe durata participării salariatului la grevă.
Mai mult, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, prin Decizia nr. 5 din 5 mai 2025, a stabilit că suspendarea contractului individual de muncă intervine ca efect al aderării la grevă „doar pe durata participării la aceasta”.
„Cu alte cuvinte, un contract individual de muncă nu poate fi suspendat pentru participarea la o grevă care încă nu a început. Suspendarea poate interveni numai din momentul în care salariatul participă efectiv la grevă şi numai pentru perioada în care acesta se află efectiv în grevă. ÎCCJ arată, de altfel, că momentul relevant este cel al încetării lucrului, suspendarea producându-se pe durata grevei”, precizează sindicaliştii.
Potrivit SANITAS, Legea nr. 367/2022 protejează expres salariaţii care participă la o grevă organizată cu respectarea legii: participarea la grevă sau organizarea acesteia nu reprezintă o încălcare a obligaţiilor de serviciu şi nu poate atrage sancţionarea salariaţilor.
„Le transmitem tuturor colegilor noştri din Sănătate: dreptul la grevă este un drept legal. Exercitarea lui nu poate fi transformată într-un motiv de ameninţare, presiune sau intimidare. Solicităm conducerilor unităţilor sanitare să respecte cu stricteţe legea şi să nu transforme procedurile administrative într-un instrument de descurajare a participării la grevă. Iar celor care cred că, în ajunul grevei generale, pot opri nemulţumirea oamenilor prin liste, ameninţări sau suspendări anticipate ale contractelor de muncă le spunem atât: Nu veţi opri greva prin intimidare!”, a declarat Iulian Pope, preşedintele Federaţiei SANITAS din România.
Sindicaliştii avertizează că marţi începe greva generală în Sănătate şi că „nicio presiune politică, managerială sau de altă natură” nu îi poate opri
Marţea trecută, Curtea de Apel Bucureşti a suspendat, la solicitarea Federaţiei SANITAS, procedura proiectului legii salarizării personalului plătit din fondurile publice, decizia putând fi atacată cu recurs.
Reprezentanţii SANITAS susţineau că proiectul „nu poate urma procedurile parlamentare, deoarece în Parlament nu pot fi introduse şi dezbătute proiecte de legi pe care Curtea de Apel le-a constatat, fie şi în procedura ordonanţei preşedinţiale, vădita aparenţă de nelegalitate”.
Ministerul Muncii, Familiei, Tineretului şi Solidarităţii Sociale (MMFTSS) a reclamat ulterior că hotărârea Curţii de Apel Bucureşti referitoare la Legea salarizării a fost luată în ziua înregistrării dosarului, fără citarea ministerului.
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