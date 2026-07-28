Greva generală în Sănătate. În peste 500 de spitale sunt asigurate doar serviciile medicale esențiale

Negocierile, care au avut loc inclusiv la Palatul Cotroceni, nu i-au determinat pe angajaţii din sistem să renunţe la protest. Sindicaliştii SANITAS au reclamat presiuni, afirmând că managerii unor instituţii au solicitat liste cu numele salariaţilor care participă la protest, în vederea suspendării contractelor individuale de muncă. Decişi să intre în grevă generală pe termen nelimitat, sindicaliştii anunţă că spitalele vor asigura doar asistenţa medicală şi serviciile esenţiale, astfel încât pacienţii „să nu fie lipsiţi de îngrijirile de care au nevoie”, notează News.ro.

„Dragi colegi, începând de astăzi suntem în grevă. Împreună! Ceea ce cerem noi politicului nu sunt privilegii. Cerem responsabilitate față de oamenii care muncesc și față de pacienți. Cerem să înțeleagă faptul că Sănătatea nu se conduce împotriva oamenilor care o țin în picioare.Nu este un demers ușor! Știu că există presiuni și încercări de intimidare. Dar mai știu ceva: suntem mulți și suntem împreună. În această perioadă să nu uităm cine suntem și câtă forță avem atunci când nu ne lăsăm dezbinați”, a transmis Iulian Pope, președinte Sanitas la primele ore ale dimineții.

SANITAS intră în grevă generală, începând de marţi, pe perioadă nelimitată.

„Pe întreaga durată a grevei vom respecta obligaţiile legale privind asigurarea continuităţii asistenţei medicale şi a serviciilor esenţiale, astfel încât pacienţii să nu fie lipsiţi de îngrijirile de care au nevoie”, dă asigurări SANITAS şi anunţă că va continua greva până când „Guvernul va înţelege să reia procesul de dialog şi să prezinte un proiect de lege construit împreună cu partenerii sociali, care să respecte principiile echităţii, transparenţei şi recunoaşterii reale a muncii depuse de toţi salariaţii din sănătate şi asistenţă socială”.

Sindicaliştii cer Guvernului să opereze modificările necesare asupra proiectului legii salarizării, precizând că demersul lor nu reprezintă „o opţiune dorită, ci consecinţa directă a refuzului autorităţilor de a lua în considerare argumentele celor care reprezintă drepturile celor o sută de mii de salariaţi din sănătate şi asistenţă socială”.

„Guvernul interimar trebuie să înceteze politica de sufocare a sistemului public de sănătate! Deblocaţi angajările! Necesarul de personal în sistemul public de sănătate este evaluat astăzi la peste 30.000 de posturi. Dintre acestea, «celebrul» Memorandum pierdut prin sertarele Ministerului Finanţelor propune deblocarea a 7.621. A fost nevoie de tragedia de la Spitalul «Marie Curie» ca să se aprobe 22 de posturi pentru acest spital. Aritmetica guvernului Bolojan este cinică: dacă păstrează acelaşi ritm, înseamnă că mai aşteaptă 346 de drame ca să ducă la bun sfârşit un demers şi aşa insuficient?”, acuză sindicaliştii, într-un comunicat de presă.

Potrivit acestora, în spitale, „deficitul de personal nu este un număr într-un tabel": "Înseamnă ture tot mai greu de acoperit, suprasolicitare, epuizare şi mai puţin timp pentru fiecare pacient”.

„Opriţi reducerea veniturilor! Nu poţi cere servicii publice de calitate de la oameni cărora le reduci veniturile, în timp ce le creşti volumul de muncă şi responsabilitatea”, transmit sindicaliştii SANITAS. Ei adaugă că această grevă nu este „un moft” şi nici „o demonstraţie de forţă”, ci „răspunsul la o politică guvernamentală care pune sub asediu sistemul public de sănătate”.

„Guvernul Bolojan a decis reducerea cu 14.000 a numărului de paturi din spitale până în 2028. (...). Apoi, a venit rândul veniturilor angajaţilor din sănătate şi asistenţă socială. Guvernul Bolojan a scos din sertare un proiect de lege a salarizării bugetare care duce la scăderi de venit pentru mai bine de jumătate din categoriile de personal (...) Pe 28 iulie, nu facem grevă împotriva pacienţilor, şi nici împotriva spitalelor în care lucrăm. Facem grevă pentru ca aceste spitale să mai aibă oameni care să lucreze în ele. Facem grevă pentru apărarea sistemului public de sănătate. Facem grevă pentru că am ajuns la limită!”, mai spun sindicaliştii.

SANITAS a refuzat dialogul şi negocierea cu Ministerul Muncii, care a promovat proiectul de lege, dar a luat parte la consultările de la Palatul Cotroceni, unde, totuşi, nu s-a ajuns la un consens. Sindicaliştii au anunţat că vor discuta cu partidele parlamentare, pentru că proiectul de lege va ajunge la votul din Parlament.