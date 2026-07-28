Locații în apropiere de București în care te simți ca la mare. Lacuri și plaje la mai puțin de o oră de Capitală

Stiri Turism
Data publicării:
Data actualizării:
sezlong plaja mare
Shutterstock

Există câteva locuri în apropiere de București unde te poți bucura de plajă, apă și o atmosferă de vacanță, dacă nu reușești să ajungi vara asta la mare. 

autor
Anca Lupescu

La mai puțin de o oră de Capitală, găsești lacuri amenajate, plaje cu nisip, lagune artificiale și complexe de agrement ideale pentru o zi de relaxare. Iată câteva dintre cele mai cunoscute lacuri și plaje de lângă București.

Plaje de nisip la un pas de București. Locurile unde te simți ca la mare

Dacă vrei să petreci o zi la plajă, dar nu ai timp să mergi până pe litoral, există mai multe locuri aflate la cel mult o oră sau două de București unde poți găsi nisip, apă și o atmosferă de vacanță.

Lagoon Park București

Lagoon Park București este una dintre cele mai noi atracții. Complexul are o lagună artificială cu apă turcoaz, o plajă cu nisip alb, două restaurante și un beach bar. Cei care vor mai multă distracție pot încerca și sporturile nautice disponibile aici. Programul este zilnic, între orele 09:00 și 21:00. Locația se află pe Strada Coralilor 18, în nordul capitalei.

Tarife de Acces

  • Bilet pe oră, valabil luni-duminică – 40 lei
  • Bilet de o zi pentru un adult – 175 lei
  • Bilet de o zi pentru elevi/studenți - 120 lei
  • Bilet de o zi pentru un copil <14 ani - 80 lei
  • Bilet de o zi pentru un copil < 110cm(maximum 1 copil per adult) - gratuit

Aqua del Mar, Domeniile Săftica

Aqua del Mar, din cadrul Domeniilor Săftica, este o altă variantă aflată foarte aproape de București. Complexul are piscină, plajă cu nisip, șezlonguri, baldachine, restaurant și bar. Este situat în Săftica, la aproximativ 10 kilometri de Capitală și este ideal dacă vrei o evadare de la agitația din oraș.

Recomandări Video

Prețuri:

luni – vineri:

•  70 lei – adult, copil >14ani

•  50 lei – copil 7-14 ani

•  Gratis – copil <6 ani – fără șezlong

sâmbătă – duminică: 

•  100 lei – adult, copil >14ani

•  70 lei – copil 7-14 ani

•  Gratis – copil <6 ani – fără șezlong

În preț este inclus un șezlong de persoana. Se asigură o umbrelă la 4 șezlong-uri. 

Samskara Beach

Samskara Beach, din județul Călărași, este la aproximativ 115 kilometri de București. Pentru a ajunge pe plajă trebuie să traversezi Dunărea cu bacul, călătoria durând doar câteva minute. Plaja este amenajată cu șezlonguri, umbrele, cabine de schimb și dușuri, iar pe mal există un restaurant și câteva căsuțe unde te poți caza. Apa este potrivită pentru înot, însă curenții pot fi puternici, așa că este recomandată prudență.

Program plajă

•        Luni – Marți: Închis

•        Miercuri – Duminică: 08:30 – 20:30

Program catamaram

•        Curse din 15 în 15 minute

•        Prima cursă: 08:30

•        Ultima cursă dus: 19:30

•        Ultima cursă întors: 20:30

Prețuri

·      Cu prosopul propriu pe nisip - 25 lei / persoană

·      Cu șezlong - 50 lei / persoană

·      Umbrelă + 2 șezlonguri - 100 lei / 2 persoane

·      Copii 0–14 ani (însoțiți de un adult), fără șezlong - 5 lei / copil

Miercuri și joi, accesul este gratuit pentru:

  • copii 0–14 ani (însoțiți de un adult)
  • pensionari

Tarif de după-amiază (după ora 16:00)

·      După ora 16:00, tarifele pentru accesul la plajă se reduc:

·      Cu prosopul propriu pe nisip - 15 lei / persoană

·      Cu șezlong - 25 lei / persoană

·      Umbrelă + 2 șezlonguri - 50 lei / 2 persoane

·      Copii 0–14 ani (însoțiți de un adult), fără șezlong - 5 lei / copil

TRQZ Lake

TRQZ Lake, din comuna Gorgota, este un complex construit în jurul unui lac cu apă albastră și plajă amenajată. Pe lângă relaxare, vizitatorii pot practica mai multe sporturi nautice, precum stand-up paddle, caiac, hidrobicicletă, jetski, banana ride sau tubing. Pentru a evita aglomerația, accesul se face, de regulă, pe bază de rezervare.

Prețuri

Acces în timpul săptămânii (marți-vineri):

•        Adult: 35 lei

•        Copiii <8 ani: acces liber

Acces în weekend (sâmbătă-duminică):

•        Adult: 60 lei

•        Copiii <8 ani: acces liber

Tarifele de acces includ exclusiv intrarea în parc. Orice altă formă de activitate sau serviciu se achită separat.

Ce trebuie să ai în bagaj când vizitezi un spațiu de agrement

Dacă plănuiești o zi la plajă, este bine să ai la tine câteva lucruri esențiale: cremă cu protecție solară, o pălărie cu boruri largi, o sticlă reutilizabilă pentru apă, un prosop de plajă sau un pareo, ochelari de soare cu protecție UV, o carte sau muzică și o gustare ușoară. Acestea te vor ajuta să stai confortabil și să te protejezi de soare pe tot parcursul zilei.

Protecție solară

Nu uita să iei cu tine o cremă cu spectru larg și un factor de protecție ridicat (SPF), care protejează pielea împotriva razelor UV. Alege o variantă rezistentă la apă și reaplică produsul la fiecare două ore, mai ales după ce ai înotat sau ai transpirat. O pălărie cu boruri largi și o pereche de ochelari de soare cu protecție UV completează protecția împotriva soarelui.

Costum de baie și prosop

Costumul de baie și prosopul sunt nelipsite din bagajul pentru piscină. Alege un costum confortabil, potrivit pentru înot, și un prosop suficient de mare și absorbant, pe care îl poți folosi atât pentru a te usca, cât și pentru a sta pe șezlong. Dacă intenționezi să petreci întreaga zi la piscină, poate fi util să ai și un prosop de rezervă.

De regulă, spațiile de agrement au o politică destul de clară cu privire la mâncare și băutură din afara locației, așa că nu trebuie să iei cu tine gustări. Poți găsi în interiorul locațiilor mâncare și băutură. De asemenea, dacă nu vrei să asculți muzica din locații, poți să îți iei căștile la tine sau o carte pentru relaxare.

Etichete: plaja, bucuresti, nisip,

Articol recomandat de sport.ro
„Șantajul Europei s-a dovedit mai puternic!” Plânge Moscova după ultima lovitură plecată din România
„Șantajul Europei s-a dovedit mai puternic!” Plânge Moscova după ultima lovitură plecată din România
Citește și...
Stiri Turism
Risipă uriașă de mâncare în hotelurile all-inclusive de pe litoral. Până la 40% din preparate ajung la gunoi

Pe litoral marea a fost agitată, iar vântul a suflat cu putere. Atât în Mamaia, cât și în stațiunile din sud, salvamarii au arborat steagul roșu care le interzice turiștilor să intre în apă. 
Stiri Turism
Zbor direct București – Beijing. Ghidul complet al zborurilor directe spre China

China devine mai ușor de vizitat pentru români, odată cu introducerea zborului direct între București și Beijing. 
Stiri Turism
Bangkok, orașul care nu doarme niciodată. Ce îi fascinează pe turiști. Ghid pentru prima ta călătorie în capitala Thailandei

Bangkok, capitala vibrantă a Thailandei, este un oraș al contrastelor, unde zgârie-norii moderni se află alături de temple antice. 

Recomandări
Stiri Sanatate
Greva generală în Sănătate. În peste 500 de spitale sunt asigurate doar serviciile medicale esențiale

SANITAS a declanșat, marţi, 28 iulie, greva generală în semn de protest faţă de Legea salarizării, despre care reprezentanţii federaţiei spun că perpetuează inechităţi salariale între diferite categorii profesionale din sistem. 

Stiri externe
Statele Unite încep revizuirea prezenței militare în Europa. Ce se poate schimba pentru aliații NATO

SUA au anunţat luni începerea unei revizuiri a prezenţei lor militare în Europa, după declaraţii în acest sens ale şefului Pentagonului, Pete Hegseth, din iunie, la o reuniune a miniştrilor apărării din NATO, informează marţi AFP.

Vremea
Canicula revine în august. Valul de căldură va cuprinde toată țara. Prognoza meteo pentru următoarele patru săptămâni

ANM anunță temperaturi mai ridicate decât cele normale în cea mai mare parte a țării, în următoarele patru săptămâni. Totodată, precipitațiile vor fi deficitare în mai multe regiuni, în special în zonele montane.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 19.00 - 27 Iulie 2026

47:52

Alt Text!
Doctor de bine
Ediția 14 | Echilibrul digestiv în sezonul cald

34:17

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Povestile Sport.ro
Ediția 11 - Adrian Iencsi

52:40

Alt Text!
Vorbește Lumea
17 Iulie 2026

01:45:32

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28

ALTE ȘTIRI

iBani

(P) Piața fotovoltaică din București în 2026: ce se schimbă pentru proprietarii de case și firme

iBani

(P) Ești antreprenor? Află cum te ajută o campanie de advertoriale să crești vizibilitatea și încrederea brandului tău

Sport

Chelsea negociază două transferuri de impact din Premier League!

Sport

”Pariul” lui Dumitru Dragomir de la FCSB: ”O să spargă bariera”