Locații în apropiere de București în care te simți ca la mare. Lacuri și plaje la mai puțin de o oră de Capitală

La mai puțin de o oră de Capitală, găsești lacuri amenajate, plaje cu nisip, lagune artificiale și complexe de agrement ideale pentru o zi de relaxare. Iată câteva dintre cele mai cunoscute lacuri și plaje de lângă București.

Plaje de nisip la un pas de București. Locurile unde te simți ca la mare

Dacă vrei să petreci o zi la plajă, dar nu ai timp să mergi până pe litoral, există mai multe locuri aflate la cel mult o oră sau două de București unde poți găsi nisip, apă și o atmosferă de vacanță.

Lagoon Park București

Lagoon Park București este una dintre cele mai noi atracții. Complexul are o lagună artificială cu apă turcoaz, o plajă cu nisip alb, două restaurante și un beach bar. Cei care vor mai multă distracție pot încerca și sporturile nautice disponibile aici. Programul este zilnic, între orele 09:00 și 21:00. Locația se află pe Strada Coralilor 18, în nordul capitalei.

Tarife de Acces

Bilet pe oră, valabil luni-duminică – 40 lei

Bilet de o zi pentru un adult – 175 lei

Bilet de o zi pentru elevi/studenți - 120 lei

Bilet de o zi pentru un copil <14 ani - 80 lei

Bilet de o zi pentru un copil < 110cm(maximum 1 copil per adult) - gratuit

Aqua del Mar, Domeniile Săftica

Aqua del Mar, din cadrul Domeniilor Săftica, este o altă variantă aflată foarte aproape de București. Complexul are piscină, plajă cu nisip, șezlonguri, baldachine, restaurant și bar. Este situat în Săftica, la aproximativ 10 kilometri de Capitală și este ideal dacă vrei o evadare de la agitația din oraș.

Prețuri:

luni – vineri:

• 70 lei – adult, copil >14ani

• 50 lei – copil 7-14 ani

• Gratis – copil <6 ani – fără șezlong

sâmbătă – duminică:

• 100 lei – adult, copil >14ani

• 70 lei – copil 7-14 ani

• Gratis – copil <6 ani – fără șezlong

În preț este inclus un șezlong de persoana. Se asigură o umbrelă la 4 șezlong-uri.

Samskara Beach

Samskara Beach, din județul Călărași, este la aproximativ 115 kilometri de București. Pentru a ajunge pe plajă trebuie să traversezi Dunărea cu bacul, călătoria durând doar câteva minute. Plaja este amenajată cu șezlonguri, umbrele, cabine de schimb și dușuri, iar pe mal există un restaurant și câteva căsuțe unde te poți caza. Apa este potrivită pentru înot, însă curenții pot fi puternici, așa că este recomandată prudență.

Program plajă

• Luni – Marți: Închis

• Miercuri – Duminică: 08:30 – 20:30

Program catamaram

• Curse din 15 în 15 minute

• Prima cursă: 08:30

• Ultima cursă dus: 19:30

• Ultima cursă întors: 20:30

Prețuri

· Cu prosopul propriu pe nisip - 25 lei / persoană

· Cu șezlong - 50 lei / persoană

· Umbrelă + 2 șezlonguri - 100 lei / 2 persoane

· Copii 0–14 ani (însoțiți de un adult), fără șezlong - 5 lei / copil

Miercuri și joi, accesul este gratuit pentru:

copii 0–14 ani (însoțiți de un adult)

pensionari

Tarif de după-amiază (după ora 16:00)

· După ora 16:00, tarifele pentru accesul la plajă se reduc:

· Cu prosopul propriu pe nisip - 15 lei / persoană

· Cu șezlong - 25 lei / persoană

· Umbrelă + 2 șezlonguri - 50 lei / 2 persoane

· Copii 0–14 ani (însoțiți de un adult), fără șezlong - 5 lei / copil

TRQZ Lake

TRQZ Lake, din comuna Gorgota, este un complex construit în jurul unui lac cu apă albastră și plajă amenajată. Pe lângă relaxare, vizitatorii pot practica mai multe sporturi nautice, precum stand-up paddle, caiac, hidrobicicletă, jetski, banana ride sau tubing. Pentru a evita aglomerația, accesul se face, de regulă, pe bază de rezervare.

Prețuri

Acces în timpul săptămânii (marți-vineri):

• Adult: 35 lei

• Copiii <8 ani: acces liber

Acces în weekend (sâmbătă-duminică):

• Adult: 60 lei

• Copiii <8 ani: acces liber

Tarifele de acces includ exclusiv intrarea în parc. Orice altă formă de activitate sau serviciu se achită separat.