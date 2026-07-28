O casă curată ține mai puțin de timpul pe care îl aloci curățeniei și mai mult de formarea unor obiceiuri pe care, în timp, ajungi să le urmezi aproape instinctiv.

De ce se strânge mizeria atât de repede. Greșeala majoră din rutina de curățenie

Înainte de a începe curățenia propriu-zisă, multe persoane observă că locuința pare să revină rapid la starea de dezordine, chiar și la doar câteva ore după o igienizare temeinică. Indiferent dacă petrec întreaga zi acasă sau lipsesc mai multe ore, praful, obiectele împrăștiate și senzația de spațiu neîngrijit reapar într-un timp scurt. Astfel, chiar și după șters, aspirat sau frecat suprafețele, impresia că locuința nu rămâne curată persistă.

Specialiștii în curățenie susțin că această situație este frecvent întâlnită și că, în cele mai multe cazuri, problema nu este legată de frecvența cu care sunt curățate blaturile, podelele sau băile. Unul dintre principalii factori care îngreunează menținerea curățeniei este dezordinea.

Obiectele acumulate în exces îngreunează accesul la suprafețele care trebuie curățate, favorizează depunerea prafului și fac ca locuința să pară mai puțin ordonată, chiar și după o sesiune completă de curățenie. Din acest motiv, organizarea spațiului și reducerea obiectelor inutile reprezintă pași importanți pentru ca locuința să rămână curată mai mult timp.

De ce îngreunează dezordinea curățenia

În primul rând, cu cât ai mai multe obiecte în casă, cu atât este mai greu să cureți în jurul lor. Praful se depune pe cărțile stivuite, pe vasele pe care le folosești rar și pe hainele care stau de mult timp nepurtate. Chiar dacă ștergi praful, acesta se poate ridica din nou de pe obiectele nefolosite și se va depune pe suprafețele pe care tocmai le-ai curățat.

În plus, suprafețele ascunse sub obiecte rămân adesea necurățate luni întregi, ceea ce favorizează acumularea prafului și a murdăriei.

În al doilea rând, dezordinea generează și mai multă dezordine. Atunci când nu mai vezi ce ai în casă, ajungi să cumperi din nou lucruri pe care le deții deja, fie că este vorba despre haine, alimente sau alte produse.

De asemenea, spațiile deja supraaglomerate tind să nu mai fie folosite așa cum au fost gândite. Dacă un sertar, un dulap sau garajul sunt pline până la refuz, vei evita să mai depozitezi lucruri acolo și le vei lăsa pe alte suprafețe din casă, unde vor contribui la și mai multă dezordine.

Dacă sertarele, dulapurile și spațiile de depozitare sunt deja supraaglomerate, obiectele nu mai au un loc al lor și ajung împrăștiate prin toată casa.

În realitate, dezordinea nu poate fi curățată. Poate fi doar ascunsă pentru scurt timp, până când vei avea din nou nevoie de un obiect și totul va reveni la starea inițială.

Ce nu ar trebui să lipsească din rutina ta pentru o casă ordonată

Începe ziua făcând patul

Unii oameni consideră că a face patul în fiecare dimineață este o pierdere de timp, însă acest obicei schimbă imediat aspectul dormitorului și durează doar câteva minute. În plus, este un mod simplu de a începe ziua și este mult mai plăcut să te întorci seara într-un pat aranjat.

Pentru ca această rutină să fie și mai ușor de respectat, simplifică lenjeria de pat cât mai mult. De exemplu, poți renunța la cearșaful de deasupra dacă observi că se adună mereu la capătul patului și poți folosi doar o pilotă cu o husă lavabilă.

Dacă preferi să păstrezi cearșaful, încearcă să reduci numărul de perne decorative sau să alegi o pilotă suficient de mare, astfel încât să nu mai fie nevoie să aranjezi și să bagi marginile cearșafului sub saltea în fiecare zi.

Acesta este unul dintre cele mai simple obiceiuri pe care le poți adopta pentru a păstra casa curată și ordonată zi de zi.

Începe-ți ziua făcând patul pentru ca dormitorul tău să arate tot timpul aranjat.

Spală câte o mașină de rufe în fiecare zi

În funcție de volumul de rufe pe care îl ai de spălat într-o săptămână, este posibil să nu fie nevoie să pornești zilnic mașina de spălat. Totuși, dacă familia ta adună multe haine murdare, acest obicei te poate ajuta să nu lași rufele să se strângă.

Încearcă să pui la spălat o mașină de rufe chiar de dimineață. Dacă pleci la serviciu și nu ai timp să le muți în uscător înainte de a ieși din casă, poți folosi funcția de pornire întârziată, dacă mașina ta de spălat dispune de această opțiune. Astfel, ciclul de spălare se va încheia aproape de momentul în care ajungi acasă. O altă variantă este să pregătești rufele dimineața și să pornești mașina imediat ce revii.

Indiferent de metoda aleasă, rezervă-ți timp în aceeași zi pentru a termina întreaga activitate: uscarea, împăturirea și așezarea hainelor la locul lor.

Dacă ai tendința de a fi perfecționist, acest obicei poate fi cel mai greu de adoptat. Este firesc să îți dorești o casă curată și ordonată, însă acest lucru nu înseamnă că fiecare colț trebuie să fie impecabil în fiecare zi.

O regulă utilă este principiul 80/20: este suficient ca aproximativ 80% din curățenie să fie făcută în mod constant. Ultimii 20% presupun, de regulă, detalii care consumă foarte mult timp, cum ar fi îndepărtarea fiecărui fir de praf sau curățarea tuturor zonelor greu accesibile.

Aceste sarcini nu trebuie ignorate, dar este mai eficient să le incluzi într-o sesiune de curățenie generală, nu în rutina obișnuită de întreținere a casei.

Nu toate activitățile de curățenie au aceeași importanță. Fă o listă cu ceea ce ai de făcut și stabilește ce trebuie rezolvat în aceeași zi și ce poate fi amânat pentru următoarele zile.

În funcție de timpul pe care îl ai la dispoziție, alege două sau trei obiective realiste și concentrează-te pe ele înainte de a trece la alte sarcini. O listă simplă te poate ajuta să rămâi organizat și să eviți să începi mai multe lucruri fără să le finalizezi.

Rutina de seară

Rezervă 15 minute în fiecare seară pentru ordine și curățenie. Transformă într-un obicei ca întreaga familie să dedice 15 minute în fiecare seară pentru a face ordine în casă. Curățenia pare mai ușoară atunci când toată lumea participă și fiecare are o sarcină de îndeplinit.

Setează un cronometru pentru 15 minute și concentrează-te doar pe cele mai importante activități. Copiii își pot strânge camera sau pot face mici treburi prin casă, în timp ce tu poți termina curățenia în bucătărie, poți împături rufele sau le poți pune la loc.

Începe cu lucrurile care creează cea mai mare dezordine sau care trebuie neapărat rezolvate înainte de culcare. De exemplu, poți strânge obiectele lăsate pe mobilier, poți spăla vasele rămase în chiuvetă sau poți goli coșul de gunoi dacă este plin.

Dacă ai un aspirator robot, îl poți programa să aspire în acest interval, în special în zonele cu trafic intens, cum sunt holul, bucătăria sau livingul. Astfel, podelele vor fi curate fără să depui un efort suplimentar.