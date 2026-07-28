Se află în Rezervația Biosferei Delta Dunării și este un loc perfect pentru cei care vor să se bucure de atmosfera sălbatică a unei plaje. Drumul până aici este ceva mai dificil, însă experiența în sine merită tot efortul.

Cum ajungi la Plaja Vadu

Plaja Vadu se află în satul Vadu, care aparține de comuna Corbu, în partea de nord a litoralului românesc. Este situată la aproximativ 44 de kilometri de Constanța și la aproape 27 de kilometri de Năvodari.

Dacă pleci din București, vei avea de parcurs aproximativ 263 de kilometri, iar drumul durează în jur de trei ore, în condiții normale de trafic.

Pentru a ajunge la plajă dinspre Năvodari, trebuie să treci prin localitatea Corbu și să urmezi indicatoarele către satul Vadu, apoi către plajă. Ultimii kilometri sunt mai dificili, deoarece drumul este îngust și, pe alocuri, deteriorat. O parte este acoperită cu plăci de beton, iar ultimul tronson este din nisip. Din acest motiv, este recomandat să circuli cu viteză redusă și cu atenție, mai ales dacă întâlnești alte mașini din sens opus.

Plaja Vadu se află în Rezervația Biosferei Delta Dunării, astfel că accesul se face doar după achitarea taxei de vizitare. Aceasta poate fi plătită online, prin SMS sau la automatul amplasat la intrarea în Corbu, dinspre Năvodari.

Taxa este de 5 lei de persoană pentru o zi, 15 lei pentru o săptămână și 30 de lei pentru un an. Copiii, elevii, studenții, pensionarii și persoanele cu handicap sunt scutite de la plata acestei taxe.

Cei care ajung cu mașina trebuie să știe că este necesar și un permis de acces pentru autovehicul, care costă 10 lei pe zi sau 100 de lei pe an.

De ce este Plaja Vadu una dintre ultimele plaje cu adevărat sălbatice din România

Plaja Vadu este considerată una dintre ultimele plaje sălbatice de pe litoralul românesc, pentru că și-a păstrat aspectul natural și nu a fost transformată într-o stațiune turistică.

Aici nu există hoteluri, faleză, terase întinse sau alte amenajări specifice stațiunilor de pe litoral. În schimb, turiștii găsesc dune de nisip, vegetație specifică zonei și un peisaj rămas aproape neschimbat de-a lungul anilor.

Unul dintre motivele pentru care mulți aleg Plaja Vadu este liniștea. Aici se aud doar valurile, vântul și păsările care trăiesc în zonă. Tocmai această atmosferă îi atrage pe cei care vor să petreacă o zi la mare departe de agitație.

Plaja este cunoscută de ani buni pentru caracterul său sălbatic și a devenit o destinație preferată de turiștii care caută locuri cât mai apropiate de natură. Chiar dacă accesul este mai dificil decât în alte stațiuni, cei care ajung la Plaja Vadu spun că drumul merită.

Permisul de acces în Delta Dunării. Cum îl obții și ce riști dacă nu îl ai

Plaja Vadu face parte din Rezervația Biosferei Delta Dunării, iar accesul în zonă este permis doar pe baza unui permis de vizitare. Este obligatoriu pentru toți turiștii, indiferent dacă trebuie să plătească taxa sau beneficiază de scutire.

Permisul poate fi obținut online, de pe site-ul Administrației Rezervației Biosferei Delta Dunării, sau de la automatele amplasate în localitatea Corbu și în municipiul Tulcea. La automate, plata se face doar în numerar.

Taxa pentru acces este de 5 lei pentru o zi, 15 lei pentru o săptămână și 30 de lei pentru un an.

Există și categorii de persoane care primesc permisul gratuit, printre care studenții, pensionarii, localnicii și cei care desfășoară activități de pescuit. Chiar dacă nu plătesc taxa, aceștia trebuie să își emită permisul și să îl poată prezenta în cazul unui control.

În perioadele aglomerate, obținerea permisului de la automate poate dura mai mult decât te-ai aștepta. Aparatele funcționează mai lent, iar pentru emiterea documentului este necesară și scanarea actului de identitate. Din acest motiv, dacă ai posibilitatea, este mai simplu să îți obții permisul online înainte de plecare.

Turiștii care intră în Rezervația Biosferei Delta Dunării fără permis riscă să fie sancționați în cazul unui control efectuat de autoritățile competente. Din acest motiv, este recomandat să îți obții permisul înainte de a ajunge la Plaja Vadu.

Regulile stricte din rezervație. Unde ai voie să parchezi și de ce este interzis camparea pe plajă

Turiștii care ajung pe plaja Vadu trebuie să respecte reguli stricte. Autoritățile desfășoară controale în fiecare sezon estival, iar cei care nu respectă regulile riscă amenzi.

Una dintre cele mai importante reguli este legată de parcare. Mașinile și rulotele nu au voie să intre pe plajă și nici să fie parcate pe nisip sau în alte zone protejate. Autoturismele trebuie lăsate doar în locurile special amenajate, aflate în spatele plajei.

În ultimele săptămâni, inspectorii Administrației Rezervației Biosferei Delta Dunării au intensificat controalele în zonele Vadu și Corbu. Zeci de turiști au fost sancționați după ce și-au lăsat mașinile sau rulotele pe plajă, încălcând regulile de protecție a mediului.

Camparea direct pe plajă este, de asemenea, interzisă. Amplasarea corturilor sau a rulotelor în această zonă poate afecta dunele de nisip, vegetația și habitatul speciilor protejate care trăiesc în rezervație. Din acest motiv, cei care vor să petreacă mai multe zile în zonă trebuie să aleagă spații de campare sau unități de cazare autorizate din apropiere.

Respectarea acestor reguli contribuie la păstrarea uneia dintre ultimele plaje sălbatice din România și la protejarea ecosistemului din Rezervația Biosferei Delta Dunării.