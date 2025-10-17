Un bloc de 8 etaje a fost aproape distrus de o explozie în București. Sunt mai multe victime

17-10-2025 | 10:18
Un bloc de 8 etaje a fost aproape distrus de o explozie în București. Sunt mai multe victime
O explozie a distrus complet două nivele ale unui bloc cu 8 etaje din București, pe Calea Rahovei. Din primele informații, cumplita deflagrație a făcut mai multe victime.  

Andreea Marinescu,  Cristian Anton,  Lavinia Petrea

Știre în curs de actualizare.

UPDATE: Poliția Capitalei a transmis că zona exploziei catastrofale din Rahova a fost izolată și oferă populației câteva sfaturi foarte importante: 

În urma producerii unei explozii, în Sectorul 5, polițiștii au intervenit de urgență pentru delimitarea perimetrului de siguranță și pentru sprijinirea echipelor operative de intervenție.

Polițiștii rutieri au implementat măsuri de deviere a traficului, în zona afectată, pentru a asigura fluidizarea circulației și este acordat sprijin la evacuarea persoanelor din zona de risc.

De asemenea, se acordă sprijin pompierilor, astfel încât intervenția acestora să se desfășoare în condiții de maximă siguranță.

În acest moment, activitățile sunt în dinamică, pentru salvarea persoanelor și stabilirea tuturor circumstanțelor producerii evenimentului.

În contextul producerii acestei explozii, Poliția recomandă cetățenilor următoarele măsuri de siguranță:

1. Evitați zona afectată - Nu vă apropiați de perimetrul de intervenție, chiar dacă explozia s-a produs deja. Există riscul altor deflagrații, prăbușiri sau scurgeri de gaze.

2. Respectați indicațiile autorităților - Urmați instrucțiunile polițiștilor, pompierilor și ale echipelor de intervenție. Nerespectarea acestora poate pune în pericol vieți.

3. Nu atingeți obiecte suspecte sau resturi - Acestea pot reprezenta un pericol sau pot constitui probe importante în ancheta penală.

4. Nu blocați căile de acces - Evitați să staționați cu autovehiculele în apropiere de zona de intervenție pentru a permite accesul echipelor de salvare.

5. Furnizați informații utile - Dacă ați fost martor la eveniment sau aveți date relevante, contactați autoritățile la numărul unic de urgență 112.

6. Sprijiniți persoanele vulnerabile - Dacă observați copii, vârstnici sau persoane cu dizabilități în apropiere, oferiți sprijin sau semnalați prezența acestora autorităților”.

 UPDATE: Ministerul Sănătății a anunțat că 2 persoane au murit și alte 5 sunt rănite în urma exploziei catastrofale din Rahova.

În cazul exploziei din cartierul Rahova unde au fost afectate mai multe apartamente dintr-un bloc de locuințe sunt semnalate mai multe victime, în principal cu politraume și arsuri. S-au constituit echipe de căutare și salvare. A fost activat PLANUL ROȘU DE INTERVENȚIE.
 
 
Din primele informații sunt posibil 2 persoane decedate, iar 5 victime au fost deja transportate la spitalele Universitar, Floreasca si Gr. Alexandrescu. Situația este în dinamică”.

UPDATE: Potrivit informațiilor ISU, ”în acest moment au fost identificate 2 persoane decedate și alte 4 rănite. Se continuă acțiunile de căutare-salvare. La caz au fost alocate resurse specifice pentru intervenții cu victime multiple, containere cu echipamente pentru căutare victime sub dărâmături”.

UPDATE: Uriașa explozie din Rahova a afectat 11 persoane, potrivit primelor informații.

Informare de la ISU București - Ilfov: ”Explozie urmată de incendiu la un apartament aflat la etajul 5 al unui imobil, situat pe Calea Rahovei, din sectorul 5 al Capitalei.

Pentru gestionarea situației în mod eficient, la fața locului au fost trimise 10 autospeciale de stingere, 2 autoscări, 2 autospeciale de descarcerare, 3 ambulanțe SMURD, 1 unitate de terapie intensivă mobilă, 1 punct de comandă mobil și 1 autospecială CBRN.
 
Pentru eficientizarea misiunii de răspuns, a fost activat Planul Roșu de Intervenție.
 
Din informațiile primite la acest moment, 11 persoane ar fi afectate, iar salvatorii prezenți la fața locului asigură evacuarea locatarilor din imobilul afectat și execută misiuni de cautare pentru identificarea altor posibile persoane surprinse”.
 
UPDATE: O explozie puternică s-a produs vineri într-un bloc de locuinţe din Sectorul 5 al Capitalei, fără a fi urmată de incendiu, informează Departamentul pentru Situaţii de Urgenţă (DSU), care a activat Planul roşu de intervenţie.
 

"Din primele informaţii primite, s-a produs o explozie într-un bloc de locuinţe cu regim de înălţime P+8 pe Calea Rahovei, Sectorul 5, Bucureşti. Explozia a afectat mai multe apartamente între etajele 1 şi 5. S-au constituit echipe de căutare-salvare din cadrul Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă Bucureşti-Ilfov", arată sursa citată. 

UPDATE: Bucăţi din clădire s-au desprins în urma exploziei şi au căzut lângă bloc.

Potrivit primelor informaţii, zona a fost evacuată şi a fost creat un perimetru de siguranţă. Zeci de locatari au fost evacuaţi din locuinţe.

La ora transmiterii acestei ştiri, numeroase maşini de intervenţie se îndreaptă sau au ajuns la locul deflagraţiei, fiind declanşat Planul roşu de intervenţie. Nimeni nu mai are voie să se apropie de blocul respectiv.

O explozie incredibil de puternică a spulberat pur și simplu două etaje întregi ale unui bloc cu 8 etaje din Sectorul 5, în București. Imaginile suprinse la fața locului sunt absolut șocante.

Din primele informații, sunt mai multe victime, inclusiv persoane decedate. 

Explozia provocată cel mai probabil de o acumulare de gaze s-a produs într-un bloc aflat lângă Liceul Dimitrie Bolintineanu. 

În imaginile șocante se poate vedea cum cel puțin două apartamente de la etajul 5 al blocului au fost literalmente pulverizate, rămânând fără pereți. Deflagrația nu a fost urmată de incendiu.

Nu se poate știi cât de afectată a fost și structura de rezistență a blocului.  

La fața locului s-au deplsat numeroase echipaje de salvare. 

Bătrână din Prahova, rănită după o explozie în bucătărie. Deflagrația, când a aprins aragazul

