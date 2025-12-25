Ucraina a atacat o importantă rafinărie din Rusia cu rachete britanice. VIDEO

Ucraina a atacat o importantă rafinărie din Rusia cu rachete britanice, au declarat joi oficialii militari și de securitate ucraineni, potrivit Sky News.

Rachetele Storm Shadow au provocat multiple explozii la rafinăria Novoshakhtinsk din regiunea Rostov, potrivit Statului Major ucrainean.

„Au fost înregistrate multiple explozii. Ținta a fost lovită”, a precizat joi Statul Major General, pe aplicația Telegram.

Rafinăria era unul dintre cei mai mari furnizori de produse petroliere din sudul Rusiei și furniza motorină și combustibil pentru avioane trupelor ruse care luptă în Ucraina, potrivit oficialilor.

In a very "the Anglo-Saxons send their regards" kind of moment, the Novoshakhtinsky refinery, one of the largest in southern Russia, has just been smashed to bits by British Storm Shadow cruise missiles. pic.twitter.com/AgyfJB8EUr — Daractenus (@Daractenus) December 25, 2025

Anul trecut, Marea Britanie a acordat Ucrainei permisiunea de a utiliza rachetele Storm Shadow pe teritoriul Rusiei, primele atacuri cunoscute având loc în luna noiembrie a acelui an.

Drone cu rază lungă de acțiune fabricate în Ucraina au lovit rezervoare de produse petroliere din portul Temryuk, din regiunea Krasnodar, Rusia, precum și o uzină de prelucrare a gazelor din Orenburg.

Fabrica din Orenburg este cea mai mare instalație de acest tip și se află la aproximativ 1.400 km de granița cu Ucraina.

Oficialii ruși din Krasnodar au declarat că două rezervoare de produse petroliere au luat foc în portul sudic Temryuk, în urma atacului cu drone.

The oil refinery in Novoshakhtinsk, southern Russia, has reportedly just been hit. It has been targeted by Ukrainian drones multiple times before.

???? Exilenova+ pic.twitter.com/xAlvYcQBc9 — Euromaidan Press (@EuromaidanPress) December 25, 2025

Flăcările au cuprins aproximativ 2.000 de metri pătrați, au declarat autoritățile de la sediul operațional din Krasnodar, pe Telegram.

Atât Kievul, cât și Moscova și-au intensificat atacurile asupra instalațiilor energetice în ultimele luni.

Kievul și-a intensificat atacurile asupra rafinăriilor de petrol și a altor infrastructuri energetice din Rusia începând din august, în încercarea de a reduce veniturile Moscovei din petrol, o sursă-cheie de finanțare a efortului de război.

