O femeie a fost rănită în urma exploziei unei butelii, într-o gospodărie din județul Tulcea

O femeie a fost rănită, joi seară, după explozia unei butelii, într-o gospodărie din judeţul Tulcea. Victima a fost transportată la spital cu maşina familiei.

”În această seară, pompierii militari au fost solicitaţi să intervină în cazul unei situaţii de urgenţă provocate de explozia unei butelii. Către locul intervenţiei s-au deplasat salvatorii militari din cadrul Secţiei Măcin, cu două autospeciale de stingere şi o ambulanţă SMURD. La sosirea forţelor de intervenţie s-a constatat că o butelie a explodat, însă explozia nu a fost urmată de incendiu”, a transmis, joi, ISU Tulcea.

Sursa citată a precizat că, în momentul producerii deflagraţiei, persoana aflată în interiorul locuinţei s-a autoevacuat.

”Până la sosirea echipajelor medicale, aceasta a fost transportată la o unitate medicală de primiri urgenţe cu maşina personală. Pompierii militari au asigurat măsurile specifice pentru prevenirea unui incendiu şi au verificat zona pentru identificarea eventualelor pericole”, a mai transmis sursa citată.

Victima este o femeie. În gospodărie erau mai multe persoane, una dintre acestea a transportat victima la spital.

