Casa unui tânăr din Timișoara a explodat când a aprins lumina. Cărămizi au căzut pe locuințele vecinilor

Stiri actuale
18-09-2025 | 17:42
Un tânăr din Timișoara a ajuns la spital cu arsuri pe față și mâini, după ce a avut loc o explozie în casa în care locuiește. În încăpere s-a produs o acumulare de gaze, iar când bărbatul s-a întors și a aprins lumina, a provocat deflagrația.

autor
Emanuela Băluș

Suflul exploziei a fost atât de puternic încât bucăți din acoperiș au căzut peste clădirile învecinate.

Moment de panică pentru vecini

Explozia s-a produs joi dimineață, în zona Gării de Nord din Timișoara. Localnicii s-au speriat când, din senin, s-a auzit o bubuitură puternică.

Vecin: „Eu am crezut că e cutremur. Am ieșit toată familia în stradă de frică. A sărit la noi în curte niște bucăți de cărămidă. Și atunci am fugit repede la el, să vedem ce s-a întâmplat, vecina a sunat la 112. El a ieșit speriat din casă.”

Proprietarul locuinței, un tânăr de 36 de ani, a lipsit de acasă, iar în acest timp în bucătărie s-au acumulat gaze. La întoarcere, a fost suficient să aprindă lumina pentru ca explozia să se declanșeze.

Vecin: „O ieșit afară, am înțeles, nu știu după ce și a lăsat gazele să meargă. Ar fi aprins lumina și a sărit în aer.”

Explozia a zguduit puternic pereții, iar bucăți din acoperiș au ajuns pe casele din vecinătate.

Vecină: „La noi în curte, se vedeți cum a picat de pe casă cărămizile toate acolo. Ne-am speriat, normal, că ne-am speriat.”

Rănit, tânărul a fost transportat la spital.

Mihai Grecu, medic șef UPU Spitalul Județean Timișoara: „La momentul acesta el este conștient, are arsuri undeva la nivelul jumătății superioare a trunchiului, pe membre, la nivelul scalpului. E în curs de evaluare și va rămâne internat pe secția de chirurgie plastică.”

Furnizorul de gaz a făcut verificări la fața locului pentru a evita o tragedie. Între timp, se fac cercetări într-un dosar pentru vătămare corporală din culpă.

Un incident similar a avut loc și la Brașov, unde o femeie a suferit arsuri în urma unei explozii produse în apartamentul său. Pompierii au lichidat incendiul care a urmat.

Sursa: Pro TV

timisoara, gaze, explozie, tanar

Dată publicare: 18-09-2025 17:16

