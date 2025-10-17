Staţiile seismice au înregistrat o energie similară unui cutremur, după explozia devastatoare din Rahova

17-10-2025 | 15:07
Explozia puternică de vineri dimineaţă din cartierul Rahova a fost înregistrată de staţiile seismice ale Institutului Naţional de Cercetare Dezvoltare pentru Fizica Pământului.

Mihaela Ivăncică

Energia exploziei a fost estimată ca fiind similară cu cea generată de un cutremur de magnitudine locală 1,2 Ml, a anunţat instituţia, printr-o postare pe Facebook.

"Două dintre staţiile seismice instalate pe teritoriul Bucureştiului au detectat şi înregistrat explozia puternică din cartierul Rahova: staţia BFER, situată în cartierul Ferentari, staţia BUC, instalată la Observatorul Seismologic Cuţitul de Argint. Energia exploziei a fost estimată ca fiind similară cu cea generată de un cutremur de magnitudine locală 1,2 Ml", se arată în postarea citată.

explozie bloc rahova
Explozie în Rahova. Primele imagini de la blocul de 8 etaje distrus de o deflagrație. Trei persoane au murit | FOTO
Aceste înregistrări subliniază eficienţa şi necesitatea acestor instrumente esenţiale în monitorizarea în timp real a mişcărilor solului, fie că este vorba de cutremure naturale sau evenimente antropice, precizează INCDFP.

Vineri dimineaţă, o explozie puternică s-a produs într-un bloc de pe Calea Rahovei din Sectorul 5 al Capitalei.

Trei persoane au murit şi 13 au fost rănite. 

Explozia din Rahova: ”A sărit în aer tot blocul, s-a ales praful de orice”. Primele mărturii ale supraviețuitorilor

Sursa: Agerpres

Dată publicare: 17-10-2025 14:55

Blocul distrus de explozie va fi demolat. Bolojan: „Din primele estimări, nu va mai putea fi reabilitat"
Blocul distrus de explozie va fi demolat. Bolojan: „Din primele estimări, nu va mai putea fi reabilitat”

Blocul din Rahova care a fost puternic avariat după o explozie produsă vineri dimineață va trebui demolat, deoarece nu mai poate fi reabilitat, a declarat premierul Ilie Bolojan.

Explozie în Rahova. Primele imagini de la blocul de 8 etaje distrus de o deflagrație. Trei persoane au murit | FOTO
Explozie în Rahova. Primele imagini de la blocul de 8 etaje distrus de o deflagrație. Trei persoane au murit | FOTO

O puternică explozie a zguduit vineri dimineață cartierul Rahova din București. Un bloc de opt etaje a fost grav avariat în urma exploziei. Trei persoane și-au pierdut viața în urma deflagrației.

Explozie în Capitală, în cartierul Rahova. Primarul general interimar anunţă că va fi convocată o şedinţă de urgenţă
Primarul interimar al Capitalei, Stelian Bujduveanu, a precizat că toţi cei afectaţi de explozia produsă la un bloc din Sectorul 5 vor avea unde locui în perioada următoare.

Primarul interimar al Capitalei, Stelian Bujduveanu, a precizat că toţi cei afectaţi de explozia produsă la un bloc din Sectorul 5 vor avea unde locui în perioada următoare.

Șeful DSU: Gazele din blocul distrus de explozie au fost oprite joi, cineva le-a redeschis. Clădirea, în risc de prăbușire
Șeful DSU: Gazele din blocul distrus de explozie au fost oprite joi, cineva le-a redeschis. Clădirea, în risc de prăbușire

Gazele din blocul distrus de explozie în Sectorul 5 ar fi fost oprite joi, după o intervenție a furnizorului, dar cineva le-ar fi repornit, a afirmat vineri șeful DSU, Raed Arafat. Potrivit acestuia, blocul se află în pericol de prăbușire.

Un bloc de 8 etaje, distrus de o explozie în București. 3 morți și numeroși răniți, inclusiv elevi din liceul apropiat
Un bloc de 8 etaje, distrus de o explozie în București. 3 morți și numeroși răniți, inclusiv elevi din liceul apropiat

O explozie a distrus complet două nivele ale unui bloc cu 8 etaje din București, pe Calea Rahovei. Cumplita deflagrație a făcut mai multe victime. Un bilanț provizoriu arată că 3 oameni au murit, iar mai mulți au fost grav răniți.

 
Un bloc de 8 etaje, distrus de o explozie în București. 3 morți și numeroși răniți, inclusiv elevi din liceul apropiat
Un bloc de 8 etaje, distrus de o explozie în București. 3 morți și numeroși răniți, inclusiv elevi din liceul apropiat

O explozie a distrus complet două nivele ale unui bloc cu 8 etaje din București, pe Calea Rahovei. Cumplita deflagrație a făcut mai multe victime. Un bilanț provizoriu arată că 3 oameni au murit, iar mai mulți au fost grav răniți.

 
Explozia din Rahova. ANRE: Gazele au fost sigilate joi, sigiliul rupt vineri, înaintea deflagrației. Precizări Distrigaz Sud
Explozia din Rahova. ANRE: Gazele au fost sigilate joi, sigiliul rupt vineri, înaintea deflagrației. Precizări Distrigaz Sud

Gazele de la blocul distrus vineri în explozia din Rahova au fost sigilate de Distrigaz Sud Rețele joi, dar cineva a rupt sigiliul vineri, iar la scurt timp după asta a avut loc catastrofala deflagrație, potrivit ANRE.

Trump îl primește astăzi pe Zelenski, la Washington. „Putin este îngrijorat de eventuala livrare a rachetelor Tomahawk"
O avalanşă de acţiuni diplomatice cu miză mare, orchestrată de preşedintele american Donald Trump, a imprimat o nouă incertitudine în relaţia dintre Washington şi Kiev.

O avalanşă de acţiuni diplomatice cu miză mare, orchestrată de preşedintele american Donald Trump, a imprimat o nouă incertitudine în relaţia dintre Washington şi Kiev.  

