Explozie urmată de incendiu uriaș la cea mai mare rafinărie de pe coasta vestică a SUA. ”Suntem foarte îngrijorați” | VIDEO

Stiri externe
03-10-2025 | 11:22
incendiu rafinarie sua
CBS News

Un incendiu puternic a izbucnit joi noapte la rafinăria El Segundo Chevron din comitatul Los Angeles, în urma unei explozii. El Segundo Chevron este cea mai mare rafinărie de pe coasta vestică a SUA și se află aproape de aeroportul LAX.  

autor
Cristian Anton

Pompierii intervin pentru a stinge un incendiu uriaș izbucnit în noaptea de joi spre vineri la rafinăria Chevron din El Segundo, în urma unei explozii, potrivit departamentului de poliție local, citat de CNS News. Un martor a declarat că explozia s-a simțit ca un mic cutremur.

Echipele de la Departamentul de Pompieri al comitatului Los Angeles au intervenit, de asemenea, în zonă pentru a oferi ajutor. Biroul pentru Servicii de Urgență al Guvernatorului Californiei a declarat că se va coordona cu oficialii statali și locali.

Rafinăria are propriul departament de pompieri. Primarul din El Segundo, Chris Pimentel, a declarat că autoritățile nu au primit nicio raport despre existența vreunor răniți.

Citește și
Proteste și tensiuni diplomatice
Proteste și tensiuni diplomatice după ce armata israeliană a oprit aproape toate ambarcațiunile flotilei pentru Gaza

Am putut interveni imediat în incendiul de la Chevron, stația noastră se află aproape de porțile Chevron”, a spus Pimentel.

Evident, suntem foarte îngrijorați și mai sunt multe investigații de făcut pentru a vedea ce s-a întâmplat”.

Holly Mitchell, supraveghetoare a comitatului Los Angeles, a declarat că echipele au ținut focul sub control într-o zonă a rafinăriei. Ea a adăugat că locuitorii nu au fost nevoiți să evacueze, dar i-au sfătuit să rămână în interior, iar pe vizitatori să stea departe de oraș pentru moment.

Incendiul a fost ținut sub control și nu există motive de alarmă pentru El Segundo sau zonele înconjurătoare”, a spus Mitchell.

Mitchell a informat locuitorii că incendiul va afecta cel mai probabil calitatea aerului în El Segundo și orașele înconjurătoare. Districtul de Management al Calității Aerului de pe Coasta de Sud a declarat că nu a observat niveluri ridicate de toxine, dar condițiile se pot schimba.

Cea mai mare rafinărie de pe coasta de vest a SUA

În prezent, nu observăm nicio creștere a nivelului de particule în suspensie sau toxine din aer”, a declarat Nahal Mogharabi, adjunct adjunct pentru comunicații la AQMD. „Acest lucru se poate schimba pe măsură ce fumul se va potoli în această seară”.

Mogharabi a recomandat locuitorilor să închidă ușile și ferestrele dacă văd sau simt miros de fum.

Conform site-ului web al Chevron, rafinăria El Segundo a fost construită în 1911. Instalația produce 276.000 de barili de țiței în fiecare zi și „este cea mai mare rafinărie producătoare de petrol de pe coasta de vest”, au scris oficialii Chevron pe site-ul companiei.

El Segundo se află la câțiva kilometri sud de LAX. Aeroportul a declarat că incendiul nu i-a afectat operațiunile. Niciun zbor nu a fost anulat, deviat sau întârziat imediat după incendiu.

Explozie puternică într-o cafenea din Madrid. Cel puțin 25 de răniți, dintre care trei în stare gravă

Sursa: StirilePROTV

Etichete: incendiu, explozie, statele unite ale americii, rafinarie, chevron,

Dată publicare: 03-10-2025 10:51

Articol recomandat de sport.ro
FOTO Schimbare de look! Soția fotbalistului din Superliga este de nerecunoscut
FOTO Schimbare de look! Soția fotbalistului din Superliga este de nerecunoscut
Citește și...
Proteste și tensiuni diplomatice după ce armata israeliană a oprit aproape toate ambarcațiunile flotilei pentru Gaza
Stiri externe
Proteste și tensiuni diplomatice după ce armata israeliană a oprit aproape toate ambarcațiunile flotilei pentru Gaza

Israelul a fost criticat joi la nivel internațional după ce armata a interceptat o flotilă cu ajutoare pentru Gaza și a reținut peste 450 de activiști, printre care Greta Thunberg.

Surse Reuters: Furnizarea de rachete Tomahawk cu rază lungă de acțiune către Ucraina este puțin probabilă
Stiri externe
Surse Reuters: Furnizarea de rachete Tomahawk cu rază lungă de acțiune către Ucraina este puțin probabilă

Administrația Trump este puțin probabil să transfere rachete Tomahawk cu rază lungă de acțiune către Ucraina, relatează Reuters, citând un oficial american și alte trei surse.

AFP: Ucraina avertizează Europa că Rusia vrea escaladare prin drone. Le cere statelor UE să acționeze unitar
Stiri externe
AFP: Ucraina avertizează Europa că Rusia vrea escaladare prin drone. Le cere statelor UE să acționeze unitar

Recentele incursiuni ale dronelor în Europa arată că Rusia caută o "escaladare", a avertizat în timpul unui summit joi la Copenhaga preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski, lansând un apel câtre europeni să se mobilizeze alături de Ucraina.

Recomandări
Vreme extremă în aproape toată țara. Cod roșu de ploi, vijelii periculoase și ninsori. ”Anotimpul s-a schimbat peste noapte”
Stiri actuale
Vreme extremă în aproape toată țara. Cod roșu de ploi, vijelii periculoase și ninsori. ”Anotimpul s-a schimbat peste noapte”

Jumătate de țară se află sub coduri roșii, portocalii și galbene de vânt, ploi abundente și chiar ninsori, la munte.  

Casa din Sibiu a familiei Iohannis, preluată pe jumătate de ANAF: accesul s-a făcut prin schimbarea yalei
Stiri actuale
Casa din Sibiu a familiei Iohannis, preluată pe jumătate de ANAF: accesul s-a făcut prin schimbarea yalei

Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) a confirmat oficial preluarea cotei de o jumătate (½) din imobilul situat pe strada Nicolae Bălcescu nr. 29 din Sibiu.

Putin ceartă Europa: ”Interzicerea oponenților politici nu funcționează”. Lista opozanților ruși morți după ce l-au criticat
Stiri externe
Putin ceartă Europa: ”Interzicerea oponenților politici nu funcționează”. Lista opozanților ruși morți după ce l-au criticat

Vladimir Putin a criticat Europa pentru ”interzicerea” oponenților politici, spunând că acest lucru nu funcționează. Există însă o lungă listă de oponenți ai lui Putin care ar fi fost uciși la ordinul Kremlinului.

 

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 19.00 - 2 Octombrie 2025

43:21

Alt Text!
La Măruță
2 Octombrie 2025

01:30:44

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
02 Octombrie 2025

01:46:00

Alt Text!
iBani
iBani - 30 Septembrie 2025

17:04

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28