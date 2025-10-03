Explozie urmată de incendiu uriaș la cea mai mare rafinărie de pe coasta vestică a SUA. ”Suntem foarte îngrijorați” | VIDEO

Un incendiu puternic a izbucnit joi noapte la rafinăria El Segundo Chevron din comitatul Los Angeles, în urma unei explozii. El Segundo Chevron este cea mai mare rafinărie de pe coasta vestică a SUA și se află aproape de aeroportul LAX.

Pompierii intervin pentru a stinge un incendiu uriaș izbucnit în noaptea de joi spre vineri la rafinăria Chevron din El Segundo, în urma unei explozii, potrivit departamentului de poliție local, citat de CNS News. Un martor a declarat că explozia s-a simțit ca un mic cutremur.

Echipele de la Departamentul de Pompieri al comitatului Los Angeles au intervenit, de asemenea, în zonă pentru a oferi ajutor. Biroul pentru Servicii de Urgență al Guvernatorului Californiei a declarat că se va coordona cu oficialii statali și locali.

Rafinăria are propriul departament de pompieri. Primarul din El Segundo, Chris Pimentel, a declarat că autoritățile nu au primit nicio raport despre existența vreunor răniți.

„Am putut interveni imediat în incendiul de la Chevron, stația noastră se află aproape de porțile Chevron”, a spus Pimentel.

„Evident, suntem foarte îngrijorați și mai sunt multe investigații de făcut pentru a vedea ce s-a întâmplat”.

Holly Mitchell, supraveghetoare a comitatului Los Angeles, a declarat că echipele au ținut focul sub control într-o zonă a rafinăriei. Ea a adăugat că locuitorii nu au fost nevoiți să evacueze, dar i-au sfătuit să rămână în interior, iar pe vizitatori să stea departe de oraș pentru moment.

„Incendiul a fost ținut sub control și nu există motive de alarmă pentru El Segundo sau zonele înconjurătoare”, a spus Mitchell.

Mitchell a informat locuitorii că incendiul va afecta cel mai probabil calitatea aerului în El Segundo și orașele înconjurătoare. Districtul de Management al Calității Aerului de pe Coasta de Sud a declarat că nu a observat niveluri ridicate de toxine, dar condițiile se pot schimba.

Cea mai mare rafinărie de pe coasta de vest a SUA

„În prezent, nu observăm nicio creștere a nivelului de particule în suspensie sau toxine din aer”, a declarat Nahal Mogharabi, adjunct adjunct pentru comunicații la AQMD. „Acest lucru se poate schimba pe măsură ce fumul se va potoli în această seară”.

Mogharabi a recomandat locuitorilor să închidă ușile și ferestrele dacă văd sau simt miros de fum.

Conform site-ului web al Chevron, rafinăria El Segundo a fost construită în 1911. Instalația produce 276.000 de barili de țiței în fiecare zi și „este cea mai mare rafinărie producătoare de petrol de pe coasta de vest”, au scris oficialii Chevron pe site-ul companiei.

El Segundo se află la câțiva kilometri sud de LAX. Aeroportul a declarat că incendiul nu i-a afectat operațiunile. Niciun zbor nu a fost anulat, deviat sau întârziat imediat după incendiu.

