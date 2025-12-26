Volodimir Zelenski ar urma să facă o concesie majoră pentru pacea în Ucraina

Stiri externe
26-12-2025 | 08:38
×
Codul embed a fost copiat

Rusia a lovit fără milă blocuri de locuințe, chiar și în ziua de Crăciun. Valul de drone și rachete a ucis joi cel puțin 5 oameni și a rănit zeci, în mai multe orașe ucrainene.

autor
Stirileprotv

În tot acest timp, președintele Volodimir Zelenski a dezvăluit detalii cu privire la acordul de pace negociat cu Statele Unite și trimis spre analiză Rusiei. Presa de la Kiev subliniază că documentul conține, printre altele, și o concesie majoră pe care ar urma să o facă Ucraina.

Armata Ucrainei a anunțat că, în dimineața de Crăciun, înainte de zorii zilei, rușii au lansat cel puțin 130 de drone. Sistemele de apărare aeriană au doborât o parte dintre ele, dar 20 de dispozitive încărcate cu explozibil și-au atins, totuși, țintele. Toate au lovit zone civile și au distrus locuințele oamenilor, care sperau la puțină liniște de Sărbători. Cele mai mari distrugeri au fost făcute la Harkov, al doilea oraș ca mărime din Ucraina. Dar nu a scăpat de atacuri nici Odesa - unde portul și infrastructura industrială au fost atacate, pentru a cincea zi la rând, de forțele rusești.

În încercarea de a aduce un dram de speranță, președintele Volodimir Zelenski s-a adresat națiunii, cu ocazia Crăciunului - „Astăzi împărtășim cu toții un vis și ne punem o dorință împreună. Fie ca el să piară, s-ar putea gândi fiecare dintre noi în privat.”

Presa ucraineană a scris că președintele făcea cu siguranță referire la Vladimir Putin. Dar în fraza următoare, liderul de la Kiev și-a mai temperat discursul - „Dar când ne întoarcem spre Dumnezeu, desigur, cerem mai mult. Cerem pace pentru Ucraina. Luptăm pentru ea și ne rugăm pentru ea.”

Citește și
mos craciun
Poliția din Israel a arestat un palestinian îmbrăcat în Moș Crăciun, la o petrecere de Crăciun

Tot joi, președintele a dezvăluit detalii legate de proiectul unui plan de pace - discutat, săptămâna trecută, de delegația ucraineană cu oficialii Statelor Unite și propus, apoi, Rusiei - „Unele documente sunt deja pregătite, din punctul meu de vedere, aproape în faza finală, iar altele au fost deja finalizate. Desigur, mai avem de lucru în privința unor problemele sensibile. Dar, împreună cu echipa americană, ne gândim cum să punem toate punctele în aplicare. Săptămânile următoare ar putea fi, de asemenea, foarte intense.”

Presa de la Kiev notează că Ucraina ar face o concesie majoră, dacă acordul ar intra în vigoare. Mai exact, președintele Zelenski spune că există posibilitatea de a crea o zonă demilitarizată în părțile din Donețk din care rușii le cer ucrainenilor să se retragă.

„Considerăm că o zonă economică liberă este o opțiune potențială pentru un stat suveran” - a transmis liderul de la Kiev.

În schimb, oficialii ucraineni cer ca rușii să se retragă din regiunile pe care le ocupă în Dnipropetrovsk, Nikolaev, Sumî și Harkov. De asemenea, orice zonă din care se retrag trupele ucrainene va trebui să fie supravegheată de Kiev, cu ajutorul unor drone bazate pe sateliți, se mai arată în planul propus.

Moscova controlează, în prezent, aproximativ 75% din regiunea Donețk, din estul Ucrainei.

Totodată, documentul prevede ca Ucraina să primească garanții de securitate similare articolului 5 din tratatul NATO. Asta ar însemna că, în cazul în care Rusia ar ataca din nou, s-ar lansa o reacție militară coordonată, de apărare a Ucrainei.

Publicația Bloomberg scrie, citând surse apropiate Kremlinului, că Rusia va cere modificări esențiale la acest nou plan.

A nins de Crăciun în București, după 13 ani. Valul de frig persistă, cu temperaturi de până la -8 grade în Capitală

Sursa: Pro TV

Etichete: Ucraina, volodimir zelenski,

Dată publicare: 26-12-2025 08:29

Articol recomandat de sport.ro
Ce face marea campioană Monica Roșu, la 20 de ani după ce s-a retras din gimnastică. "E o altă carieră"
Ce face marea campioană Monica Roșu, la 20 de ani după ce s-a retras din gimnastică. "E o altă carieră"
Citește și...
Poliția din Israel a arestat un palestinian îmbrăcat în Moș Crăciun, la o petrecere de Crăciun
Stiri externe
Poliția din Israel a arestat un palestinian îmbrăcat în Moș Crăciun, la o petrecere de Crăciun

Poliția israeliană a arestat un bărbat palestinian îmbrăcat în Moș Crăciun, în timpul unei descinderi la o petrecere de Crăciun din Haifa, a anunțat un observator pentru drepturile civile, conform The Guardian.

Zece evenimente care au marcat anul 2025: Revenirea lui Trump la putere, armistiții fragile și crize climatice
Stiri externe
Zece evenimente care au marcat anul 2025: Revenirea lui Trump la putere, armistiții fragile și crize climatice

Revenirea perturbatoare la putere a lui Donald Trump, armistiţiul fragil din Gaza şi impasul din războiul din Ucraina se numără printre cele zece evenimente care, potrivit selecţiei AFP, au marcat anul 2025.

Maria Zaharova: Rusia este pregătită să discute forma unui document privind absenţa intenţiilor de a ataca NATO
Stiri externe
Maria Zaharova: Rusia este pregătită să discute forma unui document privind absenţa intenţiilor de a ataca NATO

Forma unui document scris prin care Rusia ar confirma absența intențiilor de a ataca țările NATO poate fi subiect de negocieri, a declarat, într-un briefing, purtătoarea de cuvânt a Ministerului rus de Externe, Maria Zaharova, relatează TASS.

 

Recomandări
Crăciun pe Valea Prahovei. Zeci de unităţi de cazare şi-au aşteptat în zadar oaspeţii. „Nu putem face faţă concurenţei”
Stiri Turism
Crăciun pe Valea Prahovei. Zeci de unităţi de cazare şi-au aşteptat în zadar oaspeţii. „Nu putem face faţă concurenţei”

Zeci de unităţi de cazare de pe Valea Prahovei au avut camere libere în acest an de Crăciun, o situaţie greu de imaginat în urmă cu câţiva ani, când rezervările se făceau încă din octombrie, noiembrie sau chiar cu un an înainte.

Zăpada și gerul i-a pus în dificultate pe unii turiști plecați la drum de Crăciun. Ninsori importante în mai multe zone
Stiri actuale
Zăpada și gerul i-a pus în dificultate pe unii turiști plecați la drum de Crăciun. Ninsori importante în mai multe zone

Prima zi de Crăciun a adus vreme rece, zăpadă și ger. La munte, vântul a suflat cu putere, iar pe șosele turiștii s-au trezit într-un scenariu pentru care nu erau pregătiți.

Zece evenimente care au marcat anul 2025: Revenirea lui Trump la putere, armistiții fragile și crize climatice
Stiri externe
Zece evenimente care au marcat anul 2025: Revenirea lui Trump la putere, armistiții fragile și crize climatice

Revenirea perturbatoare la putere a lui Donald Trump, armistiţiul fragil din Gaza şi impasul din războiul din Ucraina se numără printre cele zece evenimente care, potrivit selecţiei AFP, au marcat anul 2025.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 17.00 - 24 Decembrie 2025

01:01:21

Alt Text!
La Măruță
24 Decembrie 2025

01:28:26

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
24 Decembrie 2025

01:46:57

Alt Text!
Romania, te iubesc!
Doctorul capodoperelor

44:00

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28