Volodimir Zelenski ar urma să facă o concesie majoră pentru pacea în Ucraina

Rusia a lovit fără milă blocuri de locuințe, chiar și în ziua de Crăciun. Valul de drone și rachete a ucis joi cel puțin 5 oameni și a rănit zeci, în mai multe orașe ucrainene.

În tot acest timp, președintele Volodimir Zelenski a dezvăluit detalii cu privire la acordul de pace negociat cu Statele Unite și trimis spre analiză Rusiei. Presa de la Kiev subliniază că documentul conține, printre altele, și o concesie majoră pe care ar urma să o facă Ucraina.

Armata Ucrainei a anunțat că, în dimineața de Crăciun, înainte de zorii zilei, rușii au lansat cel puțin 130 de drone. Sistemele de apărare aeriană au doborât o parte dintre ele, dar 20 de dispozitive încărcate cu explozibil și-au atins, totuși, țintele. Toate au lovit zone civile și au distrus locuințele oamenilor, care sperau la puțină liniște de Sărbători. Cele mai mari distrugeri au fost făcute la Harkov, al doilea oraș ca mărime din Ucraina. Dar nu a scăpat de atacuri nici Odesa - unde portul și infrastructura industrială au fost atacate, pentru a cincea zi la rând, de forțele rusești.

În încercarea de a aduce un dram de speranță, președintele Volodimir Zelenski s-a adresat națiunii, cu ocazia Crăciunului - „Astăzi împărtășim cu toții un vis și ne punem o dorință împreună. Fie ca el să piară, s-ar putea gândi fiecare dintre noi în privat.”

Presa ucraineană a scris că președintele făcea cu siguranță referire la Vladimir Putin. Dar în fraza următoare, liderul de la Kiev și-a mai temperat discursul - „Dar când ne întoarcem spre Dumnezeu, desigur, cerem mai mult. Cerem pace pentru Ucraina. Luptăm pentru ea și ne rugăm pentru ea.”

Tot joi, președintele a dezvăluit detalii legate de proiectul unui plan de pace - discutat, săptămâna trecută, de delegația ucraineană cu oficialii Statelor Unite și propus, apoi, Rusiei - „Unele documente sunt deja pregătite, din punctul meu de vedere, aproape în faza finală, iar altele au fost deja finalizate. Desigur, mai avem de lucru în privința unor problemele sensibile. Dar, împreună cu echipa americană, ne gândim cum să punem toate punctele în aplicare. Săptămânile următoare ar putea fi, de asemenea, foarte intense.”

Presa de la Kiev notează că Ucraina ar face o concesie majoră, dacă acordul ar intra în vigoare. Mai exact, președintele Zelenski spune că există posibilitatea de a crea o zonă demilitarizată în părțile din Donețk din care rușii le cer ucrainenilor să se retragă.

„Considerăm că o zonă economică liberă este o opțiune potențială pentru un stat suveran” - a transmis liderul de la Kiev.

În schimb, oficialii ucraineni cer ca rușii să se retragă din regiunile pe care le ocupă în Dnipropetrovsk, Nikolaev, Sumî și Harkov. De asemenea, orice zonă din care se retrag trupele ucrainene va trebui să fie supravegheată de Kiev, cu ajutorul unor drone bazate pe sateliți, se mai arată în planul propus.

Moscova controlează, în prezent, aproximativ 75% din regiunea Donețk, din estul Ucrainei.

Totodată, documentul prevede ca Ucraina să primească garanții de securitate similare articolului 5 din tratatul NATO. Asta ar însemna că, în cazul în care Rusia ar ataca din nou, s-ar lansa o reacție militară coordonată, de apărare a Ucrainei.

Publicația Bloomberg scrie, citând surse apropiate Kremlinului, că Rusia va cere modificări esențiale la acest nou plan.

