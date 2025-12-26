Poliția din Israel a arestat un palestinian îmbrăcat în Moș Crăciun, la o petrecere de Crăciun

Poliția israeliană a arestat un bărbat palestinian îmbrăcat în Moș Crăciun, în timpul unei descinderi la o petrecere de Crăciun din Haifa, a anunțat un observator pentru drepturile civile, conform The Guardian.

Polițiștii israelieni au oprit duminică un eveniment care sărbătorea Crăciunul, au confiscat echipamente și au arestat un „Moș Crăciun” palestinian, precum și un DJ și un vânzător ambulant. Într-o înregistrare video, polițiștii pot fi văzuți împingându-i pe bărbați la pământ și încătușându-i, în timp ce trecătorii priveau.

Acuzații de folosire a forței excesive

Poliția israeliană a declarat, într-un comunicat, că bărbatul care purta costumul de Moș Crăciun s-a opus arestării și a agresat un agent.

Centrul Mossawa, un grup pentru drepturile omului care militează pentru cetățenii palestinieni ai Israelului, a afirmat că poliția a folosit forța excesivă împotriva celor arestați și că raidul a fost efectuat fără o autorizare legală.

Arestările au avut loc în timp ce palestinienii sărbătoresc Crăciunul în Cisiordania ocupată și în Fâșia Gaza, în contextul restricțiilor continue impuse vieții cotidiene de către forțele israeliene.

Sărbători au avut loc pentru prima dată la Betleem de la începutul războiului din Gaza, fanfare defilând pe străzile orașului natal al lui Iisus, suflând în cimpoaie. Credincioșii au participat la slujba de la Biserica Nașterii Domnului, iar copiii au cântat colinde, în timp ce orașul s-a luminat de sărbătoare.

