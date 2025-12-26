Momentul în care un bărbat din județul Sibiu este omorât în plină stradă, în noaptea de Ajun, după o bătaie violentă

26-12-2025 | 08:41
O bătaie în plină stradă, în noaptea de Ajun, s-a soldat cu moartea unui bărbat de 36 de ani.

O parte din episodul tragic, petrecut în județul Sibiu, a fost surprinsă de o cameră de supraveghere.

Scenele surprinse arată mai bine de 20 de indivizi, mulți dintre ei cu bâte. Două persoane sunt deja la pământ, însă câțiva dintre cei rămași în picioare continuă să lovească.

De peste gard, alți participanți aruncă cu pietre. Medicii au intervenit pentru a-i salva pe cei răniți. Bărbatul de 36 de ani se afla în stop cardiorespirator și a fost resuscitat minute în șir. Însă, din păcate, nu a putut fi salvat.

4 agresori, cu vârste cuprinse între 14 și 33 de ani, au fost reținuți.

Sursa: Pro TV

Etichete: Sibiu, bataie, barbati,

Dată publicare: 26-12-2025 08:28

