Bătrână din Prahova, rănită după o explozie în bucătărie. Deflagrația, când a aprins aragazul

Explozie urmată de un incendiu într-un sat din judeţul Prahova. O femeie de 72 de ani a ajuns la spital cu arsuri pe față și pe mâini după ce o deflagrație s-a produs în bucătăria ei.

Corespondent PROTV: „Era 8 dimineața când o bubuitură puternică i-a scos din case pe vecinii care au sunat la 112. Trei echipaje ale Inspectoratului pentru Situații de Urgență, dar și o ambulanță de terapie intensivă mobilă au ajuns în scurt timp la locul exploziei. Salvatorii au găsit-o pe femeia de 72 de ani cu arsuri de gradul 2 pe față și mâini. Victima a fost dusă de urgență la spitalul județean. Între timp, pompierii au stins incendiul ce cuprinsese mobila și alte lucruri din bucătărie, locul unde a avut loc explozia. Militarii spun că a fost o acumulare de gaze, iar deflagrația s-a produs când proprietara a încercat să aprindă aragazul. Cauza acumulării ar putea fi o defecțiune la instalația de alimentare cu gaz a locuinței”.

