Bătrână din Prahova, rănită după o explozie în bucătărie. Deflagrația, când a aprins aragazul

Stiri actuale
25-09-2025 | 13:22
×
Codul embed a fost copiat

Explozie urmată de un incendiu într-un sat din judeţul Prahova. O femeie de 72 de ani a ajuns la spital cu arsuri pe față și pe mâini după ce o deflagrație s-a produs în bucătăria ei.

autor
Marilena Iordache

Corespondent PROTV: „Era 8 dimineața când o bubuitură puternică i-a scos din case pe vecinii care au sunat la 112. Trei echipaje ale Inspectoratului pentru Situații de Urgență, dar și o ambulanță de terapie intensivă mobilă au ajuns în scurt timp la locul exploziei. Salvatorii au găsit-o pe femeia de 72 de ani cu arsuri de gradul 2 pe față și mâini. Victima a fost dusă de urgență la spitalul județean. Între timp, pompierii au stins incendiul ce cuprinsese mobila și alte lucruri din bucătărie, locul unde a avut loc explozia. Militarii spun că a fost o acumulare de gaze, iar deflagrația s-a produs când proprietara a încercat să aprindă aragazul. Cauza acumulării ar putea fi o defecțiune la instalația de alimentare cu gaz a locuinței”.

Sursa: Pro TV

Etichete: prahova, explozie, batrana,

Dată publicare: 25-09-2025 13:22

Articol recomandat de sport.ro
Maghiarii au reacționat imediat după ce ultrașii au invadat terenul în România - Ungaria și a fost oprit meciul
Maghiarii au reacționat imediat după ce ultrașii au invadat terenul în România - Ungaria și a fost oprit meciul
Citește și...
Casa unui tânăr din Timișoara a explodat când a aprins lumina. Cărămizi au căzut pe locuințele vecinilor
Stiri actuale
Casa unui tânăr din Timișoara a explodat când a aprins lumina. Cărămizi au căzut pe locuințele vecinilor

Un tânăr din Timișoara a ajuns la spital cu arsuri pe față și mâini, după ce a avut loc o explozie în casa în care locuiește. În încăpere s-a produs o acumulare de gaze, iar când bărbatul s-a întors și a aprins lumina, a provocat deflagrația.

Explozie puternică într-o cafenea din Madrid. Cel puțin 25 de răniți, dintre care trei în stare gravă
Stiri externe
Explozie puternică într-o cafenea din Madrid. Cel puțin 25 de răniți, dintre care trei în stare gravă

Cel puțin 25 de persoane au fost rănite în urma unei explozii produse sâmbătă într-o cafenea din Madrid, aflată la parterul unui bloc.

Un camion cu gaz a explodat în Mexico City generând o „undă de șoc”. Patru persoane au murit și alte 90 sunt rănite
Stiri externe
Un camion cu gaz a explodat în Mexico City generând o „undă de șoc”. Patru persoane au murit și alte 90 sunt rănite

O explozie a unui camion cu gaz care a generat o „undă de șoc” în Mexico City, miercuri, a ucis cel puțin patru persoane și a rănit 90, potrivit procuraturii orașului.

Incendiu uriaș lângă Galați: O fabrică de colectare a uleiului uzat a ars complet, a existat risc major de explozie
Stiri actuale
Incendiu uriaș lângă Galați: O fabrică de colectare a uleiului uzat a ars complet, a existat risc major de explozie

Incendiu violent într-o localitate din apropiere de Galați. O fabrică de colectare a uleiului alimentar uzat a luat foc.

Explozie urmată de incendiu la o fabrică de prelucrare a lemnului din Sebeş. VIDEO cu momentul deflagrației
Stiri actuale
Explozie urmată de incendiu la o fabrică de prelucrare a lemnului din Sebeş. VIDEO cu momentul deflagrației

Doi români şi un cetăţean din Sri Lanka au fost răniţi în explozia urmată de un incendiu produsă, luni, pe platforma industrială Kronospan Sebeş, într-un buncăr de materiale de sortare, potrivit Poliţiei. O a patra victimă a refuzat transportul la spital.

Recomandări
După ce a majorat TVA, accize și a anulat plafonul la curent, Guvernul se laudă, cu vocea PSD, că menține plafonarea la raft
Stiri Politice
După ce a majorat TVA, accize și a anulat plafonul la curent, Guvernul se laudă, cu vocea PSD, că menține plafonarea la raft

Guvernul a prelungit, prin OUG, plafonarea la alimente cu șase luni. Decizia executivului vine după scandalul din coaliția de guvernare dintre PSD care își dorea menținerea măsurii și PNL și USR care își doreau ca această să înceteze la 1 octombrie.

Zelenski amenință liderii Rusiei: „Puneți capăt războiului sau căutați-vă adăposturi antiaeriene”
Stiri externe
Zelenski amenință liderii Rusiei: „Puneți capăt războiului sau căutați-vă adăposturi antiaeriene”

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a avertizat că oficialii ruși ar trebui să „găsească adăposturi antiaeriene” dacă decid să continue războiul împotriva țării sale.

Tânărul care ar fi trimis mesaje de amenințare la școli și spitale din țară a fost internat la Obregia. Ar fi fost ajutat
Stiri actuale
Tânărul care ar fi trimis mesaje de amenințare la școli și spitale din țară a fost internat la Obregia. Ar fi fost ajutat

Tânărul de 17 ani, suspectat că a trimis mesaje de amenințare la peste o sută de școli și unități medicale din România, a fost internat la Spitalul de Psihiatrie „Alexandru Obregia” din Capitală.

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 06.00 - 25 Septembrie 2025

03:13:05

Alt Text!
La Măruță
24 Septembrie 2025

01:29:50

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
Vorbește Lumea
24 Septembrie 2025

01:44:58

Alt Text!
ePlan
Ediția 1

20:08

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28