Blocul distrus de explozie va fi demolat. Bolojan: „Din primele estimări, nu va mai putea fi reabilitat”

17-10-2025 | 14:06
Blocul din Rahova care a fost puternic avariat după o explozie produsă vineri dimineață va trebui demolat, deoarece nu mai poate fi reabilitat, a declarat premierul Ilie Bolojan.

autor
Ioana Andreescu

„Din păcate, am avut în această dimineață această tragedie și îmi exprim compasiunea pentru familiile celor decedați, pentru cei răniți, pentru toți locuitorii acelui bloc, pentru că le-a fost, practic, dată peste cap viața de această explozie.

Înțeleg că sunt trei decedați și sunt încă doi într-o stare destul de gravă. Iar doi, din păcate, sunt cu arsuri destul de serioase și mi-a comunicat ministrul Sănătății că s-a convenit să fie transferați în străinătate. Celelalte cazuri sunt într-o stare stabilă, dar, din păcate, această tragedie a generat acest număr de victime și afectarea structurii de rezistență a blocului.

Din primele estimări ale Inspectoratului de Stat în Construcții, foarte probabil, acest bloc nu va mai putea fi reabilitat și va trebui demolat”, a declarat Ilie Bolojan la Radio România Actualități.

Premierul a menţionat că a ţinut legătura, în această dimineaţă, cu administraţia din Bucureşti, cu primarul interimar Bujduveanu, în aşa fel încât să se organizeze pentru a putea prelua oamenii, pentru a-i caza în perioada următoare, el precizând că urmează să se găsească o formulă de comun acord cu Primăria Sectorulului 5, cu Primăria Generală pentru a le acorda sprijină în această perioadă.

Bolojan a mai spus că sunt probabil peste 400 de persoane care locuiesc acolo, pentru că era un bloc mare şi există programe ale Ministerului de Dezvoltare care pot veni cu sprijin pentru a reabilita acest bloc, iar în condiţiile în care el nu va mai putea fi reabilitat, trebuie văzut, în perioada următoare, care era situaţia asigurărilor în apartamentele din acel bloc.

„Din păcate, pentru că ani de zile nu am instituit o cultură şi nu am pus în practică măsuri care să genereze asigurarea locuinţelor în România atunci când se întâmplă astfel de tragedii, când avem situaţii cum au fost cele de la Broşteni, de exemplu, din judeţul Suceava, constatăm că o mică parte din locuinţe sunt asigurate şi am încercat inclusiv prin schemele de sprijin care le-am stabilit ulterior, acum o lună şi jumătate, să susţinem într-o pondere mai mare locuinţele care sunt asigurate ca şi prin acest semnal pe care îl dăm, de acordare a sprijinului, să îi susţinem mai puternic pe cei care se asigură, atât cei care îşi fac asigurările pentru toate situaţiile, cât şi cei care îşi fac asigurări obligatorii, în aşa fel în cazul unor accidente de genul acesta, a unor furtuni sau a unor fenomene naturale care ar distruge locuinţele, ei să fie despăgubiţi integral indiferent de situaţii asigurări. Asta vom încerca şi în acest caz, să susţinem locuitorii de acolo, vedem câţi sunt asiguraţi, cum sunt asiguraţi, în aşa fel încât să putem lua măsurile în perioada următoare”, a mai spus premierul. Şeful Executivului a anunţat că Guvernul va da ajutoare celor afectaţi de explozie.

„Conform procedurile noastre, vom acorda atât ajutoare de urgenţă cât şi sprijin pentru cei care sunt sinistraţi. Nu pot spune acum nişte sume, pentru că m-aş hazarda, în orice caz, va fi un ajutor de urgenţă imediat în aceste zile pe care îl dăm împreună cu autorităţile locale şi apoi după evaluarea situaţiei, după ce vom vedea câţi sunt asiguraţi, câţi nu sunt asiguraţi, vor fi acordate ajutoarele de bază”, a mai declarat Ilie Bolojan.

Explozie în Rahova

O puternică explozie a zguduit vineri dimineață cartierul Rahova din București. Un bloc de opt etaje a fost grav avariat în urma exploziei. Trei persoane și-au pierdut viața în urma deflagrației.

Până în acest moment, autoritățile au confirmat că 13 persoane au fost transportate la spital pentru îngrijiri medicale, una a refuzat transportul, iar trei persoane și-au pierdut viața în urma exploziei din Rahova.

Situația este în continuare în dinamică, iar echipajele de intervenție rămân la fața locului pentru evaluarea pagubelor și asigurarea zonei.

Clădirea, în risc de prăbușire

Șeful Departamentului pentru Situații de Urgență (DSU), Raed Arafat, a declarat vineri dimineață, după explozia violentă de la blocul din Sectorul 5 al Capitalei, că imobilul afectat prezintă „risc major de colaps”. Din acest motiv, locatarilor li se cere să nu intre în clădire, întrucât există pericol real de prăbușire.

„Aceasta este decizia experților: există un risc ridicat dacă se intră în bloc. Situația este în dinamică”, a precizat Raed Arafat.

Sursa: StirilePROTV

Dată publicare: 17-10-2025 13:41

