Sezonul de gripă a început mai devreme, cu peste 100.000 de infecții respiratorii. Avertismentul medicilor

Sezonul de gripă a început mai devreme anul acesta, iar autoritățile au emis deja o alertă epidemiologică. Asta după ce timp de trei săptămâni numărul cazurilor a crescut alarmant și a fost înregistrat și primul deces.

Lucrurile riscă să se complice pentru că de sărbători stăm mult unii cu ceilaltii în spații închise. Medicii atrag atenția că astfel, virozele și gripa se răspândesc mai ușor.

În ultima săptămână mii de copii și adulți au ajuns la camerele de gardă cu simptome de infecții resporatorii. Pentru mulți, testele rapide au confirmat virusul gripal.

Corespondent PRO TV: „Ultima raportare a autorităților a venit cu peste 102.000 de infecții respiratorii, iar 11.174 dintre ele au fost pacienți cu gripă, diagnosticați clinic. Și din păcate a fost înregistrat primul deces din acest sezon gripal, în județul Cluj. Virusul gripal s-a răspândit în toată țara, dar cele mai multe cazuri au fost în București”.

O explicație stă în faptul că în acest sezon a revenit o tulpină a virusului gripal A care se răspândește mai ușor. Nu este neapărat mai severă, dar afectează mai multe persoane.

Mihai Craiu, medic primar pediatrie: „Un test rapid arată încărcătura virală mare, de acuratețe și de mare precizie este testul PCR. O gripă în mod normal evoluează sub form unor ascensiuni febrile 3-4 zile, după aceea boala începe să se stingă. Ne mișcăm cât mai mult în aer liber, probabilitatea de a lua gripa în parc e foarte mică. Tulburarea și reducerea perioadei de somn scade imunitatea, să mâncăm cât mai multe fructe și legume”.

Pentru a evita îmbolnăvirea, specialiștii recomandă purtarea măștii de către persoanele simptomatice, respectarea igienei mâinilor și a tusei, evitarea zonelor aglomerate, aerisirea spațiilor închise și administrarea tratamentului antiviral doar la indicația medicului.

Și în spitale au fost stabilite măsuri specifice perioadei. Astfel unitățile sanitare trebuie să asigurare stocurile de antivirale, a fost limitat accesul vizitelor, se face triajul epidemiologic zilnic pentru personalul medical care trebuie să fie vaccinat antigripal.

La nivelul întregii țării, până acum, puțin peste 1.200.000 de persoane s-au vaccinat împotriva gripei.

