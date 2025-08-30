ANIMAȚIE GRAFICĂ. Cum s-a produs explozia de gaze de la Amara. „Erau flăcările de 100 de metri, era cerul roșu”

Este anchetă în orașul Amara, iar pompierii rămân în alertă după ce o explozie puternică s-a produs vineri seară, în urma unor lucrări de foraj pentru rețeaua de apă.

Deflagrația, urmată de flăcări uriașe, a lăsat în urmă un crater imens, iar un jet de gaze toxice şi nămol s-a ridicat la zeci de metri. Autoritățile au evacuat sute de oameni.

Panica a cuprins localnicii ale căror case se aflau pe o rază de 300 de metri de locul unde s-a produs explozia. Gazele emanate, răbufnite dintr-o pungă descoperită întâmplător la forarea unui puț de mare adâncime, s-au aprins și au creat o minge uriașă de foc, vizibilă de la câțiva kilometri distanță.

Forajul care a dus la explozie

Totul s-a petrecut după ce o echipă de muncitori a efectuat o operațiune de foraj pentru captarea apei potabile în rețeaua orașului, unde presiunea este scăzută.

Deocamdată, nu s-a stabilit cu exactitate ce s-a întâmplat acolo, însă, undeva la o adâncime de aproape 300 de metri, freza ar fi atins o pungă de gaze cu concentrație periculoasă.

La o zi după foraj, oamenii din zona au simitit un miros pătruzator, apoi, ieri după-amiază, un jet de apă, gaze toxice și materiale solide, a țâșnit din pământ, ca un gheizer.

Atunci s-au luat primele măsuri. Autoritățile au izolat imediat perimetrul, iar 270 de persoane care aveau casele în apropiere au fost evacuate. Dar pericolul era abia la început.

După ora 21, gazele emanate s-au aprins. Deflagratia a format un crater rotund, cu o rază de aproximativ 50 metri. Și pompierii au așteptat la o distanță sigură.

Localnică: „Am intrat în casă și auzeam ”buf, buf” și odată mai tare și când am ieșit am început să tremur. Flăcări mari și ne este frică să mai stăm în casă."

Speriați că flacăra imensă cu care au ars gazele ieșite prin putul forat le va mistui casele, localnicii din zonă nu au închis un ochi. Evacuați pe la rude sau la un hotel, la ivirea zorilor au venit într-un suflet să vadă cât de mare e dezastrul. Nimeni nu a fost rănit.

Localnic: „Erau flăcările de 100 de metri în sus, era cerul roșu!”

Vecini: „De la un kilometru se auzeau niște bubuituri groaznice. Se vedea flacăra de pe autostradă. Când a început să erupă, a aruncat o teavă... de am zis că e ca în filme dacă vine încoace.”

Ancheta Gărzii Naționale de Mediu

O anchetă a Garzii Naționale de Mediu a început deja, iar primul luat la întrebări a fost constructorul. Acesta le-ar fi declarat comisarilor că nu are nici o autorizație sau aviz. Pe de altă parte, primăria susține că lucrarea are toate documentele necesare, fiind finanțată prin programul Anghel Saligny.

Valentin Moraru, primarul orașului Amara: „Sunt toate avizele primite, altfel nu primeam finanțare.”

Reporter: „Deci săpăturile pe care le făceau acum, erau autorizate și avizate?”

Valentin Moraru, primarul orașului Amara: „Absolut.”

Sâmbătă, echipajele CBRN, specializate pe decontaminare, au efectuat din nou măsurători pentru a verifica gradul de încărcare cu gaze toxice. Valorile indicate de aparatele de detecție au fost în limite normale.

