Momentul exploziei devastatoare din Rahova a fost surprins de o cameră de supraveghere dintr-un magazin. FOTO & VIDEO

Explozia devastatoare care a avut loc vineri dimineață în cartierul Rahova din București a fost surprinsă de o cameră de supraveghere dintr-un magazin. Un bloc de opt etaje a fost grav avariat în urma deflagrației.

Până în acest moment, autoritățile au confirmat că 13 persoane au fost transportate la spital pentru îngrijiri medicale, una a refuzat transportul, iar trei persoane și-au pierdut viața în urma exploziei din Rahova.

Situația este în continuare în dinamică, iar echipajele de intervenție rămân la fața locului pentru evaluarea pagubelor și asigurarea zonei.

Liceul „Dimitrie Bolintineanu” a fost evacuat

Mai mulți elevi au fost răniți ușor după ce suflul puternic al exploziei a spart geamurile Liceului „Dimitrie Bolintineanu” din Rahova. Potrivit martorilor, fragmentele de sticlă au zburat în sălile de clasă, iar copiii au suferit tăieturi și zgârieturi minore, fiind imediat evaluați la cabinetul medical al unității de învățământ.

Fațada liceului aflat în vecinătatea locului unde a avut loc explozia a suferit avarii la nivelul ferestrelor, însă nu au fost înregistrate victime în rândul elevilor sau al personalului. Toate persoanele aflate în zonă s-au autoevacuat în siguranță.

Scene de panică în cartierul Rahova

În același timp, o femeie aflată într-un magazin din apropiere a fost rănită de suflul deflagrației. Victima a primit îngrijiri medicale la fața locului, iar ulterior a fost transportată la spital pentru investigații suplimentare.

Martorii descriu scene de panică în cartier, în timp ce echipajele de pompieri, ambulanțe și polițiști intervin continuu pentru evaluarea pagubelor și securizarea zonei. Autoritățile urmează să ofere noi informații despre starea răniților și cauzele deflagrației.

Mobilizare de forțe la fața locului

La fața locului intervin forțe impresionante ale ISU București-Ilfov. În total, 30 de echipaje SMURD, 11 autospeciale de stingere (ASAS), 5 autospeciale pentru victime multiple, precum și Unitatea Specială de Intervenție în Situații de Urgență (USISU) Ciolpani acționează în zonă. De asemenea, a fost trimis și un Container Multirisc, dotat cu echipamente speciale utilizate în caz de dezastre majore.

Reprezentanții ISU au transmis că imediat după primirea apelului privind explozia a fost declanșat Planul Roșu de intervenție, iar toate resursele medicale disponibile au fost direcționate către locul incidentului.

După sosirea echipajelor, au fost formate echipe de căutare-salvare pentru identificarea și extragerea eventualelor victime rămase în clădire. În paralel, specialiștii evaluează pagubele produse și clădirilor din vecinătate, în special la Liceul „Dimitrie Bolintineanu”, unde toți elevii au fost evacuați în siguranță.

Autoritățile au anunțat că au fost alertate și alte resurse suplimentare, inclusiv o echipă canină de căutare, pregătită să intervină în cazul în care există persoane surprinse sub dărâmături.

Pentru o imagine clară asupra gradului de distrugere, situația este monitorizată și cu ajutorul unei drone, întrucât există risc iminent de prăbușire a balcoanelor și planșeelor blocului afectat.

