Dosar penal deschis după explozia din blocul din Rahova care a ucis trei oameni și a rănit alți 13

Stiri actuale
17-10-2025 | 15:48
explozie, bloc, rahova
Inquam Photos / Pană Tudor

Parchetul Curţii de Apel Bucureşti face cercetări in rem pentru distrugere din culpă în urma exploziei blocului de 8 etaje din cartierul Rahova.

autor
Adrian Popovici

Procurorii de la Curtea de Apel București au deschis un dosar penal după ce o explozie a distrus complet două nivele ale unui bloc cu 8 etaje din București, pe Calea Rahovei. Cumplita deflagrație a făcut mai multe victime. Un bilanț provizoriu arată că 3 oameni au murit, iar 13 au fost răniți.

„În cursul zilei de astăzi, 17.10.2025, dată fiind complexitatea cauzei, în temeiul art. 325 Codul de procedură penală, Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Bucureşti a preluat de la Parchetul de pe lângă Judecătoria Sectorului 5 Bucureşti dosarul nr. 8006/164/P/2025 constituit în urma sesizării din oficiu cu privire la explozia petrecută în dimineaţa zilei de 17.10.2025 la scara 2 a blocului 32 din str. Vicina, nr. 3, sector 5, Bucureşti, în urma căreia au rezultat decesul a 3 persoane şi vătămarea corporală a altor 13 persoane”, anunţă instituţia.

În cauză sunt efectuate cercetări în rem pentru distrugere din culpă prev. de art. 255 alin. 1 şi 2 Cod penal.

Citește și
explozie rahova - imagini cu salvatorii
Explozie în Capitală, în cartierul Rahova. Primarul general interimar anunţă că va fi convocată o şedinţă de urgenţă

Articolul invocat se referă la distrugerea din culpă şi conţine următoarele prevederi: ”(1) Distrugerea, degradarea ori aducerea în stare de neîntrebuinţare, din culpă, a unui bun, chiar dacă acesta aparţine făptuitorului, în cazul în care fapta este săvârşită prin incendiere, explozie sau prin orice alt asemenea mijloc şi dacă este de natură să pună în pericol alte persoane sau bunuri, se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la un an sau cu amendă; (2) Dacă faptele au avut ca urmare un dezastru, pedeapsa este închisoarea de la 5 la 12 ani”.

„În vederea aflării adevărului judiciar şi stabilirii împrejurărilor concrete care au condus la producerea exploziei, identificării persoanelor responsabile în scopul stabilirii răspunderii penale a acestora sunt administrate mijloace de probă specifice acestui gen de cauze, respectiv efectuarea cercetării la faţa locului, audieri de martori, ridicarea de înscrisuri, expertize tehnice, precum şi orice alte mijloace apreciate a fi concludente şi utile”, precizează Parchetul Curţii de Apel Bucureşti.

Activităţile sunt efectuate cu sprijinul lucrătorilor de poliţie din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei Române – Direcţia de Investigaţii Criminale, Serviciului Omoruri şi Serviciului Vătămări şi Ucideri din Culpă din cadrul Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti.

Explozia din Rahova: ”A sărit în aer tot blocul, s-a ales praful de orice”. Primele mărturii ale supraviețuitorilor

Sursa: News.ro

Etichete: explozie, rahova,

Dată publicare: 17-10-2025 15:40

Articol recomandat de sport.ro
FOTO Real Madrid l-a încărcat pe Mbappe cu o ”bestie” de 100.000€: Cum arată noul bolid al francezului, care nu are însă permis!
FOTO Real Madrid l-a încărcat pe Mbappe cu o ”bestie” de 100.000€: Cum arată noul bolid al francezului, care nu are însă permis!
Citește și...
Explozia din Rahova. Distrigaz oprește gazele în tot cartierul, dar și pe un bulevard din alt sector. Defecțiune descoperită
Stiri actuale
Explozia din Rahova. Distrigaz oprește gazele în tot cartierul, dar și pe un bulevard din alt sector. Defecțiune descoperită

Distrigaz Sud Rețele a oprit furnizarea de gaze în tot cartierul Rahova, unde un bloc a fost distrus dimineață de o explozie. Anterior, compania anunța oprirea gazelor și pe un bulevard din alt sector, după descoperirea unei defecțiuni în rețea. 

Explozie în Capitală, în cartierul Rahova. Primarul general interimar anunţă că va fi convocată o şedinţă de urgenţă
Stiri actuale
Explozie în Capitală, în cartierul Rahova. Primarul general interimar anunţă că va fi convocată o şedinţă de urgenţă

Primarul interimar al Capitalei, Stelian Bujduveanu, a precizat că toţi cei afectaţi de explozia produsă la un bloc din Sectorul 5 vor avea unde locui în perioada următoare.

Momentul exploziei devastatoare din Rahova a fost surprins de o cameră de supraveghere dintr-un magazin. FOTO & VIDEO
Stiri actuale
Momentul exploziei devastatoare din Rahova a fost surprins de o cameră de supraveghere dintr-un magazin. FOTO & VIDEO

Explozia devastatoare care a avut loc vineri dimineață în cartierul Rahova din București a fost surprinsă de o cameră de supraveghere dintr-un magazin. Un bloc de opt etaje a fost grav avariat în urma deflagrației.

Explozie într-un bloc din București: Liceul Teoretic „Dimitrie Bolintineau” din sectorul 5, afectat de deflagrație
Stiri actuale
Explozie într-un bloc din București: Liceul Teoretic „Dimitrie Bolintineau” din sectorul 5, afectat de deflagrație

Liceul Teoretic „Dimitrie Bolintineau” din sectorul 5 al Capitalei a fost afectat de explozia violentă care s-a produs, vineri dimineaţă, la blocul aflat în spatele unităţii de învăţământ, mai multe geamuri fiind sparte în urma deflagraţiei.

Un bloc de 8 etaje, distrus de o explozie în București. 3 morți și numeroși răniți, inclusiv elevi din liceul apropiat
Stiri actuale
Un bloc de 8 etaje, distrus de o explozie în București. 3 morți și numeroși răniți, inclusiv elevi din liceul apropiat

O explozie a distrus complet două nivele ale unui bloc cu 8 etaje din București, pe Calea Rahovei. Cumplita deflagrație a făcut mai multe victime. Un bilanț provizoriu arată că 3 oameni au murit, iar 13 au fost răniți.

 
Recomandări
Un bloc de 8 etaje, distrus de o explozie în București. 3 morți și numeroși răniți, inclusiv elevi din liceul apropiat
Stiri actuale
Un bloc de 8 etaje, distrus de o explozie în București. 3 morți și numeroși răniți, inclusiv elevi din liceul apropiat

O explozie a distrus complet două nivele ale unui bloc cu 8 etaje din București, pe Calea Rahovei. Cumplita deflagrație a făcut mai multe victime. Un bilanț provizoriu arată că 3 oameni au murit, iar 13 au fost răniți.

 
Explozia din Rahova. ANRE: Gazele au fost sigilate joi, sigiliul rupt vineri, înaintea deflagrației. Precizări Distrigaz Sud
Stiri actuale
Explozia din Rahova. ANRE: Gazele au fost sigilate joi, sigiliul rupt vineri, înaintea deflagrației. Precizări Distrigaz Sud

Gazele de la blocul distrus vineri în explozia din Rahova au fost sigilate de Distrigaz Sud Rețele joi, dar cineva a rupt sigiliul vineri, iar la scurt timp după asta a avut loc catastrofala deflagrație, potrivit ANRE.

Trump îl primește astăzi pe Zelenski, la Washington. „Putin este îngrijorat de eventuala livrare a rachetelor Tomahawk”
Stiri externe
Trump îl primește astăzi pe Zelenski, la Washington. „Putin este îngrijorat de eventuala livrare a rachetelor Tomahawk”

O avalanşă de acţiuni diplomatice cu miză mare, orchestrată de preşedintele american Donald Trump, a imprimat o nouă incertitudine în relaţia dintre Washington şi Kiev.  

Parteneri
VIDEO VOYO
Alt Text!
Stirile PRO TV
Stirile PRO TV # 13.00 - 17 Octombrie 2025

46:23

Alt Text!
Vorbește Lumea
17 Octombrie 2025

01:29:46

Alt Text!
Visuri la cheie
Visuri la cheie: Sezonul 10 - Trailer

03:24

Alt Text!
Săriți de pe fix
Săriți de pe fix - Trailer

04:05

Alt Text!
La Măruță
16 Octombrie 2025

01:31:10

Alt Text!
iBani
iBani - 14 Octombrie 2025

15:54

Alt Text!
Groapa
Ioana Brumar, despre personajul pe care îl interpretează în serialul Groapa și atmosfera de la filmări

03:37

Alt Text!
I like IT
I like IT - Activitățile școlare sunt acum mult mai interesante pentru cei mici datorită noilor tehnologii

06:07

Alt Text!
Groapa
Cine este Alma Coman? Groapa, un nou serial, în curând pe Pro TV și pe VOYO!

00:59

Alt Text!
Conectat la România
Vacanțe fără griji. Cum ne ferim de surprize neplăcute la cazare și avion

13:28