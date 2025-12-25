Zăpada și gerul i-a pus în dificultate pe unii turiști plecați la drum de Crăciun. Ninsori importante în mai multe zone

25-12-2025 | 19:07
Prima zi de Crăciun a adus vreme rece, zăpadă și ger. La munte, vântul a suflat cu putere, iar pe șosele turiștii s-au trezit într-un scenariu pentru care nu erau pregătiți.

Gigi Ciuncanu,  Mariana Apostoaie,  Yvette Mîrza

La Rânca, în județul Gorj, polițiștii i-au obligat pe șoferi să-și pună lanțuri pentru a putea urca spre stațiune, iar mulți și-au început sărbătorile cu o experiență pe care nu și-o doreau. Și pe litoral vântul extrem și valurile de câțiva metri. Mai multe drumuri naționale și județene au fost temporar blocate.

Pe Transalpina, spre Rânca, a nins necontenit toată noaptea și toată ziua. Cei care au pornit la drum dis-de-dimineață au fost trași pe dreapta de polițiști și obligați să își monteze lanțurile, înainte de a urca pe munte.

Nici drumul spre stațiune nu a fost lipsit de incidente. Unul dintre șoferii unui utilaj de deszăpezire a lovit mașina unor turiști care nu și-au mai putut continua deplasarea.

Cei care au ajuns de miercuri la Rânca s-au trezit dimineață cu mașinile acoperite de zăpadă.

falsi colindatori
Doi falși colindători au stârnit panică într-un bloc din Arad

Ninsori importante s-au înregistrat în toată Oltenia.

Mai multe drumuri din Olt și Giurgiu, acoperite de zăpadă, au fost blocate joi din cauza unor accidente provocate de neatenție.

Și în județul Suceava a nins. În localitatea Ciocănești, unde sunt amenajate numeroase trasee turistice, utilajele au împrăștiat nisip și sare.

La Băile Herculane peisajul este hibernal, iar arborii de pe marginea drumului arată ca într-o carte poștală.

Și litoralul s-a aflat sub avertizare de vreme rea, cu vânt puternic și valuri mari.

Dobrogea, Muntenia, Oltenia, sudul Banatului, dar și Bucureștiul, rămân în continuare sub un cod galben de viscol și ninsori.

Cu ce putem să „îmblânzim” preparatele bogate în grăsimi și zahăr, de Crăciun. Truc pentru evitarea exceselor

