Festivalul Oktoberfest, închis temporar după o explozie la o casă din Munchen. O persoană a murit, alta este dispărută

Festivalul berii Oktoberfest din München este închis miercuri, după ce poliția a declarat că a descoperit explozibili într-o clădire rezidențială din nordul orașului, care a luat foc și a provocat moartea unei persoane.

În cadrul unei operațiuni majore despre care poliția a declarat anterior că nu prezintă niciun pericol pentru public, forțele speciale investigau o zonă din nordul Münchenului, unde ziarul Bild și mai multe alte surse au raportat că s-au auzit împușcături și explozii. O persoană care se află la originea incendiului a murit, scrie Reuters.

Ce ar fi cauzat explozia

O persoană a fost găsită grav rănită la fața locului și a decedat ulterior, în timp ce o altă persoană rămâne dispărută, dar nu este considerată un pericol, a declarat poliția. Se crede că incendiul a fost provocat de o dispută familială.

Potrivit poliției, a fost necesară intervenția forțelor speciale pentru a dezamorsa capcanele explozive găsite în clădire.

„În prezent, investigăm toate posibilitățile. Se examinează posibile legături cu alte locații din München, inclusiv Theresienwiese (unde se desfășoară Oktoberfest)”, a declarat poliția din München.

Oktoberfest a început pe 20 septembrie și se va încheia pe 5 octombrie.

Pe site-ul său, Oktoberfest a anunțat că va rămâne închis miercuri până la ora 17:00, în legătură cu explozia din nordul Münchenului.

