Explozie puternică la un sediu Orange din Paris. Doi angajați, în stare critică. Servicii întrerupte pentru 80.000 de clienți

O explozie a avut loc joi la unul dintre sediile tehnice ale companiei Orange din Paris, rănind trei angajați – doi dintre ei fiind în stare critică – și provocând întreruperea serviciilor de comunicații pentru aproximativ 80.000 de utilizatori.

Incidentul a avut loc în jurul orei locale 10.00 (08.00 GMT) în subsolul unei clădiri de pe Avenue de Saxe, unde o explozie urmată de un incendiu a rănit trei angajaţi ai companiei de telecomunicaţii, a declarat primarul arondismentului 7 din Paris, Rachida Dati, scrie Agerpres.

Doi dintre răniţi se află în stare critică, iar starea celui de-al treilea este mai puţin gravă, a indicat ea într-un comunicat.

Incendiul a fost stins de pompieri, iar echipele Orange lucrau pentru a restabili serviciile de telefonie şi internet pentru aproximativ 80.000 de utilizatori afectaţi de incident, a mai precizat Dati.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat:













