Explozia din Rahova. ANRE: Gazele au fost sigilate joi, sigiliul rupt vineri, înaintea deflagrației. Precizări Distrigaz Sud

17-10-2025 | 13:02
explozie rahova bucuresti

Gazele de la blocul distrus vineri în explozia din Rahova au fost sigilate de Distrigaz Sud Rețele joi, dar cineva a rupt sigiliul vineri, iar la scurt timp după asta a avut loc catastrofala deflagrație, potrivit ANRE.

Cristian Anton

Distribuitorul Distrigaz Sud Rețele a sigilat joi gazele care alimentau blocul distrus vineri de o explozie catastrofală în Rahova, dar cineva a rupt vineri sigiliul, iar la scurt timp după asta a avut loc deflagrația, potrivit unei informări trimise de Autoritatea Națională de Reglementare în domeniul Energiei (ANRE).

Distrigaz Sud Rețele spune că explozia a avut loc chiar în momentul în care echipa sa se deplasa la fața locului, pentru a verifica o sesizare privind mirosul de gaze. Asta în condițiile în care compania sigilase gazele cu o zi înainte. 

Președintele ANRE George Niculescu a dispus efectuarea unui control la Distrigaz Sud Rețele pentru a verifica dacă modalitatea de acțiune/intervenție a operatorului de distribuție a respectat prevederile legale, precum și asupra firmelor care au asigurat verificarea echipamentelor care consumă gaze naturale din respectivul loc de consum. Echipele de control se află pe teren în acest moment”, informează instituția.

Iată și cronologia faptelor, așa cum au fost prezentate de ANRE:

În legătură cu circumstanțele în care s-a produs tragedia, ANRE prezintă informațiile pe care le are de la operatorul de distribuție. Astfel:

- în data 16 octombrie, în urma unei sesizări, operatorul de distributie a sistat serviciul de alimentare cu gaze naturale, acționând de la distanță electrovalva. Ulterior, un echipaj s-a deplasat la adresă și a sigilat electrovalva respectivă.

- ⁠în data de 17 octombrie, în urma unei noi sesizări, echipajul Distrigaz Sud Rețele care s-a deplasat la locație a sesizat ca sigiliul care fusese pus în ziua precedentă era rupt.

- ⁠Ora la care s-a constatat că sigiliul era rupt a fost aproximativ 09:30.

- ⁠La scurt timp după această constatare a avut loc explozia”.

ANRE transmite condoleanțe familiei și apropiaților celor au suferit pierderi de vieți omenești în explozia din Cartierul Rahova.

Precizările Distrigaz Sud Rețele: Gazele au fost oprit joi, după o sesizare a locatarilor. Sigiliul a fost rupt vineri

Distrigaz Sud Rețele a venit ulterior cu propria informare referitoare la explozia devastatoare din Rahova. Prezentăm integral și poziția companiei distribuitoare de gaze:

Ca urmare a exploziei produse în dimineața zilei de 17 octombrie pe Calea Rahovei din București, ne exprimăm întreaga compasiune pentru familiile victimelor și a tuturor celor afectați, direct sau indirect.

În ceea ce privește derularea evenimentelor din zilele premergătorare deflagrației din strada Vicina, nr. 1, blocul 32, scara 2, din sectorul 5 al municipiului București, aducem următoarele precizări:

În data de 16 octombrie, în jurul orei 07:08, în Centrul de Apeluri și Depanaj Urgențe Gaze al Distrigaz Sud Rețele s-a primit o sesizare despre existența mirosului de gaze în imobilul de la adresa menționată mai sus. Echipele de intervenţie ale companiei s-au deplasat imediat la fața locului, unde au constatat, cu aparatele de specialitate, prezența gazului natural în respectiva scară și au luat ca măsură de siguranță sistarea alimentării cu gaze naturale a imobilului respectiv, sigilând robinetul de branșament la ora 09:18, în aceeași zi de 16 octombrie, în conformitate cu legislația în vigoare.

În dimineața zilei de 17 octombrie 2025, ora 08:44, Centrul de Apeluri și Depanaj Urgențe Gaze al Distrigaz Sud Rețele a fost sesizat din nou, cu privire la prezența unui miros de gaze naturale la același imobil. Echipele de intervenție ale companiei au ajuns la fața locului în momentul producerii exploziei. În același timp, au ajuns la fața locului și pompierii, iar agentul de intervenție al Distrigaz Sud Rețele a constatat sigiliul rupt de pe robinetul închis în ziua precedentă.

Echipele de intervenție ale companiei acționează în teren, sub coordonarea ISU”.

Trei oameni au murit și 13 au fost răniți în urma exploziei care a distrus complet două nivele ale blocului cu 8 etaje din Rahova.

Acestora li se adaugă mai mulți elevi care au fost răniți în Liceul Dimitrie Bolintineanu, unde toate geamurile au fost sparte în urma deflagrației din blocul aflat în imediata apropiere. Potrivit șefului DSU, Raed Arafat, imobilul se află în risc de prăbușire. 

Sursa: StirilePROTV

