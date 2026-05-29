Două persoane au fost rănite, fiind transportate la spital. Alte două au făcut atacuri de panică. A fost emis un mesaj RO-Alert pentru Brăila, Tulcea și Galați.

70 de persoane au fost evacuate din bloc, iar alimentarea cu energie electrică și gaze a fost intreruptă.

Două aeronave F-16 au fost ridicate de la Baza de la Fetești, fiind sprijinite de un elicopter IAR 330 SOCAT al Forțelor Aeriene Române. ”Piloții aeronavelor au avut autorizare de angajare a țintelor pe toată durata alertei”, precizează MApN.

Ministerul Apărării transmite că, de la începutul războiului din Ucraina, în 47 de situații au fost identificate fragmente de drone pe teritoriul României, 12 doar în acest an.

UPDATE - Poliția Galați anunță că, până la finalizarea cercetărilor la fața locului, în zona în care o dronă a căzut pe un bloc de locuințe din municipiul Galați, traficul rutier este restricționat pe ambele sensuri de deplasare ale străzii Brăilei, între intersecțiile cu străzile Roșiori și Traian.

"Recomandăm participanților la trafic să utilizeze rute alternative pentru evitarea zonei afectate", transmit oficialii IPJ Galați.

UPDATE - "Autoritățile au identificat o locație pentru cazarea temporară a locatarilor, însă, la acest moment, nu sunt persoane relocate. Pentru siguranța cetățenilor, forțele MAI, MApN și echipele specializate ale SRI sunt în continuare la fața locului și continuă verificările", anunță IGSU.

Planul Roșu de Intervenție a fost dezactivat.

UPDATE - "În cursul nopții de 28 spre 29 mai, Federația Rusă a reluat atacurile cu drone asupra unor obiective civile și de infrastructură din Ucraina, în proximitatea frontierei fluviale cu România. Una dintre aceste drone a intrat în spațiul aerian al României, fiind urmărită de radare până în zona de sud a municipiului Galați și s-a prăbușit pe acoperișul unui bloc de locuințe, impactul fiind urmat de un incendiu", informează MApN.

Radarele MApN au detectat drone care evoluau în apropierea spațiului aerian al României.

Două aeronave F-16 aflate în serviciul de luptă Poliție Aeriană au decolat, la ora 01.19, din Baza 86 Aeriană de la Fetești, fiind sprijinite de un elicopter IAR 330 SOCAT al Forțelor Aeriene Române. Piloții aeronavelor au avut autorizare de angajare a țintelor pe toată durata alertei.

Centrul Național Militar de Comandă (nucleu) a informat Inspectoratul General pentru Situații de Urgență cu privire la necesitatea instituirii măsurilor de alertare a populației. În acest context, au fost transmise mesaje RO-Alert pentru județele Tulcea, Galați și Brăila, transmite MApN.

ȘTIREA INIȚIALĂ - "În municipiul Galați, o dronă s-a prăbușit pe un bloc de locuințe, impactul fiind urmat de o explozie și de izbucnirea unui incendiu la nivelul unui apartament situat la etajul 10", anunță IGSU.

Două persoane cu escoriații au primit îngrijiri medicale la fața locului.

Până la acest moment, nu au fost identificate alte drone.

Incendiul a fost lichidat la scurt timp de la producerea incidentului.

O echipă de cercetare, specializată în explozii, formată din polițiști din cadrul Direcției de Investigații Criminale și Institutului Național de Criminalistică, din cadrul IGPR, s-a deplasat la locul exploziei.

"Din cercetările efectuate de specialiștii SRI de la fața locului, toată încărcătura explozivă a dronei a explodat", menționează IGSU.

70 de persoane au fost evacuate, neimpunându-se evacuarea celorlalte scări ale imobilului.