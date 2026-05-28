De la variante clasice până la burgeri premium, cu ingrediente sofisticate, toate sunt căutate, astfel că multe restaurante și-au adaptat meniul.

Mircea Ungureanu, bucătar: „Avem o comandă cu șapte burgeri Big One, cu două felii de carne, cheddar, roșii, ceapă și castraveți, dar avem și burgeri speciali, orientali, «Nopți» se cheamă, care e cu o carne arăbească. Avem și doi burgeri cu piept de rață.”

Prima comandă pe care a primit-o un local, printr-o aplicație online, a venit chiar la câteva minute după ce a deschis. România este pe locul trei în lume la consumul de burgeri pe o aplicație de livrări, după Spania și Italia.

Reporter: „Cât de des mănânci?”

Băiat: „Unu pe săptămână, doi maxim. Mănânc și la două dimineața și seara.”

Preferatul românilor este burgerul dublu de vită, cu extra brânză, urmat de burgerul de pui și cel clasic, cu doar o bucată de vită. Prețul mediu al unui burger este de 43 de lei.

Cel mai ieftin este de 10 lei, varianta pentru copii, iar cel mai scump ajunge până la 180 de lei.

Fată: „Merg pe sigur, pui și uneori vită. Să fie consistent, să nu fie foarte mic, ca să poată să țină mai mult timp.”

În România există peste 3.500 de rețete de burgeri, iar 40% dintre restaurante le au în meniu. Astfel că în toate bucătăriile ritmul este continuu. La acest local sunt căutați burgerii cu rețete reinterpretate.

Băiat: „Am vrut să încerc ceva nou și mai special. Foarte, foarte buni.”

În medie, 100 de grame de burger conțin aproximativ 210 calorii, potrivit jurnalului nutrițional.

Corespondent Știrile PRO TV: „Acest burger este unul dintre cei mai comandați din acest local și cântărește aproximativ 1.200 de grame, deci are în jur de 2.500 de calorii. Așa că specialiștii ne recomandă să mâncăm cu moderație din cauza numărului mare de calorii și de grăsimi.”

Burgerii sunt preferați mai ales la cină, cu vârful zilei în jurul orei 19:00.

Cristian Petcu, asistent manager: „Folosim carne argentiniană în toți burgerii noștri, sosul nostru secret, rămânem mereu surprinși de cât de încântați sunt clienții. Ultimul burger care a fost băgat în meniu are 3,7 kg și a fost mâncat de două persoane. Ne trec pragul undeva la 300–400 de clienți în cursul săptămânii.”

Recordul într-o aplicație de livrare a fost înregistrat în luna mai: peste 84.000 de burgeri comandați într-o singură săptămână.

Burgerul își are originile în preparatul german „Hamburg steak”, iar americanii au fost cei care l-au transformat în celebrul sandwich cu carne între două chifle.

Acum este unul dintre cele mai populare preparate din lume.