Președintele Trump nu și-a dat încă aprobarea finală, au declarat pentru Axios doi oficiali americani și o sursă regională implicată în eforturile de mediere.

Semnarea memorandumului de înțelegere ar fi cea mai semnificativă realizare diplomatică de la începutul războiului, dar un acord final care să răspundă cerințelor nucleare ale lui Trump ar necesita în continuare negocieri intense.

Negociatorii ajung la un acord

„Acesta este un acord menit să aducă pe toată lumea la masa negocierilor. Vom stabili detaliile în cadrul negocierilor”, a declarat unul dintre oficialii americani.

Oficialii americani au declarat că termenii acordului au fost în mare parte conveniți marți, dar ambele părți aveau încă nevoie de aprobarea conducerii de vârf.

Oficialii americani au susținut că iranienii au revenit ulterior și au spus că au obținut aprobările necesare și sunt pregătiți să semneze. Iranul nu a confirmat acest lucru.

Negociatorii americani l-au informat pe Trump cu privire la detaliile acordului final, dar acesta nu l-a semnat imediat.

„Președintele le-a transmis mediatorilor că dorește câteva zile pentru a se gândi la acest lucru”, a declarat un oficial american.

Trump și consilierii săi au crezut de mai multe ori, în etapele anterioare ale conflictului, că sunt aproape de un acord, dar discuțiile s-au blocat în repetate rânduri.

Strâmtoarea Ormuz rămâne deschisă navigației

Oficialii americani au declarat că memorandumul de înțelegere (MOU) cu o durată de 60 de zile va prevedea că traficul maritim prin Strâmtoarea Ormuz va fi „fără restricții”. Un oficial american a precizat că acest lucru înseamnă că nu vor exista taxe de trecere și nici hărțuiri, iar Iranul va trebui să îndepărteze toate minele din strâmtoare în termen de 30 de zile.

Blocada navală a SUA va fi, de asemenea, ridicată, dar acest lucru se va întâmpla proporțional cu restabilirea transportului maritim comercial, a declarat un oficial american.

MOU-ul va include un angajament al Iranului de a nu urmări obținerea unei arme nucleare, au declarat oficialii. De asemenea, acesta va preciza că primele probleme care vor fi negociate în perioada de 60 de zile vor fi modul de eliminare a uraniului puternic îmbogățit al Iranului și modul de abordare a îmbogățirii uraniului de către Iran.

SUA discută ridicarea sancțiunilor

SUA se vor angaja să discute despre ridicarea sancțiunilor și eliberarea fondurilor iraniene înghețate ca parte a negocierilor. Memorandumul de înțelegere va include, de asemenea, o discuție privind un mecanism care să ajute Iranul să înceapă să primească bunuri și ajutor umanitar.

Chiar în timp ce negocierile erau finalizate, SUA și Iranul au avut două ciocniri în Strâmtoarea Hormuz în ultimele 48 de ore.

Un oficial american a afirmat că Iranul are acum șansa de a-și elibera economia și că „există oameni în sistemul lor care înțeleg că aceasta este o oportunitate de a merge într-o direcție diferită”, adăugând: „Vom afla în timpul negocierilor de 60 de zile dacă acesta este cazul”.

Oficialii americani au afirmat că nu vor exista acorduri paralele sau clauze secrete privind ridicarea sancțiunilor sau acordarea de fonduri Iranului.

„Cu cât iranienii sunt mai dispuși să cedeze, cu atât vor primi mai mult”, a declarat unul dintre ei.