"Războiul de agresiune al Rusiei a depăşit încă o linie roşie. O incursiune a unei drone ruseşti a lovit o zonă dens populată din România, rănind civili. Pe teritoriul Uniunii Europene. Suntem pe deplin solidari cu România şi cu cetăţenii săi. Pe măsură ce continuăm să ne consolidăm securitatea şi capacitatea de descurajare, în special la frontiera noastră estică, vom continua să sporim presiunea asupra Rusiei", a scris preşedinta Comisiei Europene pe X.

Ea anunţă că este în curs de pregătire cel de-al 21-lea pachet de sancţiuni împotriva Rusiei.

Nicușor Dan a convocat ședința CSAT la ora 11. „Vom dispune măsurile proporționale în raport cu Federația Rusă”

Președintele Nicușor Dan a convocat de urgență ședința CSAT, după ce o dronă rusească a lovit un bloc din Galați. Șeful statului a calificat incidentul drept cel mai grav produs pe teritoriul României de la începutul războiului din Ucraina.

„Am convocat ședința Consiliului Suprem de Apărare a Țării astăzi, la ora 11 pentru a discuta implicațiile celui mai grav incident care a afectat teritoriul național de la începutul războiului de agresiune al Federației Ruse împotriva Ucrainei. Vom dispune măsurile proporționale în raport cu Federația Rusă.

Gândul meu se îndreaptă, în primul rând, către persoanele rănite, către familiile lor și către locatarii care au trăit clipe îngrozitoare în propriile lor case. Le mulțumesc pentru calmul cu care au răspuns acestei situații și îi asigur de tot sprijinul statului român”, a transmis președintele.

CSAT, convocat de urgență după cel mai grav incident produs pe teritoriul României

Caracterul fără precedent al evenimentului impune un răspuns ferm, coordonat și pe măsură — la nivel național, aliat și internațional, mai spune președintele.

Declar, cu toată fermitatea, că responsabilitatea integrală pentru acest incident îi aparține Federației Ruse. Ceea ce s-a petrecut astăzi la Galați este consecința directă a războiului de agresiune dezlănțuit de Rusia împotriva Ucrainei, a modului iresponsabil și nediscriminatoriu în care Moscova operează aceste sisteme de armament în vecinătatea imediată a frontierelor NATO, precum și a disprețului sistematic față de dreptul internațional. Nu există nicio ambiguitate cu privire la autorul și la cauza acestei agresiuni", a mai spus Nicușor Dan.

Președintele arată că Forțele Armate Române au acționat respectând procedurile care au fost stabilite pentru astfel de situații, având ordinul ferm de a doborî drona de îndată ce condițiile ar fi permis o astfel de operațiune fără riscul producerii de victime sau distrugeri la sol.

După ce radarele armatei au detectat drona la intrarea în spațiul aerian național, două aeronave F-16 ale Forțelor Aeriene Române și un elicopter IAR-330 SOCAT au urmărit drona în spațiul aerian național. Decizia de a nu angaja ținta a fost luată pentru că nu au existat condițiile care să permită distrugerea ei fără riscul periclitării accentuate a siguranței populației civile.