Reacții aliați NATO după incidentul din Galați. Alianța acuză Rusia și promite măsuri suplimentare de apărare

Preşedintele Letoniei Edgars Rinkēvičs a reacţionat după ce o dronă de provenienţă rusească a căzut pe un bloc din Galaţi, transmiţând că Letonia condamnă atacul şi că este pregătită să sprijine măsurile adecvate pentru a preveni astfel de încălcări.

Vlad Dobrea

”Letonia condamnă atacul cu dronă lansat de Rusia asupra unui bloc de apartamente din Galaţi, România, în urma căruia două persoane au fost rănite”, a scis preşedintele Letoniei pe X.

El le doreşte însănătoşire grabnică celor răniţi.

”Letonia este pe deplin solidară cu aliatul nostru România şi este pregătită să sprijine măsurile adecvate pentru a preveni astfel de încălcări”, subliniază Edgars Rinkēvičs.

NATO acuză Rusia și promite măsuri suplimentare de apărare

Purtătorul de cuvânt al NATO, Allison Hart, a transmis vineri, după explozia dronei ruseşti în Galaţi, că secretarul General al NATO, Mark Rutte, se află în contact cu autorităţile române. Condamnăm iresponsabilitatea Rusiei, NATO va continua să-şi consolideze apărarea, mai anunţă reprezentanta Alianţei Nord-Atlantice.

”În această dimineaţă, un bloc de locuinţe din România a fost lovit de o dronă, în contextul în care Rusia a atacat infrastructura ucraineană din apropierea frontierei. Secretarul General al NATO se află în contact cu autorităţile române”, este mesajul postat de purtătorul de cuvânt al NATO, Allison Hart, într-un mesaj pe platforma X. 

”Condamnăm iresponsabilitatea Rusiei, iar NATO va continua să-şi consolideze apărarea împotriva tuturor ameninţărilor, inclusiv a dronelor”, mai transmite aceasta. 

O dronă rusească a lovit un bloc cu 10 etaje din Galați, provocând o explozie și un incendiu. Două persoane au fost rănite

Sursa: StirilePROTV

