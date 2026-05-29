Reacții aliați NATO după incidentul din Galați. Alianța acuză Rusia și promite măsuri suplimentare de apărare

”Letonia condamnă atacul cu dronă lansat de Rusia asupra unui bloc de apartamente din Galaţi, România, în urma căruia două persoane au fost rănite”, a scis preşedintele Letoniei pe X.

El le doreşte însănătoşire grabnică celor răniţi.

”Letonia este pe deplin solidară cu aliatul nostru România şi este pregătită să sprijine măsurile adecvate pentru a preveni astfel de încălcări”, subliniază Edgars Rinkēvičs.