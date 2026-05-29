Reacții aliați NATO după incidentul din Galați. Alianța acuză Rusia și promite măsuri suplimentare de apărare

”Letonia condamnă atacul cu dronă lansat de Rusia asupra unui bloc de apartamente din Galaţi, România, în urma căruia două persoane au fost rănite”, a scis preşedintele Letoniei pe X.
El le doreşte însănătoşire grabnică celor răniţi.
”Letonia este pe deplin solidară cu aliatul nostru România şi este pregătită să sprijine măsurile adecvate pentru a preveni astfel de încălcări”, subliniază Edgars Rinkēvičs.
NATO acuză Rusia și promite măsuri suplimentare de apărare
Purtătorul de cuvânt al NATO, Allison Hart, a transmis vineri, după explozia dronei ruseşti în Galaţi, că secretarul General al NATO, Mark Rutte, se află în contact cu autorităţile române. Condamnăm iresponsabilitatea Rusiei, NATO va continua să-şi consolideze apărarea, mai anunţă reprezentanta Alianţei Nord-Atlantice.
”În această dimineaţă, un bloc de locuinţe din România a fost lovit de o dronă, în contextul în care Rusia a atacat infrastructura ucraineană din apropierea frontierei. Secretarul General al NATO se află în contact cu autorităţile române”, este mesajul postat de purtătorul de cuvânt al NATO, Allison Hart, într-un mesaj pe platforma X.
”Condamnăm iresponsabilitatea Rusiei, iar NATO va continua să-şi consolideze apărarea împotriva tuturor ameninţărilor, inclusiv a dronelor”, mai transmite aceasta.
Sursa:
StirilePROTV
Etichete:
reactii,
galati,
drona,
Letonia,