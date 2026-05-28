Schema de finanțare se adresează celor bine pregătiți profesional, care au deja niște bani puși deoparte și sunt dispuși să facă și credite, pentru a dezvolta afaceri de anvergură. Noul program vine cu un mecanism complet diferit față de cele anterioare, care au avut un succes limitat.

Peste 800.000 de români s-au întors, în ultimii ani, acasă, arată datele furnizate de Institutul Național de Statistică.

Au adus cu ei idei noi, tehnologie și o altă etică a muncii. Andrei Nicola a înființat o fermă de vite și un camping în județul Sibiu. Acum vrea să deschidă un restaurant. Ce l-a ajutat?

Andrei Nicola, antreprenor: „Păi, în primul rând, perseverență, „never give up”, cum zic britanicii, și când dai cuvântul, ăla să fie, să nu ți-l lași niciodată.”

După șapte ani petrecuți în Coreea de Sud, Emilia și soțul ei au deschis un atelier de ceramică în Brașov. O serie de valori le-au asigurat succesul.

Emilia Chang, antreprenor: „Respectul față de maestru, față de material, față de colegi, față de spațiu, toate lucrurile astea au fost noi pentru mine și am vrut să le aduc aici.”

Programul „Diaspora Investește Acasă” le oferă românilor care au câștigat experiență până la 200.000 de euro, ca să poată porni o afacere în țară.

Cei interesați trebuie să aibă însă un capital propriu — măcar 10% din suma necesară pentru a-și pune în practică ideile.

Apoi să facă un credit, care poate ajunge până la 500.000 de euro. Grantul oferit de stat acoperă cel mult 60% din acest împrumut și micșorează practic suma pe care antreprenorul o are de rambursat la bancă.

Alexandru Nazare, ministrul Finanțelor: „Nu este pentru prima oară când autoritățile oferă finanțare românilor din diaspora, însă până acum granturile au fost mici. Vechile programe, precum „Start Up Nation - pilonul Diaspora”, au înregistrat un succes limitat.”

Andrei Perianu, analist economic: „O sumă de genul 40.000 euro are un impact foarte mic într-o afacere, e nevoie de finanțări mai semnificative ca să poți să construiești afaceri mai durabile.”

Marius Bostan, președintele Asociației RePatriot: „Românii nu aveau suficientă încredere să aplice, n-a fost competiție decât 2 pe 1 loc.”

Lucian Rotar are afaceri în Franța și analizează opțiunile de a se extinde.

Lucian Rotar, antreprenor: „Piața românească este mult mai puțin saturată ca o piață occidentală și pentru un antreprenor acesta este un avantaj. Sigur, sunt și dezavantaje față de Occident: instabilitatea și lipsa de viziune pe termen lung.”

Cei care vor primi finanțare trebuie să mențină afacerea astfel creată cel puțin trei ani.