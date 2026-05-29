Potrivit unui anunţ al Guvernului, discuţiile se vor axa asupra proiectelor comune şi cooperării dintre cele două state, în contextul sprijinului constant pe care Guvernul României îl acordă Republicii Moldova.

Premierul român va participa, în aceeaşi zi, la evenimentul "Primării puternice. Localităţi dezvoltate", în cadrul căruia va susţine o alocuţiune şi, totodată, va vizita Centrul Educaţional Cultural Stăuceni, proiect de dezvoltare locală implementat cu sprijinul Guvernului României, precum şi Filarmonica Naţională "Serghei Lunchevici".

De asemenea, cei doi şefi de Guvern vor vizita Alianţa Franceză în Republica Moldova/Camera de comerţ şi industrie Franceză în Republica Moldova.

Şeful Executivului de la Bucureşti va fi însoţit în această vizită de către şeful Cancelariei prim-ministrului, Mihai Jurca.